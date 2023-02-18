«Если прекрасный врач не приносит прибыль клинике — это большой минус руководителю»

Искренне ли частные медицинские центры заботятся о своих пациентах и высококвалифицированных врачах? Или это просто бизнес? Продолжение дискуссии — на DK.RU.

Недавнее интервью директора частного медицинского центра НОВИ Татьяны Маловой на DK.RU стало предметом для дискуссии. Представители некоторых частных медучреждений не согласились с ее доводами. Например, директор медицинских центров «Доктор Плюс» Алексей Павин считает, что выводы Татьяны Маловой создают ложные убеждения обо всей частной медицине. В колонке для DK.RU он объяснил свою позицию.

— Изначально задевает постановка вопроса — «Врачевание или бизнес». Многие пациенты осознанно выбирают частную медицину, чтобы максимально оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь. Обращаясь в клиники, они хотят быстро получить качественную консультацию специалиста, пройти диагностику здоровья на современном оборудовании, с использованием передовых технологий и в конечном итоге найти своего врача. Система работы частных клиник построена, в первую очередь, на том, чтобы обеспечить оперативное реагирование, отсутствие очередей и сервисное обслуживание для пациентов в комфортных условиях.

Миссия уважающего себя частного медцентра — быть центром поддержки и сохранения здоровья для пациентов и местом качественной и комфортной работы для врачей и остальных сотрудников. А в идеале — придерживаться единой идеологии, сближая докторов и пациентов для обеспечения качественной, здоровой жизни. Рост числа частных медицинских центров в Свердловской области говорит о востребованности их услуг. Например, только за последние три года свыше 600 учреждений (государственных и частных) получили право на осуществление медицинской деятельности.

Татьяна Малова на протяжении более чем половины статьи системно рассказывает, как нужно «разводить пациента на деньги», совершенно не заботясь о каких бы то ни было доказательных фактах, обвиняя в применении изложенной ею же стратегии «широкий круг» негосударственных медицинских учреждений. Это весьма далеко от истины, хотя бы в силу наличия в медицине весьма продвинутой системы бюджетного контроля — хоть в части ОМС, хоть ДМС, с которым как раз имеет очень плотное взаимодействие упомянутый «широкий круг» медцентров.

Хочу подчеркнуть следующее.

Во-первых, пациенты сегодня очень грамотные и начитанные люди, которые прекрасно чувствуют грань между оказанием медицинской помощи и «навязыванием услуг», между истинным желанием доктора направить пациента по пути скорейшего разрешения его проблемы и коммерческой заинтересованностью.

Во-вторых, если врач предлагает посетить дополнительного медицинского специалиста или сдать анализы — это вытекает из карты здоровья пациента и постановки диагноза. Сегодня те же чек-апы — полезная и выгодная для пациента услуга профилактического порядка. В последнее время ее внедряет все больше частных медицинских центров. Опять же, у пациента всегда есть право выбора: стоит ли идти на дополнительные обследования и консультации или нет? Последнее слово всегда за ним.

В комментариях Татьяны Маловой удивляют используемые обороты: «почти все», «с большой вероятностью», «многие», «по моим наблюдениям», «условно», «утрирую», «как правило». Конкретных аргументов, имен, доказательств, названий клиник мы так и не увидели.

Мнение автора о том, что «Доктор может быть прекрасным врачом, просто шикарным специалистом в своей области, но, если он не приносит финансового результата, то становится нерентабельным для клиники, и, в конце концов, с ним расстаются» — удивляет своей нелогичностью.

Если доктор прекрасный врач — к нему всегда будет поток из пациентов, а запись к таким специалистам на несколько месяцев вперед. Если пациенты посетили лучшего специалиста — они всегда будут или возвращаться к нему или рекомендовать своим родным/друзьям, соответственно, врач всегда будет востребован. И уж, поверьте, за хорошим специалистом своего дела всегда будут охотиться конкуренты, и первоочередная задача медцентра — удержать такого врача.

Если руководство медцентра не может создать условия для эффективной работы своего «прекрасного специалиста» — это большой минус ему как менеджеру.

Вывод только один: нельзя приводить все частные медицинские центры к общему негативному знаменателю и выдавать голословные суждения одного представителя частной клиники за истину в последней инстанции. Эта статья обесценивает труд врачей частных медучреждений, создает образ «продавцов услуг», а не специалистов, оказывающих медицинскую помощь. Медицинская деонтология и профессиональная этика не позволяет так себя вести медработнику. Это можно расценивать как некорректное поведение в адрес всего медицинского сообщества.

У каждого медцентра — свои внутренние правила и порядки, корпоративная культура и возможности для развития и совершенствования своей деятельности, своя когорта отличных медицинских специалистов. И я уверен, что первоочередная задача каждого из них — оказание качественной медицинской помощи, а бизнес приложится. Всем добра.

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