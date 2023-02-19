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«Фасоль» рекомендует: как приготовить вкусные блины на всю семью

«Фасоль» рекомендует: как приготовить вкусные блины на всю семью
Иллюстрация: «Фасоль»

Масленицу в нашей стране любят по двум причинам: во-первых, невозможно быть равнодушным к блинам. Во-вторых, после масленицы наступает календарная весна.

#НОВОСТИ

Представители сети магазинов «Фасоль» поделились с DK.RU рецептами блинов, которые оценят любители «классики», те, кто любит блины пожирнее и послаще и даже люди, которые следят за фигурой.

Самый простой рецепт в бутылке:

Тесто в бутылке — это новый тренд, который популярен в социальных сетях, потому что это быстро и не требует большого количества посуды.

Список ингредиентов:

  • Молоко — 600 мл;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Масло растительное — 3 ст. ложки + для смазывания сковороды;
  • Мука — 2 стакана;
  • Сахар — 1 ст. ложка;
  • Соль —1 щепотка.

Чтобы блины получились вкусными, нужно покупать качественные продукты. В магазине у дома «Фасоль» всегда можно найти продукты марки METRO Chef, которая создана профессионалами для шеф-поваров.

Итак, в чистую, сухую пластиковую бутылку засыпаем с помощью воронки сухие ингредиенты, далее добавляем яйца, молоко и масло. Закрываем бутылку крышкой и трясем до тех пор, пока все продукты в бутылке не смешаются до однородности. Тесто готово. В идеале дать ему постоять 20-30 минут, чтобы мука отдала клейкость. Смазываем растительным маслом разогретую сковородку и наливаем на нее тесто из бутылки. Равномерно распределяем тесто по сковороде и обжариваем с двух сторон. Наслаждайтесь классическими тонкими блинчиками.

«Фасоль» рекомендует: как приготовить вкусные блины на всю семью 1

Диетические блины:

Более диетический вариант блинов получается с использованием цельнозерновой или рисовой муки. Сахар лучше заменить полезным заменителем, например, стевией. Если тесто получилось слишком густым, к оригинальному рецепту можно добавить немного воды, в этом случае блины получатся еще более диетическими.

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.;
  • Молоко 2,5 % — 150 мл.;
  • Мука рисовая ц/з — 40 г.;
  • Подсластитель — 6 г.;
  • Соль — 2 щепотки.;
  • Ванилин — 1,5 г.

Яйца нужно немного взболтать венчиком, после добавить остальные ингредиенты. Тесто взбиваем венчиком до однородности. Разогреваем антипригарную сковороду, жарим блинчики на среднем огне, пока текстура теста не станет плотной. Переворачиваем, печем еще примерно одну минуту. Полезный и вкусный десерт готов.

Что бы вы ни решили приготовить на завтрак, обед или ужин, в магазине у дома «Фасоль» всегда можно найти все самое необходимое: молочные продукты, свежий хлеб, овощи, фрукты, бакалею и даже бытовую химию.

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Автор: Гринина Ирина
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