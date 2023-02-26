В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру за 38 млн руб. и коттедж за 100

Четырехэтажный таунхаус и двухэтажный дом пополнили список продающегося элитного жилья, стоимость которого исчисляется десятками миллионов. Почему такие объекты все чаще попадают на доску объявлений?

На сайтах по продаже недвижимости появились новые лоты премиального сегмента. Это двухэтажный дом в коттеджном поселке «Финский залив» под Сысертью площадью 220 кв. м с земельным участком 35 соток и четырехэтажная квартира в таунхаусе 303 кв. м. Объект загородной недвижимости оценен в 105 млн руб., а городской – 38 млн руб.

Дом подключен ко всем коммуникациям, на двух этажах — девять комнат. На первом этаже основного дома гостиная с камином и большими окнами с видом на лес, две спальни, гостевой санузел, гардеробная, котельная и техпомещение. Из кухни-столовой есть выход на террасу. На втором этаже — просторный холл, две спальни и ванная комната.

Таунхаус находится недалеко от Парка Маяковского. Квартира занимает сразу четыре этажа: есть подземный гараж на две машины, котельная, сауна с комнатой отдыха, большая гостиная, несколько спален и гардеробных. На мансардном этаже организовали бильярдную зону. В подарок покупателю остается итальянский кухонный гарнитур, встроенная техника AEG. Также в стоимость квартиры входит вся корпусная и мягкая мебель.

Напомним, что DK.RU уже задавал Валерии Козловой, президенту Уральской палаты недвижимости, вопросы о тенденциях на рынке недвижимости, в том числе элитной. Так, например, в прошлом году число дорогих квартир, выставленных на продажу в Екатеринбурге, выросло в два раза — с чем это связано?

По ее мнению, увеличение количества дорогих квартир в продаже стало следствием того, что в прошлом году вымылись и продались дешевые лоты. Плюс у нас происходит изменение структуры вторички за счет того, что в последние годы много строилось и выводилось на рынок нового жилья. То, что вчера было первичкой — новостройкой хорошего качественного уровня бизнес- и комфорт-класса, сегодня уже вторичка. Например, жилые кварталы «Кандинский» (2018 г.), «Ривьера» (2019 г.), «Макаровский» (2022 г.).

То, что в продаже стали значительно чаще встречаться загородные объекты стоимостью около 100 млн руб., также можно отнести к тенденциям на рынке недвижимости, которые появились в 2022 г.

Валерия Козлова связывает это с тем, что раньше к загородному отдыху относились по-другому, каждый организовывал его самостоятельно. Теперь это направление развивается как бизнес. Поэтому на такие объекты есть спрос. Это товар, который на рынке востребован. Сейчас многие учатся стартапам, предпринимательству. Люди готовы не просто купить, а превратить это в доход. Здесь спрос подстегнул предложение.

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