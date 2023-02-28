Директор «Мемориала Романовых» заявил об угрозе застройки Поросенкова лога

Он считает, что РПЦ пытается вывести участок из-под охранного статуса и застроить «единственный сохранившийся в неизменном виде объект, связанный с уральской историей царской семьи».

По мнению директора фонда «Мемориал Романовых» Ильи Коровина, представители РПЦ хотят вывести из-под охранного статуса часть территории Поросенкова лога — места, где в 1991 г. и в 2007 г. были найдены останки царской семьи.

В прошлом году Следственный комитет России подтвердил их подлинность. В мае 2022 г. церковь должна была признать результаты проведенных ранее экспертиз, но Священный синод перенес дату проведения Архиерейского собора из-за трудностей, связанных с прибытием в Москву его членов.

Илья Коровин отмечает, что в случае признания подлинности останков семьи Романовых церковь радикально изменит местность (построит религиозный объект), и что представители РПЦ пытаются вывести из-под охранного статуса часть территории Поросенкова лога.

Директор фонда «Мемориал Романовых» ссылается на то, что в декабре 2021 г. на участке пробурили 11 скважин, а также на слова начальника областного управления госохраны объектов культурного наследия Евгения Рябинина о готовящихся изменениях предмета охраны достопримечательного места. Речь идет об ответе на запрос замдиректора департамента государственной охраны объектов культурного наследия Министерства культуры РФ Николая Никифорова.

Управлением в целях уточнения предмета охраны достопримечательного места, в частности целесообразности внесения в его состав отдельных элементов природного ландшафта […] на 2023 год запланировано проведение дополнительных исследований и разработка проекта предмета охраны ОКН, — цитата из документа (по 66.ru).

Илья Коровин надеется, что публичное обсуждение поможет сохранить исторический облик места погребения царской семьи.

Мемориал Романовых — единственный сохранившийся в неизменном виде объект, связанный с уральской историей царской семьи. Мы считаем, что недопустимо влезать в инфраструктуру Железнодорожного лесопарка и мемориала Романовых, — говорит он.

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