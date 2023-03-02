«Это что-то почти космическое». Как бережные технологии помогают парам стать родителями

МЦ «Гармония» уже 30 лет специализируется на репродуктивном здоровье. Врачи медицинского центра рассказали, как их уникальный опыт помогает семьям стать счастливыми.

Рождение здорового ребенка — задача с несколькими условиями. Для ее решения необходимо, чтобы будущие мама и папа были в хорошем физическом и душевном состоянии. А на протяжении беременности их сопровождала команда классных специалистов, которые могут проконсультировать практически по любому вопросу в режиме 24/7.

Сегодня подготовка к беременности не может быть сосредоточена только в руках акушера-гинеколога, — говорит главный врач медицинского центра «Гармония», доктор медицинских наук, оперирующий гинеколог высшей категории Евгений Плотко. — Чтобы беременность прошла успешно, подключаются представители других отраслей медицины — терапевты, эндокринологи, неврологи, врачи клинической лабораторной диагностики, в отдельных случаях — репродуктологи и хирурги. Это целый оркестр, который должен быть в полном составе, а акушер-гинеколог — выступать в качестве дирижера. У нас этот оркестр играет слаженно.

За 30 лет клиника «Гармония» стала по-настоящему многопрофильной, а врачи наладили преемственность в ведении пациентов на разных этапах жизни. В рамках спецпроекта DK.RU врачи клиники рассказали, как их пациенты планируют и наблюдают беременность, какие возможности доступны тем, кто сталкивается с трудностями в реализации репродуктивной функции, зачем малышу наблюдаться в той же клинике, где мама проходила беременность, и какие уникальные возможности открываются перед семьей, если она доверит здоровье специалистам МЦ «Гармония».

В разговоре приняли участие:

доктор медицинских наук, главный врач медицинского центра «Гармония», оперирующий гинеколог Евгений Плотко ,

, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) Сергей Яковлев,

акушер-гинеколог Марина Мухаметшина,

заведующая филиалом на Академика Парина, 43, педиатр, гастроэнтеролог Мария Москвина.

Справка «Гармония» — многопрофильный медицинский центр, одна из первых частных клиник Екатеринбурга и Свердловской области, в текущем году отмечает 30-летний юбилей.



— Клиническая база УрГМУ;

— 9 филиалов в разных районах города;

— Комплексная забота о здоровье всей семьи: квалифицированные взрослые и детские врачи более 30 специальностей;

— Собственная лаборатория. Сертификат независимой международной системы внешней оценки качества EQAS — гарантия точности исследования;

— Система полного цикла: от обследования перед процедурой ЭКО до ведения беременности и последующего наблюдения за ребенком;

— Во все программы ЭКО уже включены и применяются по показаниям: ИКСИ, ПИКСИ, вспомогательный хэтчинг, применение среды EmbryoGlue, лабораторное обследование в рамках программы;

— Предимплантационное генетическое тестирование, НИПТ на генетически обусловленные заболевания;

— Дисконтная система.

О подготовке к беременности и применении ВРТ

Традиционно подготовка к зачатию начинается с обследования будущих мамы и папы. В «Гармонии» к этому вопросу подходят комплексно и предлагают оценить не только репродуктивную функцию, но и общее состояние здоровья пары. Для этого в клинике существуют специальные программы. Также можно сформировать список исследований вместе со своим лечащим врачом.

Какие заболевания в анамнезе будущих родителей требуют особого внимания врачей?

Марина Мухаметшина:

— При первичном знакомстве с пациенткой, которая только начинает планировать беременность, мы досконально собираем информацию о возможных хронических заболеваниях: что беспокоит в данный момент, у каких специалистов состояла на диспансерном учете в детстве. Ведь для того, чтобы беременность наступила и прошла спокойно, нужно свести к минимуму риски. Обязательно собираем семейный анамнез партнеров — выясняем, есть ли какие-то заболевания, которые передаются из поколения в поколение, и предотвращаем их обострение или проявление.

Для выявления и дальнейшего лечения используем специальные лабораторные обследования. Так, недавно пришла пациентка с желанием спланировать беременность. Ранее были преждевременные роды. В ходе беседы выясняем, что на протяжении всего периода наблюдения с первой беременностью были проблемы с выделениями из половых путей. Неоднократная санация результата не давала. В этом случае я провела пациентке исследование, которое показало повышенный риск преждевременных родов. Назначено соответствующее лечение, и мы уже начали планировать беременность. Пациентка видит результат и гораздо спокойнее и увереннее вступает на этот путь.

Кстати, на новый способ прогнозирования преждевременных родов команда медицинского центра «Гармония» получила патент в 2022 г. Наработки клиники, накопившиеся и апробированные в течение 28 лет, были обобщены, оформлены и представлены в патентную комиссию, которая подтвердила уникальность метода.

Наша главная цель — пройти период подготовки к беременности, ведение самой беременности и восстановление после как можно более приятно и спокойно. Независимо от того, к какой группе риска по здоровью относится женщина.

Если на этапе подготовки речь идет о заболеваниях репродуктивной системы, которые лечатся хирургически, к работе с пациентами подключаются наши коллеги-хирурги.

Евгений Плотко:

— Репродуктивная хирургия в нашей клинике проводится с использованием эндоскопических технологий. У нас на вооружении специальные гистероскопы, в том числе мини-резектоскоп Karl Storz. Они помогают проводить эффективную диагностику состояния полости матки и бережные вмешательства, после которых пациенты восстанавливаются в максимально короткий срок. Например, с помощью такого оборудования мы можем проводить операции по поводу гиперплазии и полипов эндометрия, миом, которые располагаются в полости матки или близко к ней. Пациентки после таких вмешательств восстанавливаются достаточно быстро, средний срок их нахождения в стационаре — 1-2 дня.

Доктор медицинских наук, главный врач медицинского центра «Гармония», оперирующий гинеколог Евгений Плотко

Кроме этого, с помощью операций мы можем исправить аномалии развития матки. Приведу недавний пример: пациентке 24 года, родов не было, во время обследования заподозрили перегородку в полости матки. Мы провели деликатную операцию — рассекли эту перегородку с помощью мини-резектоскопа, а после вмешательства обработали рану противоспаечным гелем. Через два-три месяца проведем контрольный осмотр. И будем надеяться, что после этого она сможет забеременеть.

Мало просто иметь такие современные технологии, важно уметь ими эффективно пользоваться, — наши врачи делают это очень хорошо.

Есть заболевания, которые полностью излечить невозможно, но после оперативного вмешательства и консервативной терапии мы можем обеспечить пациентке стойкую ремиссию и возможность стать мамой. В частности я говорю о таком распространенном заболевании, как эндометриоз, которое в мире коснулось более 200 млн женщин. За плечами некоторых женщин с таким заболеванием несколько беременностей и родов, и эндометриоз для них оказывается случайной находкой. Для другой категории это заболевание становится причиной нарушения фертильности.

В каких случаях паре показано и противопоказано ЭКО?

Сергей Яковлев:

— По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения пара должна обратиться к репродуктологу, если при регулярной половой жизни (не менее трех раз в неделю) в течение года беременность не наступает. Для пар, где возраст женщины выше 35 лет, в клинической практике установлен более короткий срок — полгода. Но нужно понимать, что обращение к репродуктологу и подготовка к ЭКО не гарантируют наступление беременности в 100% случаев. Успех этой процедуры также будет зависеть от возраста пациентки, ее овариального резерва, качества яйцеклеток.

Противопоказаниями для ЭКО являются тяжелые некомпенсированные соматические заболевания, при которых женщина не может выносить ребенка без риска для собственной жизни. Всего их более сотни — они указаны в приказе Минздрава №803н.

Но, помимо противопоказаний, есть ситуации, когда у женщины отсутствуют условия для проведения традиционного ЭКО. Например, пациентки с тяжелыми формами маточного эндометриоза, при котором эмбрион не приживется — им рекомендуется программа суррогатного материнства. У некоторых пациенток в яичниках нет необходимого количества пригодных яйцеклеток — в этом случае может быть применена программа донации ооцитов.

Заведующий отделением ВРТ Сергей Яковлев

В целом хочу отметить, что в «Гармонии» доступны все существующие на сегодня технологии ВРТ: традиционное ЭКО, ЭКО-ИКСИ, донорство ооцитов и спермы, суррогатное материнство, технологии, которые применяются при мужском бесплодии. Врач принимает решение о том, какой метод репродукции будет применяться, после обследования пациентов.

Есть ли какие-то особенности при подготовке к ЭКО?

Сергей Яковлев:

— Перед ЭКО, как и перед естественной беременностью, пара должна проверить свое общее и репродуктивное здоровье. А дальше, помимо привычной фолиевой кислоты, репродуктолог назначает женщине специальные препараты, которые помогают ей к началу программы создать оптимальные условия для роста фолликула. Это необходимо, чтобы получить как можно больше качественных яйцеклеток, которые могут быть оплодотворены так, чтобы получить нормальный эмбрион.

Может ли паре потребоваться хирургическая подготовка к ЭКО?

Евгений Плотко:

— Может. Такие заболевания женщины, как гидросальпинкс, миома матки, кисты яичников и многие другие, существенно снижают вероятность имплантации эмбриона и эффективность ВРТ. Наша задача — с помощью бережных, органосохраняющих технологий их устранить. И если мы понимаем, что в силу разных причин (например, возраста, сниженного фолликулярного резерва, сопутствующего мужского фактора) этого будет недостаточно, мы обсуждаем дальнейшую тактику лечения с нашими репродуктологами. И, скорее всего, хирургическое вмешательство будет этапом подготовки к ВРТ.

Хочу также отметить, что в «Гармонии» бережные технологии при проведении операций используют не только гинекологи, но и урологи. В их числе — технология Micro TESE, которая помогает стать отцами мужчинам, в эякуляте которых нет сперматозоидов. Хирурги с помощью специального операционного микроскопа c 20-кратным увеличением Carl Zeiss Movena проводят малотравматичную операцию: с помощью специальных микроскопов ищут семенные канальцы, в которых есть хотя бы несколько сперматозоидов, и полученный материал передают эмбриологам. Эмбриологи находят среди них пригодный материал и производят оплодотворение яйцеклетки с помощью процедуры ИКСИ. А мужчина уже на следующий день после операции выписывается домой.

Сергей Яковлев:

— Еще несколько лет назад такая пара была бы обречена на использование донорского материала, а сегодня у нас есть возможность помочь паре стать полноценными родителями. Это что-то почти космическое. С помощью технологии Micro TESE, которую мы эффективно внедрили, в нашем отделении родилось уже много малышей, и мы продолжаем использовать ее там, где это необходимо.

В каких случаях пациентка может рассчитывать на ЭКО по ОМС?

Сергей Яковлев:

— В Екатеринбурге семь клиник делают ЭКО и имеют квоты по программе ОМС. В Свердловской области направление на ЭКО по ОМС выдают специалисты межмуниципального кабинета бесплодного брака. Перед этим пара проходит обследование, чтобы доказать наличие бесплодия, которое невозможно преодолеть другими способами лечения, и условий для проведения процедуры ЭКО. В частности для получения квоты необходим нормальный овариальный резерв и отсутствие маточного фактора. С этим направлением пациентка может обратиться в любую клинику, специализирующуюся на ВРТ, в том числе и в нашу. К нам можно обратиться, даже если направление было выдано в другую клинику, но пациентка поменяла свое решение, — мы поможем переоформить направление в установленном порядке.

Пациенты какого возраста чаще всего обращаются в клинику за технологиями ВРТ?

Сергей Яковлев:

— Возраст людей, которые приходят на ЭКО, увеличивается. Эта динамика объясняется в первую очередь социальными причинами: если раньше люди в более раннем возрасте выходили замуж и рожали детей, то сейчас очень многие откладывают свою личную жизнь, чтобы получить образование и сделать карьеру. А когда пара решает завести ребенка — сталкивается с трудностями.

Больше половины пациенток, которые приходят в наше отделение ВРТ, старше 35 лет. Их овариальный резерв ниже, а значит, это более сложные пациенты и вероятность успеха ЭКО снижается.

Евгений Плотко:

— В 35 лет по общесоциальным понятиям женщины еще молодые. Но к этому моменту они собирают определенный груз из соматических заболеваний и репродуктивных неудач. Возможно, у них уже были выкидыши, аборты, операции по поводу гинекологических заболеваний. Поэтому современный человек должен понимать, как сегодня важен фактор времени. Возможности, которые предлагает современная репродуктивная медицина, высокие, и важно вовремя ими воспользоваться.

Еще один важный аспект, на который я хочу обратить внимание — становление репродуктивной функции у девочек. Мне нравится сравнение с авиацией: чтобы полет прошел нормально, самолет должен правильно взлететь. Для того чтобы репродуктивная система развивалась нормально и у девочки формировалось правильное репродуктивное поведение, которое в будущем защитит ее от нежелательной беременности и аборта в подростковом возрасте, от урогенитальных инфекций — нужно, чтобы она на протяжении своего взросления находилась под контролем специалиста. Врачи в нашей клинике организовали такую диспансерную помощь юным пациенткам. И в будущем, когда девушка решит стать мамой, это существенно повысит ее шансы на естественную беременность и простое человеческое счастье.

Конечно, хотелось бы, чтобы все происходило естественным образом, без каких-то стрессов для организма. К сожалению, это не всегда возможно. Если женщина столкнулась с репродуктивными проблемами — мы готовы поддержать и сделать все, что в наших силах, чтобы эту задачу решить.

О ведении беременности и наблюдении после родов

После того как пара получила желанную беременность, женщина продолжает наблюдаться у акушера-гинеколога. В «Гармонии» оперирующие хирурги и репродуктологи находятся в тесном контакте с врачами акушерского отделения — это помогает составить индивидуальную программу наблюдения и обеспечить комфортную и безопасную беременность.

— Это особенно важно для пациенток, которые прошли через ЭКО и находятся в группе риска по возникновению разных осложнений, — объясняет Марина Мухаметшина. — Мы наблюдаем за ними более пристально и корректируем дозировки препаратов. Кроме этого, пациентки, которые вышли из нашего отделения ВРТ с положительным результатом, имеют существенные скидки на ведение беременности в клинике.

Какие еще преимущества ведения беременности есть в «Гармонии»?

Марина Мухаметшина:

— Все наши коллеги — высококлассные специалисты с многолетним стажем и опытом ведения пациентов средней и высокой группы риска. И это ценят многие женщины и поэтому приходят к нам наблюдать вторую и даже третью беременность, несмотря на то, что у них есть широкие возможности выбора — от бесплатного наблюдения до наблюдения в других частных медицинских центрах.

Акушер-гинеколог Марина Мухаметшина

Пожалуй, наша главная особенность заключается в том, что врачи поддерживают контакт с пациентом в круглосуточном режиме. Мы понимаем, что бывают пациентки разной степени тревожности. Женщины, которые прошли через хирургическое лечение или ВРТ, будут особенно чутко реагировать на возникающие у них симптомы. У наших пациенток есть возможность сообщить врачу о своем состоянии, и доктор либо успокоит женщину, либо обследует ее. Малейшие изменения в лабораторных показателях тут же корректируются, и беременность протекает в оптимальных условиях.

Евгений Плотко:

— Я хотел бы поблагодарить коллег за то, что они готовы ради пациентов жертвовать временем и личным пространством. Женщины, которые наблюдают у нас беременность, получают столько внимания, сколько им необходимо. И это не измеряется деньгами, которые будут оплачены в кассу. Это определяется идеологией отношений врач-пациент, которую мы проповедуем.

Еще один плюс наблюдения беременности в «Гармонии» заключается в многопрофильности нашей клиники. Иногда акушеру-гинекологу необходимы помощники — врачи других специальностей, которых женщина найдет здесь же, в соседнем кабинете. Не нужно идти в другую клинику, чтобы проконсультироваться с эндокринологом, офтальмологом, отоларингологом. Эти специалисты имеют огромный опыт наблюдения беременных, и это бесценно. У нас можно сделать УЗИ на оборудование экспертного класса и сдать анализы в собственной лаборатории.

Марина Мухаметшина:

— Соглашусь: собственная лаборатория — незаменимая вещь. Я оценила это, когда пришла в «Гармонию» из бюджетной медицины. Когда у врача есть возможность сделать практически любое исследование для подтверждения диагноза или профилактики беременной — это очень большое подспорье. Тем более что мы в любой момент можем проконсультироваться с заведующим лабораторией и созвониться с пациенткой, чтобы спланировать дальнейшие шаги.

Вы как-то наблюдаете пациенток в послеродовом периоде?

Марина Мухаметшина:

— Да, в течение шести недель после родов мы продолжаем наблюдать женщин. При возникновении жалоб можем предложить молодым мамам специальные манипуляции, которые помогут быстрее и приятнее восстановиться после родов. В их числе физиотерапия, лазерное интимное омоложение, плазмолифтинг.

Есть ли возможность в клинике, где наблюдается мама, поддерживать здоровье ребенка, не посещая детскую поликлинику по месту жительства?

Мария Москвина:

— В нашей клинике есть возможность комплексного диспансерного наблюдения ребенка в первый и второй годы жизни. Программа предполагает неограниченное количество посещений педиатра и связь родителей с врачом в режиме 24/7. Как известно, в первый месяц после рождения ребенка педиатр должен осматривать его еженедельно — при оформлении соответствующей программы в «Гармонии» мы организовали такой патронаж на дому.

Заведующая филиалом на Академика Парина, 43, педиатр, гастроэнтеролог Мария Москвина

Кроме этого, у нас можно проходить профилактические осмотры, осмотры в скрининговые сроки — в 1, 6 и 12 месяцев, ясельную и школьную комиссию в удобном графике. Кому-то удобнее прийти в клинику и пройти осмотр хирурга, невролога, педиатра за один раз, а кому-то удобнее спланировать несколько посещений. Прием проводится по предварительной записи — это помогает избежать очередей и излишнего контакта с другими пациентами.

Также педиатр поможет составить индивидуальный график вакцинации малыша, а необходимые прививки можно поставить прямо у нас в клинике. Мы используем импортные вакцины, которые дети хорошо переносят.

Что посоветуете мамам, которые первые месяцы жизни ребенка испытывают сложности с грудным вскармливанием и переживают, что он плохо кушает?

Мария Москвина:

— Это повод для обращения к педиатру. Специалист осмотрит ребенка и маму, разберется, из-за чего возникла проблема, составит рекомендации. Если есть реальное опасение, что плохой аппетит ребенка помешает его физическому развитию, — мы стараемся пригласить маму с ребенком на прием дополнительно, оценить, насколько малыш прибавил в весе. В таких ситуациях важно, чтобы родители были на связи с педиатром, и мы этой возможностью активно пользуемся.

Требуется ли детям, которые родились с помощью ЭКО, особое внимание врачей?

Мария Москвина:

— Сложно ответить на этот вопрос однозначно. С одной стороны, есть исследования, которые подтверждают, что определенный процент таких детей рождается преждевременно. А любые дети, родившиеся раньше положенного срока, требуют более серьезного внимания специалистов, чтобы была возможность вовремя выявить патологии. С другой стороны, немало исследований, которые подтверждают, что дети, рожденные с помощью ВРТ, растут и развиваются точно так же, как и другие малыши, а некоторые даже лучше.

Но есть психологический момент. Для родителей, которые прошли через ЭКО, это долгожданное событие. Поэтому они тревожны в отношении здоровья своих детей. Иногда врачам следует уделять им больше внимания, чтобы либо объяснить, что проблемы нет, либо провести более тщательное обследование, чтобы подтвердить, что все хорошо.

Действительно, детей, рожденных с помощью ЭКО, становится больше. Мы наблюдаем за их развитием практически с момента наступления беременности. Женщины, которые ведут беременность в нашем медицинском центре, посещают школу будущих родителей. И уже там они могут познакомиться с нашими педиатрами и программами наблюдения ребенка в первые годы жизни. Для пар, которые наблюдаются у нас во время беременности и оформляют программу наблюдения в «Гармонии» в первый месяц после рождения малыша, предусмотрены скидки.

Так, специалисты МЦ «Гармония», сопровождая своих пациентов на разных этапах жизни, помогают быть здоровыми и счастливыми всем членам семьи.

В тексте использованы фотографии Ирины Смирновой и МЦ «Гармония»

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