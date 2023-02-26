«Тинькофф Инвестиции» приостановили торги иностранными акциями и евро

Крупнейший брокер в России по числу клиентов приостановит торги иностранными ценными бумагами из-за включения банка «Тинькофф» в санкционный список Евросоюза.

После включения банка «Тинькофф» в санкционный список Евросоюза его структура «Тинькофф Инвестиции» (крупнейший брокер в России по числу клиентов — 7 млн человек) приостановит торги иностранными ценными бумагами на срок от одной до трех недель, сообщила компания. Это связано с переносом таких бумаг, торгующихся на СПБ Бирже, на неподсанкционную компанию.

Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги, — говорится в телеграм-канале «Тинькофф Инвестиций».

Активы клиентов переводят в новый неподсанкционный депозитарий. Торги иностранными ценными бумагами, а также весь функционал будет доступен в мобильном приложении, обещает брокер, отметив, что эти решения и договоренности проработали еще несколько месяцев назад. «Тинькофф Инвестиции» обещают, что иностранные ценные бумаги не будут заблокированы, как это случилось в мае 2022 г.

Торги бумагами с расчетами в рублях на Мосбирже проходят в стандартном режиме. В то же время маржинальная торговля иностранными ценными бумагами будет временно приостановлена. Будет также ограничен доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже. Торги евро с 27 февраля будут приостановлены, а евро исключены из перечня ликвидных инструментов, но выводы в этой валюте будут доступны.