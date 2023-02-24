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«В сегодняшней школе часто не помнят, что дети — маленькие и живые»

«В сегодняшней школе часто не помнят, что дети — маленькие и живые»
Иллюстрация: РБК

Поменялись ли дети в последние годы? Да. И дело не только в гаджетах, но и в том, что их мамы и папы — дети 90-х. Как же договориться современным родителям, педагогам и подрастающему поколению?

#ОБРАЗОВАНИЕ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Жалобы на современных детей от родителей и педагогов зачастую сводятся примерно к следующим пунктам: постоянно сидит в гаджете и ничем не интересуется. Как учить такого ребенка и работать над его развитием? В эфире «Радиошколы» на вопросы ответил педагог, руководитель детского отряда «Надежда» и заслуженный работник культуры РФ Ефим Штейнберг.

Дети родителей из 90-х

— Раньше на вопрос «Изменились ли сегодня дети?» я отвечал «Нет». Дети одинаковы всегда, они и в Африке дети. Однако в последние пять лет я стал относиться к вопросу иначе. Гаджеты и технологии поменяли детей, они стали в первую очередь менее эмоциональны, никак не реагируют на яркие всплески мысли, явления, искусства. Еще у них не очень хорошая память — они не запоминают, а быстро находят нужную информацию в сети.

Другие и родители сегодняшних детей. Это дети 90-х. В то нестабильное время их родители были заняты в первую очередь зарабатыванием денег. Времени детям уделялось не так много, их образованием могли практически не заниматься. Итог — нынешние дети зачастую мало читают, имеют проблемы с уровнем культурного образования и кругозором.

Но именно такие дети — благоприятная почва для педагога, который образовывает ребенка. Учитель не может полностью поменять ученика, но может изменить среду, которая окружает ребенка. Хотя закладывание основных ценностей, понятий и морали все равно на совести родителей.

Страх школы и первой любви

— Современный ребенок сталкивается в школе со множеством проблем, которые усложняют его жизнь. Например, странный язык, на котором говорят в школе, все эти «проекты» и «компетенции». Это сухие слова, смысл которых не очень понятен. Дети от них, опять же, становятся еще менее эмоциональны.

Влияют на это и изменения в структуре школы. Сейчас в образовательных учреждениях выделяют много внимания прохождению диагностики, получению дополнительного финансирования, успешным показателям ЕГЭ. А про то, что дети еще маленькие и они живые, — в суете забывают.

Ученики с 5-го по 8-й класс думают о первой влюбленности, о первом предательстве друга, например. Учитель же при этом требует: «Смотри на меня и отвернись уже от окна!».

Еще одна проблема — состояние страха, которое культивируется учителями перед ЕГЭ. Плюс ощущение вины от того, что ребенок не справляется. Психологически это очень сложно.

Раньше перед экзаменами учителя говорили: «Не бойтесь, не переживайте, готовьтесь, а мы вам поможем». Сейчас же у ребенка постоянный стресс от пребывания в школе. А порой он остается там до обеда, уроки заканчиваются, но впереди кружки, и они в той же школе. На мой взгляд, просто необходимо проводить их в другом месте. Не потому, что ребенок ненавидит школу и хочет побыстрее оттуда уйти, а потому что ему просто хочется и полезно сменить обстановку.

Сначала любовь

Сейчас много дискутируют на тему того, как наладить отношения не только между ребенком и родителем, ребенком и учителем, но и между учителем и родителем. Важный вопрос, ответ на который — любовь. Школьники должны радоваться тому, что у них есть возможность учиться, познавать мир, а учителя — возможности вложить в юные головы знания. Родители же должны любить ребенка и быть благодарными за то, что он у них есть.

Для этого нужно всматриваться и вдумываться в то, чем наполнен ребенок: советовать, разговаривать, искать пути, чтобы найти с ним контакт.

Наравне с любовью стоит забота о людях. Она также необходима для отношений.

В школе нужно быть живым

— Мы много говорим о том, что дети изменились, рассуждаем, почему это произошло. В прошлом году дискутировали на тему того, корректен ли термин «образовательная услуга». Я считаю, нет. Какая это услуга? Это основной этап в развитии ребенка. Я, например, по образованию учитель русского языка и литературы. Цель такого учителя — настраивать детей на то, чтобы им хотелось понять слово. Помочь осознать, каково это — «стихи навзрыд» из стихотворения Пастернака. Подход с переименованием в «услугу» очень формален, бессодержателен и бездуховен.

Хотя многие учителя так к своей работе и относятся. Я с этим столкнулся в разговорах детей о школе. Современные дети плохо знают историю. Они ее зазубривают, но не понимают, как и почему происходят исторические процессы. Есть, конечно, молодые преподаватели, которые стремятся научить детей думать, но многие из них не справляются с этим. Когда меня спрашивают, как быть хорошим педагогом, я всегда отвечаю: «Надо быть живым. Вне зависимости от методички, правил и системы. Не забывать о детях, думать о них в первую очередь».

Материал подготовлен на основе записи эфира программы «Радиошколы».

Ранее на DK.RU: Травля, суициды, скулшутинг… Что могут сделать родители и школа, чтобы этого стало меньше?

Автор: Александра Клименко
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