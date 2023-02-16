Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.02
74,20
79,56
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В России продлят ограничение на снятие наличных долларов и евро

В России продлят ограничение на снятие наличных долларов и евро
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Причины, по которым ввели ограничение почти год назад, сохраняются, поэтому возможностей для либерализации валютного контроля пока нет, считает глава Центробанка.

#ЦЕНТРОБАНК#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Ограничения на снятие наличной валюты и валютные переводы, введенные 9 марта 2022 г., будут продлены — сейчас нет возможности для системной либерализации валютного контроля, сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

К сожалению, мы не видим возможности сейчас для какой-то системной либерализации валютных ограничений. Мы сначала ввели жесткие ограничения, по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть ограничений снимали. Мы их сняли достаточно быстро, оставили только те, которые сейчас важны для обеспечения в целом финансовой стабильности, но не только этого, — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Ограничение на снятие наличной валюты было введено из-за того, что ее поступление в Россию (прежде всего долларов и евро) прекратилось, напомнила г-жа Набиуллина. Она добавила, что действующие меры будут продлены, возможно, с некоторыми изменениями. Это же касается лимитов на перевод гражданами средств за рубеж: сейчас в месяц можно вывести до $1,5 млн. В то же время возможное повышение лимита недекларируемого ввоза валюты регулятор обсуждает с разными ведомствами, единой позиции по этому вопросу пока нет.

ЦБ в начале марта 2022 г. запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. Впрочем, летом многие банки стали предлагать гражданам наличную валюту для продажи.

Читайте также на DK.RU: Меньше операций в «токсичных валютах»: ЦБ выступил против доллара и евро

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мы превращаемся в тупик. Россия уже не транзитный коридор между КНР и ЕС, нас ждет Азия»«Мы превращаемся в тупик. Россия уже не транзитный коридор между КНР и ЕС, нас ждет Азия»
  • Baden Family откроет в Сысерти термальный комплекс с ресторанамиBaden Family откроет в Сысерти термальный комплекс с ресторанами
  • Никита Михалков обвинил «чувака в косоворотке» из Екатеринбурга в попытках развала РоссииНикита Михалков обвинил «чувака в косоворотке» из Екатеринбурга в попытках развала России
  • С прошлым все понятно. А что с будущим? Игорь Пушкарев рассказал про себя и свой музейС прошлым все понятно. А что с будущим? Игорь Пушкарев рассказал про себя и свой музей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.