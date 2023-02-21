Миллиардные контракты для строителей и проектировщиков представят в Екатеринбурге

Среди гостей форума: компании «Сибур», «Росатом», «Белоруснефть», «Тюменнефтегаз», «Зарубежнефть», энергетический холдинг «Т. Плюс», ФКУ «Ространсмодернизация».

Вместе с участниками спикеры обсудят следующие вопросы:

Федеральные власти и в стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, и в новой пятилетней государственной программе «Строительство» предполагают ускорение сроков производства, снятие излишних административных барьеров. Ежегодно мы представляем 50 новых инициатив по совершенствованию федерального законодательства, часть из которых слышат и принимают «наверху». Надеемся, что, кроме получения новых заказов, строители и проектировщики смогут решить законодательные проблемы, — говорит Денис Снетков, СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» (организаторы форума).