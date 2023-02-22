Где собрать вкусный набор на 23 февраля и 8 марта?

Наступает череда новых праздников, и это хороший повод порадовать родных. Когда времени на подбор подарка не хватает, можно собрать вкусный набор прямо у дома в магазине «Фасоль».

Вот три варианта вкусных презентов на 23 февраля:

Для тех, кто помладше:

В юном возрасте мальчики любят получать более взрослые подарки, поэтому можно выбрать мужской гель для душа и шампунь, это универсальный комплимент, который можно найти в магазине у дома.

Универсальный безалкогольный набор:

Хороший вариант для коллег или родственников — это набор чая или кофе, а в дополнение качественный темный шоколад, как например, METRO Chef. Для любителей вкусно поесть можно собрать интересный мясной набор из колбасок, нарезок и других снеков.

Набор с алкоголем:

Такой вид подарка зависит от предпочтений получателя. Это могут как более легкие напитки, так и крепкие горячительные варианты. В зависимости от выбранного напитка можно подобрать набор закусок.

Женские варианты наборов тоже можно собрать в магазине «Фасоль». Если дополнить его цветами, получится подарок, которому будет рада каждая дама.

Для сладкоежек:

Для тех, кто не может ни дня без сладкого, можно собрать коробочку шоколадных батончиков и конфет. Если дама любит мучное, прекрасно подойдут пряники, вафли или даже свежие булочки. Правда, с таким наполнением подарок лучше вручать сразу.

Для тех, кто следит за фигурой:

Фрукты — сладкая и полезная альтернатива конфетам: апельсины, мандарины, бананы, груши и яблоки и другие сезонные фрукты легко найти в любом магазине «Фасоль», также можно добавить сухофрукты и горький шоколад с максимальным содержанием какао. В небольшом количестве он даже полезен.

Для любителей чая и кофе:

Многие дамы разбираются в чайных и кофейных напитках. Поэтому подарочный набор из нескольких видов черного, зеленого чаев и молотого кофе придутся как нельзя кстати. А горький шоколад или коробочка конфет станут прекрасным комплиментом к этому набору.

В магазине у дома всегда можно найти вариант для подарка. Покупка такого набора не ударит по бюджету, тем более что «Фасоль» подготовила специальные акционные товары на праздники. Специальные цены действуют на них с 17 февраля по 16 марта.

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