В Екатеринбурге пройдет форум, где обсудят привлечение инвестиций и работу с кадрами

Внедрение регионального инвестиционного стандарта станет одной из главных тем IV форума «Большой открытый диалог», который пройдет 28 февраля в Екатеринбурге на площадке Синара центра.

В программе форума:

Пленарная дискуссия «Реализация Регионального инвестиционного стандарта»;

Сессии по обсуждению новых подходов к сохранению и привлечению кадров компаниями Свердловской области, механизмов работы в условиях санкций, перспектив развития инвестиционной инфраструктуры, инвестиционного налогового вычета как инструмента поддержки и повышения доступности кредитных ресурсов для МСП.

Эксперты обсудят систему соглашений о защите и поощрении капиталовложений, вопросы расширения количества получателей данной поддержки. Предметом экспертных дискуссий станут перспективы развития инвестиционной инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина», а также индустриальных парков. Пройдет расширенное заседание инвестиционного комитета, который возглавляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, где рассмотрят конкретные инвестиционные проекты.

Кроме того, на форуме обсудят кейсы организаций и органов власти по работе с молодежью, воспитывающей лояльного в будущем к месту проживания, учебы и работы гражданина и потенциального сотрудника организации.

Одна из ключевых задач в этом направлении заключается в консолидации усилий реального сектора экономики и органов власти для того, чтобы повысить привлекательность жизни в субъектах Российской Федерации для представителей молодого поколения, — отмечают организаторы форума.

Участники Большого открытого диалога смогут лично задать вопросы и озвучить свои проблемы руководителям профильных ведомств и институтов развития в рамках общественной приемной. Записаться на встречу можно на официальном сайте форума.

Регистрация на форум — по ссылке.