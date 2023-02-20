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Россия и Китай восстановили соглашение по безвизовым групповым турпоездкам

Россия и Китай восстановили соглашение по безвизовым групповым турпоездкам
Иллюстрация: Pixabay.com

Это позволит жителям обеих стран находиться в РФ или КНР до 15 дней без оформления визы. Однако быстро нарастить туристический поток едва ли будет возможно.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Россия и Китай возобновили действие соглашения по безвизовым групповым туристическим поездкам, которое позволяет туристам в группах численностью от 5 до 50 человек посещать Россию или КНР и находиться там 15 дней без оформления визы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минэкономики и МИД РФ. Российские власти ожидают от КНР список компаний, которые планируют отправлять групповые туры в Россию — этот список Минэкономики отправит в погранслужбу.

В 2022 г. Россию с туристическими целями посетили всего 200,1 тыс. иностранцев — это в 1,5 раза меньше, чем в 2021 г. До пандемии коронавируса граждане Китая совершили в Россию 1,5 млн туристических визитов, тогда как в прошлом году — только 842 поездки из-за строгих коронавирусных ограничений в КНР, отмененных не так давно. 

При этом быстро восстановить турпоток едва ли будет возможно. Помимо сложностей с авиасообщением есть также сложности с работой зарубежных банковских карт и негативный информационный фон. К тому же большинство туристов предпочитают планировать дорогие отпуска минимум за полгода.

Автор: Андрей Пермяков
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