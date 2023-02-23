Металлургия для чайников, или как производство со штатом 18 человек стало достоянием Урала

Единственный на Урале колокольный завод стал центром притяжения туристов со всей России. Продукция поставляется по всему миру. Как организовано это уникальное предприятие?

Производство и туризм на Урале идут рука об руку. Возможно, здесь этот тандем сложился задолго до появления туристических трендов-2022. В 1991 г. в Каменске-Уральском появилось небольшое металлургическое предприятие по литью колоколов. За 20 лет работы оно сделало его колокольной столицей Большого Урала. Здесь ежегодно с 2005 г. проводится колокольный фестиваль, собирающий около пяти сотен человек. Более того, каждую неделю на предприятии проходят экскурсии, на которые приезжают туристы со всей России.

С 2014 г. колокольный завод Каменска-Уральского входит в десятку самых посещаемых туристических мест Урала. В 2022 г. он получил статус «Достояние Среднего Урала». И ведь это не памятник архитектуры, не музей, не вершина живописной скалы, не лечебный термальный источник, это просто производство — завод и цеха!

DK.RU побывал на предприятии, узнал как оно работает, а также чем привлекает туристов.

Важно, что сюда приезжают не обзорные автобусные экскурсии, когда людей провозят в добровольно-принудительном порядке по местам, которые входят в маршрут. Тут другая история — люди сами ищут информацию про завод и сами на него едут.

Экскурсовод встречает людей у ворот здания, на котором огромными буквами старинным стилем написано «Пятков и Ко». Люди приехали на автомобилях, некоторые из других регионов — видно по номерам.

Во внутреннем дворике предприятия установлена синяя колокольная звонница и «дружелюбные пушки» — точная копия тех, что с 1701 г. отливали в Каменске-Уральском по указу Петра I.

Николай Пятков — основатель предприятия и колокольного литья в Каменске-Уральском — отлил их в знак уважения к коллегам-металлургам, которые жили и работали здесь несколько веков назад.

Здесь же, во дворе, стоят колокола, которые он выменял или купил. Они представляют историческую ценность. Когда-нибудь здесь откроется музей колоколов — под него уже заложен фундамент.

Сейчас на предприятии работают два цеха — большой и малый, есть кузница и помещение, где готовятся узоры для колоколов. Кстати, это единственное в России колокольное предприятие с кузницей на своей территории.

Колокола отливают из бронзы, сплав состоит из 80% меди и 20% олова. Состав был взят неслучайно — его использовали, как говорится, испокон веков, наряду с другими сплавами, например, чугуном. Здесь выбрали именно бронзу.

Самый маленький колокол, который отливают у Пятковых, весит 6 кг. Самые большие на сегодняшний момент — 18 тонн, они не так популярны, как 16-тонные. Это почти три метра в высоту, диаметр юбки — 2,7 м. Цена на колокола за последний год поднялась, сейчас она составляет 3100 руб. за кг.

Объем производства здесь измеряют не количеством отлитых колоколов, а объемом выплавленного металла. Годовой объем выплавки составляет от 150 до 250 тонн. Если разом запустить все печи плюс задействовать дополнительные мощности, предприятие одновременно может плавить до 30 тонн меди.

В связи с последними событиями на международной арене продажи немного снизились, но производство не остановилось. До сих пор колокола уезжают не только в другие регионы России, но и за рубеж — везде, где есть православные храмы. Англия, Швеция, Канада — в этих и во многих других государствах звучат пятковские колокола. Производство импортонезависимое. Все, что нужно, поставляется из других регионов Урала и России. Поставщики металла — постоянные партнеры предприятия уже много лет.

Технология изготовления колоколов с прорезями сейчас практически утеряна

Как Пятков открыл свое дело и почему решил делать именно колокола

Наверное, это один из самых популярных вопросов на всех аналогичных экскурсиях. Туристов интересует, как человек нашел свое призвание. Стоит отметить, что большой процент путешествующих — это семьи с детьми подросткового возраста. Вопрос завязан не только на личном интересе, но, видимо, также имеет педагогический подтекст.

Николай Пятков — металлург по образованию и по профессии. Однажды батюшка из церкви Покрова Божьей Матери (местные жители называют ее верхняя голубая церковь), обратился к горожанам с просьбой — сможет ли кто-то отлить колокол. Николай Пятков уцепился за эту возможность и получил благословение.

Так в Каменске-Уральском началось литье колоколов. Это был 1990 г., а в 1991 г. было зарегистрировано частное предприятие ЗАО «Пятков и Ко». Сейчас все церкви в городе, а их 10 и строится еще одна, звучат колоколами, которые отливали на предприятии Николая Пяткова.

Изначально цеха для производства колоколов арендовались на разных предприятиях. Это было неудобно — транспортировка заготовок из одного цеха в другой требовала много времени и сил. К тому же предприятие постепенно расширялось, заказов становилось больше. Поэтому было принято решение построить завод. В 90-е это сделать было непросто, завод построили только в 2003 г. практически с нуля, на пустом месте.

Как, собственно, делают колокола

Процесс производства вызывает одинаковое любопытство у детей и у взрослых. В этот раз туристам не показали эстетику и красоту льющегося металла, потому что был выходной и предприятие не работало. Но все с любопытством заглядывали в печи, трогали и нюхали еще не остывшие колокола и заготовки, фотографировались с ними. Среди экскурсантов были любопытные знатоки, задающие каверзные узкопрофессиональные вопросы. Может, металлурги или конкуренты.

При строительстве сразу было учтено, чтобы все цеха находились под одной крышей. Малый цех предприятия по габаритам не такой уж малый. Его так называют, потому что здесь отливают малые колокола, а все, что связано с изготовлением больших, находится в большом цехе.

Для того чтобы отлить колокол, нужно сделать две формы — внутреннюю и внешнюю. По технологии, принятой именно на этом предприятии, формы индивидуальны для каждого колокола: после отливки их ломают.

Первая форма нужна для того, чтобы колокол изнутри был пустой. Она состоит из специальной смеси с добавлением кварцевого песка, который привозят из Екатеринбурга, с горы Хрустальной. Смесь укладывается в емкость, которую металлурги называют «стакан». Если проще — это как ведерко для игры в песочнице, из которого получаются куличики, — здесь технология та же самая.

Вторая форма нужна, чтобы отлить колокол по внешнему диаметру — она будет больше, а вот на сколько — зависит от диаметра самого колокола. Чем он больше, тем толще стенка и шире диаметр формы.

Вторую форму «накатывают» на специальных моделях. Форма выполняется из особого гипса. Сверху ее обрабатывают краской и жиром. Поверх жира наносятся восковые орнаменты — будущие узоры, рисунки и надписи на колоколах. В центре каждой модели наверху стоят штыри — вместо них будут уши — крепления, за которые колокол подвешивается на звонницу. Уши также сначала выполняются из воска.

Когда восковая красота нанесена, поверхность фальшь-формы замазывают жидким гипсом. Поверх гипса одевается железная опока — конусообразная форма (в литейном производстве приспособление, служащее для удержания формовочной смеси при ее уплотнении). Когда гипс высох, форму отправляют в печь — «сушило». Во время сушки воск, успев оставить в гипсе отпечаток, стекает — вторая форма готова.

Затем берут «куличик из песка» — первую форму и сверху одевают вторую. В пустоту между ними сверху будут заливать тонкой струйкой металл. После формы разбивают — по-другому колокол не извлечь.

Сначала в медеплавильных печах плавят медь, затем в нее добавляют олово, перемешивают, только после этого получается заливка. Если нужно расплавить меди до трех тонн, то запускается средняя печь. Она стоит в центре цеха. Сливать медь будут в специальную емкость, которая называется «разливочный ковш». Его за петельку зацепляют на кран-балку.

Если нужно расплавить не так много меди, допустим, до одной тонны, то запускают другую печь — это круглая медеплавильная печь на одну тонну. Технология та же самая. Все печи на предприятии работают на газу. Точно так же, как и сам завод.

Сам процесс литья занимает час или полтора. Все — и маленькие и большие колокола — «идут самотеком», то есть отливаются без давления. Если в ковше осталось больше, чем положено, значит, где-то получились пустоты. В этом случае колокол пришлось бы перезаливать: если поры будут в районе юбки, при ударе языком колокол может разбиться.

Фото с сайта компании «Пятков и Ко»

Последняя стадия обработки колокола — шлифовка. Для этого есть специальная платформа. Шлифуют колокол под сильнейшим давлением кварцевым песком. При этом после шлифовки колокол не должен потерять в весе, так как это скажется на тоне звучания. Если заказчик заказал колокол 156 кг — тон благовеста, столько он и должен весить. Если шлифовщик увлекся, то колокол отправляется на переплавку.

После этого колокол помещают на склад готовой продукции. Там же находится кузница, где идет ковка языка.

Как можно отличить пятковские колокола от других

Согласно правилам, установленным на предприятии, все рисунки, узоры и надписи наносятся на колокол строго по желанию заказчика. Никакой печати, клейма или штампа, отличающих пятковские колокола, не существует. Захочет заказчик — колокол «подпишут», а нет — узнать, кто его отлил, можно будет только по сопроводительной документации. На колокола наносятся только запатентованные рисунки предприятия «Пятков и Ко».

Рисунки на пятковские колокола создает художник-самоучка по уникальной технологии, которая применяется только на этом предприятии. Воск плавят в обыкновенном ведре на обыкновенной плитке. Горячим его заливают в гипсовый слепок, который готовит сам художник. У него есть заготовки ликов святых именно нашего, уральского региона, а также лики святых для других городов и стран. Но никакой рисунок, так же, как и надпись, не может быть нанесен на колокол без согласования с заказчиком.

Одним из новшеств, которое используется на предприятии при изготовлении колоколов, является применение сыромятной кожи для крепления языка. Раньше его крепили на железо. В итоге еще до того, как звонарь ударит в колокол, можно было услышать скрежет языка. При звучании пятковских колоколов никаких посторонних звуков нет.

На уральской звоннице любой церкви обязательно должны быть три колокола — 6, 10 и 15 кг, так заведено. В Зауралье добавляют еще один — 20 кг. То есть по количеству колоколов можно определить, для какой местности предназначена звонница. Но часто можно встретить церкви, где колоколов на звоннице очень много — есть зазвонные, альтовые, есть трелльные, есть тон «благовест» — видов колоколов очень много и у каждого свое звучание, свои ноты.

В конце экскурсии участникам предлагается послушать звучание колоколов, которые находятся в стадии готовности, сравнить звучание новых колоколов и старого чугунного колокола, отлитого в Екатеринбурге в середине XIX в. Каждый может попробовать себя в качестве звонаря на малой синей звоннице во дворе предприятия.

Экскурсия длится ровно один час, стоит 100 руб. От Екатеринбурга до Каменска-Уральского около 100 км — 1,5 часа пути.

Текст подготовлен по мотивам экскурсии Светланы Антоновой (Каменск-Уральский краеведческий музей).

DK.RU не в первый раз пишет о туристическом интересе к малому бизнесу. Ранее мы рассказывали про осетровую ферму, где также проводятся экскурсии, и ее собственники не жаловались — спрос на них был всегда, а в трудные времена даже поддерживал предприятие на плаву.