«Часто предпочтение отдают зарубежным проектам. Но наши технологии их опережают»

Глава научно-проектной фирмы ЭКО-ПРОЕКТ — о том, как постоянная исследовательская работа и математическое моделирование помогают модернизировать системы водоснабжения и водоподготовки на предприятиях.

Уральцы успешно конкурируют с зарубежными компаниями в разных сферах. В том числе в сфере разработки и внедрения технологий очистки разных видов воды. Один из наиболее известных разработчиков базируется в Екатеринбурге — Научно-проектная фирма ЭКО-ПРОЕКТ. 30 лет назад ее основал Юрий Галкин, в то время начальник отдела «Водное хозяйство и очистка промстоков» института Уралгипромез, который является генеральным проектировщиком предприятий черной металлургии.

За 30 лет команда выросла до 60 человек. А всего сотрудникам фирмы удалось разработать порядка 300 проектов, значительная часть которых была реализована на ведущих предприятиях России и Украины, прежде всего — металлургических и машиностроительных.

В интервью DK.RU Юрий Галкин рассказал, что мешает внедрять на предприятиях передовые разработки в сфере водоподготовки и водоснабжения, насколько его сфера зависима от импортного оборудования и как заинтересовать своими разработками зарубежных заказчиков.

О первых шагах и научных публикациях

До того, как основать собственное предприятие, Юрий Галкин год проработал в институте Уральский Водоканалпроект и еще несколько лет — в Уралгипромезе, где прошел путь от старшего инженера до начальника отдела «Водного хозяйства и очистки промстоков» и приобрел значительный опыт проектирования:

— В свободное от работы время, т.е. по вечерам, ночам и воскресеньям, я учился в аспирантуре, занимался экспериментальными исследованиями на нашей кафедре «Водное хозяйство и технология воды» стройфака Уральского Политехнического Института. Готовил статьи для научных журналов и защитил в Уральском университете кандидатскую диссертацию по специальности «Физическая химия». Меня интересовал процесс создания новых водоочистных технологий. Но в советское время многие институты, в т.ч. Уралгипромез, не были комплексными: проектные и научно-исследовательские организации часто работали отдельно друг от друга, хотя в той или иной степени сотрудничали.

Я же считал оптимальным единый процесс создания объекта — от идеи и разработки технологии до пуско-наладки и ввода в эксплуатацию. Возможно, без выполнения строительно-монтажных работ. Такой системный подход способствует постоянному активному взаимодействию сотрудников всех подразделений фирмы — участников единого процесса, росту их квалификации и эрудиции и в итоге — улучшению технико-экономических и экологических показателей создаваемого объекта.

Обстоятельства сложились так, что меня пригласили в качестве главного инженера в ЭКОХИМ — малое внедренческое предприятие при Уралэнергочермете, и семь сотрудников моего отдела решили уйти вместе со мной. Мы были какое-то время небольшим проектным подразделением в рамках этого предприятия. На базе этого коллектива и была создана Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ», а уже на ее базе со временем появилась «Группа компаний ЭКО-ПРОЕКТ», которая представляет собой единый производственный комплекс.

Конечно, первое время нам было непросто. Мы арендовали комнату, а потом — несколько помещений в Уралэнергочермете. Денег на покупку мебели и кульманов для черчения у нас не было — многое необходимое, хотя и подержанное, удалось собрать с помощью предприятий и институтов, с которыми мы сотрудничали. Но мы были уверены в себе. Во-первых, потому что команда состояла из проектировщиков очень высокой квалификации. А во-вторых, со времени работы в Уралгипромезе у меня сохранились хорошие деловые отношения с предприятиями, и это помогло нам получить первые заказы.

Как устроена работа вашего предприятия?

— Процесс работы над новыми объектами начинает отдел экспериментальных исследований и пуско-наладки. Его специалисты проводят обследование, разрабатывают программу реконструкции системы производственного водоснабжения предприятия и конкретную технологию для объектов — на основе лабораторных исследований и последующих испытаний в динамике.

Важной особенностью нашего подхода является математическое моделирование – создание цифрового двойника, как существующей, так и реконструируемой системы производственного водоснабжения. Это позволяет обеспечить достоверность исходных данных, проработать, просчитать значительное количество вариантов программы реконструкции, найти оптимальный по технико-экономическим показателям, который, в то же время, отвечает техническим условиям потребителей воды и экологическим требованиям предприятия. Едва ли не самое главное — при таком подходе мы абсолютно уверены в том, что потраченные время и средства предприятия однозначно приведут к получению запланированных результатов.

На основе разработанной технологии наши специалисты приступают к проектированию. В ЭКО-ПРОЕКТе есть отделы технологического проектирования, которыми руководят пришедшие со мной специалисты Уралгипромеза. Другие разделы проекта – генплан, строительный, электротехнический, автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) и другие, выполняют наши постоянные высококвалифицированные подрядчики.

Одновременно с проектированием объекта в конструкторском отделе разрабатывается документация для производства созданного нами основного технологического оборудования, а производственный отдел организует его изготовление у наших постоянных подрядчиков, контроль качества, доставку на объект строительства и шефмонтаж. После того, как объект построен, сотрудники отдела, создавшего технологию, выезжают на предприятие для проведения пуско-наладочных работ, обучения эксплуатационного персонала и ввода в эксплуатацию.

Расскажите, как возникла идея организации научно-проектной фирмы?

— После окончания Уральского Политехнического Института и года работы в институте Уральский Водоканалпроект меня пригласили в институт Уралгипромез, который является генеральным проектировщиком предприятий черной металлургии. Здесь я прошел путь от старшего инженера до начальника отдела «Водного хозяйства и очистки промстоков» и приобрел значительный опыт проектирования.

В свободное от работы время, т.е. по вечерам, ночам и воскресеньям, я учился в аспирантуре, занимался экспериментальными исследованиями на нашей кафедре «Водное хозяйство и технология воды» стройфака УПИ, готовил статьи для научных журналов и защитил в Уральском университете кандидатскую диссертацию по специальности «Физическая химия». Меня интересовал процесс создания новых водоочистных технологий. Но в советское время многие институты, в т.ч. Уралгипромез, не были комплексными: проектные и научно-исследовательские организации часто работали отдельно друг от друга, хотя в той или иной степени сотрудничали.

Я же считал оптимальным единый процесс создания объекта — от идеи и разработки технологии до пуско-наладки и ввода в эксплуатацию. Возможно, без выполнения строительно-монтажных работ. Такой системный подход способствует постоянному активному взаимодействию сотрудников всех подразделений фирмы — участников единого процесса, росту их квалификации и эрудиции и в итоге — улучшению технико-экономических и экологических показателей создаваемого объекта.

Обстоятельства сложились так, что меня пригласили в качестве главного инженера в ЭКОХИМ — малое внедренческое предприятие при Уралэнергочермете, и семь сотрудников моего отдела решили уйти вместе со мной. Мы были какое-то время небольшим проектным подразделением в рамках этого предприятия. На базе этого коллектива и была создана Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ», а уже на ее базе со временем появилась «Группа компаний ЭКО-ПРОЕКТ», которая представляет собой единый производственный комплекс.

Конечно, первое время нам было непросто. Мы арендовали комнату, а потом — несколько помещений в Уралэнергочермете. Денег на покупку мебели и кульманов для черчения у нас не было — многое необходимое, хотя и подержанное, удалось собрать с помощью предприятий и институтов, с которыми мы сотрудничали. Но мы были уверены в себе. Во-первых, потому что команда состояла из проектировщиков очень высокой квалификации. А во-вторых, со времени работы в Уралгипромезе у меня сохранились хорошие деловые отношения с предприятиями, и это помогло нам получить первые заказы.

Как налаживаете взаимодействие с крупными предприятиями сейчас?

— Сейчас мы широко известны, нас не нужно искать, с нашими действующими объектами знакомятся потенциальные заказчики. Наши технологии и оборудование явились основой рекомендаций по водному хозяйству в последней редакции Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям.

Мы часто выступаем с докладами и сами являемся организаторами и соорганизаторами российских и международных конференций — все-таки у нас четыре сотрудника имеют ученые степени и на днях будет защита в УрФУ еще одной кандидатской диссертации. Я, бывает, выступаю модератором секций, посвященных водоочистке, на мероприятиях различного уровня.

Мы регулярно пишем о наших разработках в ведущих академических и профессиональных изданиях — в журналах «Сталь», «Водоснабжение и санитарная техника», «Бюллетень научно-технической и экономической информации. Черная металлургия» и других.

Научные публикации — обязательное условие для работы в ЭКО-ПРОЕКТе?

— Сотрудники публикуются в журналах и выступают, когда есть что сказать и о чем написать, по собственной инициативе. К сожалению, до сих пор мы не написали обстоятельную статью по разработке на основе математического моделирования программы реконструкции сложной, с сетевой структурой, системы производственного водоснабжения для крупного предприятия с достижением «нулевого сброса сточных вод». Такая уникальная и единственная в стране система создана на Новолипецком металлургическом комбинате. По результатам этого внедрения комбинат награжден российской экологической премией имени В.И.Вернадского.

Методология математического моделирования и результаты его использования в промышленности стали одной из составляющих моей докторской диссертации, посвященной инновационным технологиям систем производственного водоснабжения предприятий черной металлургии. Мы применили этот метод при обследовании и разработке программ реконструкции систем производственного водоснабжения на более чем двадцати предприятиях разных отраслей промышленности.

О несовершенстве тендерной системы и экспорте

По словам Юрия Галкина, водоподготовкой и водоочисткой в России занимается большое количество компаний. Условно их можно разделить на две группы. Первая занимается биологическими методами очистки городских и аналогичных производственных сточных вод. Вторая группа, к которой относится и ЭКО-ПРОЕКТ, — компании, использующие физико-химические методы для очистки производственных сточных вод и водоподготовки для производственного и коммунального водоснабжения.

— Квалификация компаний существенно отличается, — продолжает собеседник. — Имеется ряд причин для длительного и безбедного существования «мало- и среднеквалифицированных», которые без большого труда преодолевают систему лицензирования и крайне несовершенную тендерную систему. Это основная причина того, что много как бы введенных в эксплуатацию объектов работает неэффективно или практически неработоспособны.

В информировании о таких объектах не заинтересованы в значительной степени сами заказчики, которые в тендере «гонялись за дешевизной». В результате предприятия сбрасывают в водоемы недостаточно очищенные стоки, заменяют для технологического использования плохо очищенную оборотную воду на природную и т.д. И как-то выкручиваются! Ведь с экспертизой проектов и контролем за эксплуатацией у нас тоже не все гладко. Вот если бы какая-то ТЭЦ прекратила подавать электроэнергию или тепло, вот тогда были бы и шум, и выводы. А в нашем случае планета Земля пока страдает, но пытается спастись от отравления и истощения при нашей ограниченной помощи. Пока.

Существуют и середнячки, и достаточно профессиональные компании. Таких явное меньшинство, и мы их знаем. Они могут использовать неоптимальные технологические решения и периодически обращаются к нам. Ряд компаний работает над решением достаточно важных, но частных вопросов, например, автоматизации дозирования реагентов или стабилизационной обработки оборотной воды. Мы с такими компаниями в разных вариантах сотрудничаем.

Правильно понимаю, что предприятия модернизируют свои системы водоочистки для минимизации экологических рисков?

— Главная задача для них — решение производственных задач. Поэтому большая часть наших разработок используется для систем оборотного водоснабжения доменных печей, прокатных станов, машин разливки стали, обогатительных фабрик и других объектов, без которых не смогут работать предприятия.

Один из наиболее значимых для компании проектов был реализован два года назад. За создание технологии и проектировании системы оборотного цикла водоснабжения непрерывного трубопрокатного агрегата цеха №8 на Первоуральском Новотрубном заводе ЭКО-ПРОЕКТ стал лауреатом международной экологической премии EWA AWARDS 2020. Фото предоставлено героем материала

В меньшей степени наши работы связаны с решением вопросов подготовки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения и экологических задач. Например, мы участвуем в реконструкции Западной фильтровальной станции Екатеринбурга. Неявно, но все же заметно, что реальное решение экологических задач не является для предприятий приоритетным и осуществляется, в значительной степени, под «воздействием» природоохранных органов.

Есть сейчас какие-то факторы, которые мешают внедрять на предприятиях передовые разработки в сфере водоподготовки и водоснабжения?

— По-моему, главная проблема состоит в существующей тендерной системе. В составе комиссий преобладают и задают тон не специалисты, а финансисты, которые узко трактуют выгоду предприятия — купить наиболее дешевую работу, вне связи с ее качеством, которое они не в состоянии оценить. Несовершенны или отсутствуют критерии оценки предложений. Как ни странно, участники тендерной комиссии не излагают письменно свои мотивы оценки предложений и голосования, и потом невозможно понять «кто шил костюм?».

Не всегда квалифицированные технические задания на проектирование от заказчика также вносят свою лепту. Почему бы не пригласить на его подготовку независимых квалифицированных специалистов за какую-то оплату? Я думаю, это — основные причины, по которой большинство очистных сооружений работают или неэффективно, или практически никак.

Насколько ваша сфера зависима от импортного оборудования и технологий, и готовы ли наши предприятия отдавать предпочтение местному производителю?

— Для создания разработанного и изготовляемого нами основного водоочистного оборудования импортные комплектующие не требуются. Исключение — компоненты для автоматики. Но это проблема есть не только в нашей сфере. Тем не менее, принципы нашей технологии, ввиду ее большей простоты, требуют значительно меньших объемов автоматизации.

Что касается зарубежных конкурентов, то мы участвуем постоянно в совместных тендерах и прекрасно знаем их технологии. Но часто у руководителей, принимающих решения, работает такая логика: «Если я покупаю прокатный стан у фирмы «X», то пусть она же поставит и более дорогую водоподготовку и за это отвечает». Как минимум, предприятие ухудшает технико-экономические показатели и конкурентоспособность производственного комплекса.

Кроме того, практика показывает, что эта логика является ложной и бывает, что мы по просьбе предприятий исправляем построенное, насколько это возможно. Так, мы занимались «оживлением» водоподготовки для прокатного стана, построенной итальянской компанией, на одном из свердловских предприятий.

Но бывают ситуации с другим исходом. Так, несколько лет назад мы участвовали в тендере по созданию первой — основной для надежности — ступени водоподготовки Нововоронежской АЭС-2. На него также заявились ведущие европейские компании Degremont, Veolia и другие. В итоге мы выиграли тендер, изготовили и успешно запустили наше оборудование.

Вы сотрудничаете с предприятиями Украины и Казахстана. Как удалось выйти на рынок СНГ?

— Что касается Украины, то у нас было очень тесное сотрудничество с Укргипромезом в Днепропетровске. С использованием наших технологий и основного водоочистного оборудования выполнены и реализованы проекты по оборотному циклу доменной газоочистки на Енакиевском метзаводе, по стану горячей прокатки на Макеевском метзаводе и было начато проектирование по другим предприятиям.

Первая работа в Казахстане по созданию программы модернизации водного хозяйства предприятия «Казахмыс Смелтинг» была выполнена в 2014 г. Дальнейшие контакты с казахстанскими предприятиями были предприняты с помощью Уральской ТПП, когда нас пригласили присоединиться к бизнес-миссии в эту страну.

После того как мы ввели в эксплуатацию оборотный цикл на Первоуральском новотрубном заводе, на нас вышли представители АО «Арселор Миттал Темиртау» (бывшего Карагандинского металлургического комбината) — осмотрев наши объекты, специалисты предприятия пригласили нас поучаствовать в тендерах. Также мы начали контакты с производителем стальных труб KSP-Steel из Павлодара, который заинтересовался нашими разработками. Намечались и другие потенциальные заказчики. Будут ли идти дальше эти работы на фоне сегодняшней внешнеполитической обстановки — неизвестно.

Планируете выходить на какие-то европейские рынки?

— Не планируем. Во-первых, там уже налажено сотрудничество между местными компаниями. Во-вторых, металлургические предприятия в Европе сейчас ничего не строят. В-третьих, выходу на европейский рынок не благоприятствует внешнеполитическая обстановка. К тому же, мы загружены проектами на ближайший год (например, для НТМК, Уралвагонзавода, Синарского трубного завода) и на перспективу.

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