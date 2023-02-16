В России продлят ограничение на снятие наличных долларов и евро

Причины, по которым ввели ограничение почти год назад, сохраняются, поэтому возможностей для либерализации валютного контроля пока нет, считает глава Центробанка.

Ограничения на снятие наличной валюты и валютные переводы, введенные 9 марта 2022 г., будут продлены — сейчас нет возможности для системной либерализации валютного контроля, сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

К сожалению, мы не видим возможности сейчас для какой-то системной либерализации валютных ограничений. Мы сначала ввели жесткие ограничения, по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть ограничений снимали. Мы их сняли достаточно быстро, оставили только те, которые сейчас важны для обеспечения в целом финансовой стабильности, но не только этого, — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Ограничение на снятие наличной валюты было введено из-за того, что ее поступление в Россию (прежде всего долларов и евро) прекратилось, напомнила г-жа Набиуллина. Она добавила, что действующие меры будут продлены, возможно, с некоторыми изменениями. Это же касается лимитов на перевод гражданами средств за рубеж: сейчас в месяц можно вывести до $1,5 млн. В то же время возможное повышение лимита недекларируемого ввоза валюты регулятор обсуждает с разными ведомствами, единой позиции по этому вопросу пока нет.

ЦБ в начале марта 2022 г. запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. Впрочем, летом многие банки стали предлагать гражданам наличную валюту для продажи.

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