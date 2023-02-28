Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.02
74,70
79,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Директор «Мемориала Романовых» заявил об угрозе застройки Поросенкова лога

Директор «Мемориала Романовых» заявил об угрозе застройки Поросенкова лога
Автор фото: Екатерина Кушниренко. Иллюстрация: DK.RU

Он считает, что РПЦ пытается вывести участок из-под охранного статуса и застроить «единственный сохранившийся в неизменном виде объект, связанный с уральской историей царской семьи».

#РПЦ#НОВОСТИ

По мнению директора фонда «Мемориал Романовых» Ильи Коровина, представители РПЦ хотят вывести из-под охранного статуса часть территории Поросенкова лога — места, где в 1991 г. и в 2007 г. были найдены останки царской семьи.  

В прошлом году Следственный комитет России подтвердил их подлинность. В мае 2022 г. церковь должна была признать результаты проведенных ранее экспертиз, но Священный синод перенес дату проведения Архиерейского собора из-за трудностей, связанных с прибытием в Москву его членов.

Илья Коровин отмечает, что в случае признания подлинности останков семьи Романовых церковь радикально изменит местность (построит религиозный объект), и что представители РПЦ пытаются вывести из-под охранного статуса часть территории Поросенкова лога.

Директор фонда «Мемориал Романовых» ссылается на то, что в декабре 2021 г. на участке пробурили 11 скважин, а также на слова начальника областного управления госохраны объектов культурного наследия Евгения Рябинина о готовящихся изменениях предмета охраны достопримечательного места. Речь идет об ответе на запрос замдиректора департамента государственной охраны объектов культурного наследия Министерства культуры РФ Николая Никифорова.

Управлением в целях уточнения предмета охраны достопримечательного места, в частности целесообразности внесения в его состав отдельных элементов природного ландшафта […] на 2023 год запланировано проведение дополнительных исследований и разработка проекта предмета охраны ОКН, — цитата из документа (по 66.ru).

Илья Коровин надеется, что публичное обсуждение поможет сохранить исторический облик места погребения царской семьи.

Мемориал Романовых — единственный сохранившийся в неизменном виде объект, связанный с уральской историей царской семьи. Мы считаем, что недопустимо влезать в инфраструктуру Железнодорожного лесопарка и мемориала Романовых, — говорит он.  

Читайте также на DK.RU:

«Почитают царя, любят Сталина и мечтают о советской власти — и все одни и те же люди»

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Стряпайте котлеты, а мы в регионах разберемся». Куйвашев — в ответ на заявление Пригожина«Стряпайте котлеты, а мы в регионах разберемся». Куйвашев — в ответ на заявление Пригожина
  • Свердловчане продолжают избавляться от элитной загородной недвижимостиСвердловчане продолжают избавляться от элитной загородной недвижимости
  • В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру за 38 млн руб. и коттедж за 100В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру за 38 млн руб. и коттедж за 100
  • Банки, предприятие оборонкомплекса и Ковпак — уральцы снова попали в санкционные спискиБанки, предприятие оборонкомплекса и Ковпак — уральцы снова попали в санкционные списки
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.