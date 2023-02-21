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В Екатеринбурге пройдет форум, где обсудят привлечение инвестиций и работу с кадрами

В Екатеринбурге пройдет форум, где обсудят привлечение инвестиций и работу с кадрами
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Внедрение регионального инвестиционного стандарта станет одной из главных тем IV форума «Большой открытый диалог», который пройдет 28 февраля в Екатеринбурге на площадке Синара центра.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

В программе форума:

  • Пленарная дискуссия «Реализация Регионального инвестиционного стандарта»;
  • Сессии по обсуждению новых подходов к сохранению и привлечению кадров компаниями Свердловской области, механизмов работы в условиях санкций, перспектив развития инвестиционной инфраструктуры, инвестиционного налогового вычета как инструмента поддержки и повышения доступности кредитных ресурсов для МСП.

Эксперты обсудят систему соглашений о защите и поощрении капиталовложений, вопросы  расширения количества получателей данной поддержки. Предметом экспертных  дискуссий станут перспективы развития инвестиционной инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина», а также  индустриальных парков. Пройдет расширенное заседание инвестиционного комитета, который возглавляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, где рассмотрят конкретные инвестиционные проекты.

Кроме того, на форуме обсудят кейсы организаций и органов власти по работе с молодежью, воспитывающей лояльного в будущем к месту проживания, учебы и работы гражданина и потенциального сотрудника организации.

Одна из ключевых задач в этом направлении заключается в консолидации усилий реального сектора экономики и органов власти для того, чтобы повысить привлекательность жизни в субъектах Российской Федерации для представителей молодого поколения, — отмечают организаторы форума. 

Участники Большого открытого диалога смогут лично задать вопросы и озвучить свои проблемы руководителям профильных ведомств и институтов развития в рамках общественной приемной. Записаться на встречу можно на официальном сайте форума.

Регистрация на форум — по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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