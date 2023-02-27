Самые дорогие компании Рунета за год подешевели на $14 млрд

Самый большой вклад в это сделал «Яндекс», оценка которого снизилась более чем на $7 млрд. Оценка крупнейших российских маркетплейсов, напротив, выросла.

Оценка 30 самых дорогих интернет-компаний России за прошлый год снизилась на $14 млрд, примерно на четверть, подсчитал Forbes. Первое место сохранил за собой «Яндекс» с оценкой в $10,2 млрд — годом ранее показатель составлял $17,4 млрд.

Второе место занял маркетплейс Wildberries с оценкой $9,8 млрд — за год компания подорожала более чем на $2 млрд. Второй крупнейший маркетплейс, Ozon, оценили в $5,2 млрд. 2022 г. в целом выдался удачным для российских маркетплейсов: лидеры рынка почти удвоили обороты.

Существенно снизилась оценка Avito и HeadHunter. Если годом ранее компании стоили $6,22 млрд и $2,38 млрд соответственно, то сейчас — $2,4 млрд и $1 млрд. Новая оценка основана на дисконте, с которым иностранные акционеры продавали российские активы, и не отражает истинную стоимость компаний. В октябре 2022 г. «Авито» купил Иван Таврин, бывший гендиректор «МегаФона», сумма сделки составила 151 млрд руб., сообщал DK.RU.

Напротив, российские разработчики «СКБ Контур», «Тензор» и «Группа Позитив» подорожали более чем вдвое на фоне ухода с рынка западных компаний и его перераспределения среди отечественных.