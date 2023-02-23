Владелец Marlboro и Bond признал, что не может найти покупателей на бизнес в России

Международный табачный гигант пока не может продать свое российское подразделение на приемлемых для себя условиях и готов скорее оставить его, чем сбыть за бесценок.

Американская табачная компания Philip Morris International, которой принадлежат бренды сигарет Marlboro, Bond, Parliament и другие, «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст на невыгодных условиях. Об этом сказал гендиректор компании Яцек Ольчак в интервью Financial Times, пишет РБК.

PMI вела переговоры минимум с тремя «серьезными» потенциальными покупателями, но обсуждение «зашло в тупик», и компания не понимает, как добиться выгодной сделки в существующих условиях.

В России установили правила ухода из страны крупных иностранных производителей, согласно которым власти могут диктовать оценку стоимости компаний. Такие сделки должны проводиться с дисконтом порядка 50% и зачастую подразумевают взнос в бюджет 10% от суммы продажи.

Трудности с поиском покупателей на российский бизнес испытывает и пивной гигант Heineken. Компания пообещала, что «приложит все усилия для поиска надлежащего покупателя в крайне трудных условиях».