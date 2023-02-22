Семье экс-губернатора Краснодарского края передадут олимпийские объекты в Сочи

Компания семьи Александра Ткачева может вывести объекты в Сочи, построенные к Олимпиаде, из-под залоговых обязательств ВЭБ.РФ. Возможно, это нужно для того чтобы войти в другие крупные проекты.

Компания семьи Александра Ткачева, бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства РФ, может вывести объекты в Сочи, построенные к Олимпиаде, из-под залоговых обязательств ВЭБ.РФ. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, процедура должна пройти в рамках реструктуризации бизнеса либо для перекредитования в другом банке, который и получит залоги. В ВЭБ.РФ и группе Mantera Ткачева не стали комментировать ситуацию.

Точно неясно, с какой именно целью проводится процедура. Возможно, речь идет о замене залогового имущества, говорит партнер юридической компании Legal Plant Евгений Пугачев. Кроме того, недавно ФАС согласовала сделку, которая подразумевает, что ООО УК «Терра Эссет Менеджмент», ЗПИФН «Технологии гостеприимства» получают контроль над АО «Сочи Парк», ООО «Сочи Парк Отель» и НАО «Красная Поляна» (управляет горным курортом с трассами и отелями) — на балансе последних находятся олимпийские объекты семьи Ткачева. Все юрлица контролируются его структурами, и весь портфель олимпийской недвижимости Ткачева можно оценить минимум в 42 млрд руб.

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ВЭБ выдал 240 млрд руб. для строительства 17 объектов к Зимней Олимпиаде в Сочи 2014 г. Большая часть кредитов были реструктуризированы с пролонгацией сроков погашения, как и кредиты «Красной Поляны». Ставка по ним сначала была рыночной, а затем снизилась до 2,5%, подразумевалась отсрочка по выплате тела долга. По словам источника газеты, всего структуры Александра Ткачева были должны ВЭБ.РФ около 50 млрд руб., около 30 млрд руб. приходились на «Красную Поляну». Возможно, реструктуризация потребовалась структурам бизнесмена перед вхождением в другие крупные проекты.