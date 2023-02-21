Договор об СНВ на паузе, льготы участникам СВО, работникам ОПК. Главное из послания Путина

Россия приостанавливает участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях, а от посла страны потребовали вывести из Украины технику.

Россия приостанавливает свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и должна быть готова провести ядерные испытания — но не первыми, а только если США проведут их раньше. Об этом президент Владимир Путин заявил в конце своего послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля и длилось почти два часа.

Договор СНВ-3 подписали в 2010 г. президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на десять лет, он подразумевает взаимное сокращение арсеналов стратегических ядерных вооружений. в 2021 г. Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 г. Ни одна из стран, официально обладающих ядерным оружием (Россия, США, Великобритания, Франция), не проводила ядерных испытаний с 1996 г.

После послания Путина стало известно, что посол США вызван в российский МИД. Ему передали ноту протеста, в которой от Вашингтона требуется вывести военную технику Америки и НАТО из Украины и дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».

Это оказалось главной внешнеполитической новостью. Вместе с тем Путин сделал несколько заявлений о социально-экономической политике, бизнесе и выборах.