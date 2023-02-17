Freedom Holding Тимура Турлова купит американский инвестбанк Maxim Group

Инвесткомпания, которая еще год назад была серьезно представлена в России, расширяется на американском рынке, приобретая крупный инвестбанк за $400 млн.

Freedom Holding Corp, принадлежащая миллиардеру Тимуру Турлову, объявила о приобретении американского инвестбанка Maxim Group и его дочерней компании Maxim Financial Advisors LLC. Сумма сделки составила примерно $400 млн США, она будет оплачена собственными средствами и за счет акций холдинга. Сделка будет закрыта после того как ее одобрят регуляторы, говорится в пресс-релизе.

Мы стремимся расширять наше глобальное присутствие, и значительное присутствие в США является важной частью этой стратегии. Добавление Maxim в нашу группу в качестве надежного партнера ускорит наш рост, — сказал Тимур Турлов, основатель и гендиректор Freedom Holding Corp.

Maxim Group — инвестбанк со штаб-квартирой в Нью-Йорке, который обслуживает компании по всему миру и оказывает полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, участвует в организации IPO. Банк представлен в Азии, Греции, Израиле и большей части Западной Европы.

Freedom Holding начал расширение на рынке США с покупки брокера Prime Executions в 2020 г.

Вскоре после начала специальной военной операции России в Украине Тимур Турлов, который переехал в Казахстан еще в 2010-х, отказался от российского гражданства и получил паспорт Казахстана. Freedom Holding выделил российские активы в отдельную компанию, которая была продана ее топ-менеджеру Максиму Повалишину и сейчас называется «Цифра брокер», сообщал DK.RU.