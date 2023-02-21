Договор об СНВ на паузе, льготы участникам СВО, работникам ОПК. Главное из послания Путина
Россия приостанавливает участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях, а от посла страны потребовали вывести из Украины технику.
Россия приостанавливает свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и должна быть готова провести ядерные испытания — но не первыми, а только если США проведут их раньше. Об этом президент Владимир Путин заявил в конце своего послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля и длилось почти два часа.
Договор СНВ-3 подписали в 2010 г. президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на десять лет, он подразумевает взаимное сокращение арсеналов стратегических ядерных вооружений. в 2021 г. Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 г. Ни одна из стран, официально обладающих ядерным оружием (Россия, США, Великобритания, Франция), не проводила ядерных испытаний с 1996 г.
После послания Путина стало известно, что посол США вызван в российский МИД. Ему передали ноту протеста, в которой от Вашингтона требуется вывести военную технику Америки и НАТО из Украины и дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».
Это оказалось главной внешнеполитической новостью. Вместе с тем Путин сделал несколько заявлений о социально-экономической политике, бизнесе и выборах.
- Президентские выборы в 2024 г. пройдут по закону, однако он не стал говорить, что будет в них участвовать.
- Путин предложил создать специальный государственный фонд, который будет координировать адресную помощь семьям погибших военнослужащих. Отдельно он отметил «вопросы протезирования».
- Для всех участников СВО Путин предложил установить обязательный отпуск — 14 дней раз в полгода.
- Опытные и проявившие себя участники СВО должны быть востребованы и «на гражданке», в том числе на госслужбе.
- «Те, кто встал на путь предательства России, должны понести ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм», заявил Путин. Главный редактор RT Маргарита Симоньян трактует это заявление как то, что «конфискации и прочих репрессий по отношению к уехавшим не будет».
- Повышение МРОТ до 19 242 руб. с 2024 г. за счет дополнительной индексации.
- Предложение запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК, по которой государство будет частично компенсировать аренду.
- Призыв вернуться к пересмотру Уголовного кодекса в части экономических составов преступлений: нельзя допускать вседозволенности, но и перегибать палку ни к чему.
- Призыв к крупному бизнесу возвращаться в Россию и инвестировать в нее: «Никто в России не пожалел тех, кто потерял деньги в западных банках, яхты и так далее. <…> Все должны понять: и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране — России».