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Ушел из жизни генеральный директор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев

Ушел из жизни генеральный директор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев
Иллюстрация: Telegram-канал «Свалов пишет»

Владимир Тюменцев руководил «Свердловскавтодором» семь лет. Причины смерти не разглашаются. Прощание с ним состоится завтра, 23 февраля, в Верхней Пышме.

#УТРАТА#НОВОСТИ

21 февраля ушел из жизни генеральный директор АО «Свердловскавтодор» Владимир Тюменцев. В 10:00 в храме Успения пройдет прощальная панихида, затем Владимира Тюменцева похоронят на Верхнепышминском кладбище. DK.RU выражает соболезнование родным и близким. 

«С его приходом на должность директора «Свердловскавтодора» в организации произошли значительные изменения. АО «Свердловскавтодор» активно участвует в федеральных и региональных программах, в том числе в долгосрочном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в национальном проекте «Повышение производительности труда». Особое внимание Владимир Яковлевич уделял вопросам повышения качества работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, модернизации производства, внедрению современных технологий и материалов», — сообщил начальник управления общественных связей службы генерального директора ОАО «УГМК» Алексей Свалов.

Владимир Тюменцев родился 21 июля 1973 г. в Свердловске. В 1995 г. окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Всю трудовую жизнь посвятил благоустройству городских территорий и строительству автодорог. Заслуги Владимира Тюменцева были неоднократно отмечены муниципальными, региональными, федеральными и корпоративными наградами.

Напомним, Владимир Тюменцев возглавил дорожную компанию в 2016 г. До этого он занимал должность директора компании «Тагилдорстрой», писал DK.RU.

Тогда Свердловскавтодор» уже несколько лет чувствовал себя неустойчиво — у организации сократился объем работ, имеющиеся мощности недозагружены, многочисленные имущественные комплексы требуют больших затрат. В 2014 г. выручка компании упала на 30% до 2,3 млрд руб., а убыток составил 2,5 млрд. Кроме того, рос объем долгов: задолженность перед кредиторами составила 1,089 млрд руб., а перед поставщиками и подрядчиками — 556 млн руб. 

Автор: Татьяна Юстус
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