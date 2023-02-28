Делать не только свою работу: почему предприятиям важны сотрудники-универсалы

Эффективный сотрудник промышленного предприятия должен уметь выполнять не только свою работу, но и работать по кросс-функциям. Мультифункциональность становится залогом стабильной работы завода.

«Мультифункциональность и взаимозаменяемость — залог эффективного производства без простоев», — отмечает Даниил Дунгат, начальник отдела развития производственной системы Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). На предприятии, входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), высоко развита система бережливого производства. Одна из ее составляющих — формирование мультифункционального коллектива. Такая кадровая политика давно работает на предприятии и приносит свои плоды. Но, как говорится, нет предела совершенству. В 2022 г. эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) помогли предприятию улучшить уже существующую систему.

Сотрудники РЦК провели на ПНТЗ производственный и управленческий консалтинг. Инструменты и методики, которые применяются экспертами, позволяют оптимизировать производственные затраты и повышать эффективность работы персонала.

О том, как руководители подразделений ПНТЗ перестраивали рабочие процессы на заводе, а эксперты РЦК помогли усовершенствовать систему, Даниил Дунгат рассказал DK.RU.

Фото: Даниил Дунгат, начальник отдела развития производственной системы Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ)

Справка Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) входит в состав ТМК с 2021 г. ПНТЗ является одним из ведущих производителей стальных труб для газо- и нефтедобывающей промышленности, энергетики, машиностроения, электроники, медицины, химической отрасли, строительства и коммунального хозяйства. Предприятие выпускает свыше 15 тысяч типоразмеров труб и баллонов из 200 марок углеродистых, легированных и нержавеющих сталей по 34 российским, 25 иностранным стандартам и по 250 техническим условиям, а также 12 типоразмеров непрерывнолитой трубной заготовки из 98 марок стали. На предприятии работают более 7 500 человек.

Во времена, когда некоторые эксперты говорят о том, что эффективный сотрудник — это тот, кто действует строго по своей должностной инструкции и не берет на себя работу сотрудников других подразделений, вы делаете ставку на мультифункциональность работников. Почему?

— Многофункциональность сотрудников дает возможность обеспечить «безболезненную» взаимозамену сотрудников на разных операциях и оптимально выстроить производственный процесс: не допускать простоев и потерь и максимально рационально использовать ресурсы. Мультифункциональность применяется на производстве не только когда сотрудник ушел на больничный или в отпуск и ему требуется замена, но и в том случае, когда расширенные компетенции могут значительно снизить время протекания той или иной операции. Поэтому я бы сказал, что мультифункциональность — это составляющая эффективного производства.

Что вы вкладываете в понятие «мультифункциональный сотрудник»?

— Мультифункциональный сотрудник владеет несколькими профессиями, способен быстро адаптироваться к новым условиям и переключаться между задачами. К таким сотрудникам предъявляются высокие требования, но и труд многофункциональных специалистов оценивается достойно. На ПНТЗ надбавка к заработной плате за совмещение профессий и выполнение большего объема работ составляет до 20%.

Какими особыми навыками и компетенциями обладает этот человек?

— На ПНТЗ такой сотрудник в любой момент должен быть готов взять на себя цепочку трудовых функций, работать в режиме многозадачности. И речь здесь не только о профессиональных навыках, но и о личностных качествах. Мультифункциональный сотрудник характеризуется коммуникабельностью, применяет гибкий подход в работе и обладает бережливым мышлением. Безусловно, предприятие помогает работникам развиваться в этих направлениях. Сотрудники проходят бесплатное обучение смежным профессиям и различные тренинги на базе Корпоративного университета ТМК2U.

Какой вклад в развитие производственной системы внесли специалисты РЦК в рамках участия ПНТЗ в проекте по повышению производительности труда?

— Эксперты РЦК обучили специалистов ПНТЗ эффективным инструментам бережливого производства: производственному анализу, быстрой переналадке оборудования, составлению карты потока ценности.

Также в рамках проекта я и мой коллега прошли обучение на инструкторов по бережливому производству, это позволяет нам не останавливаться на достигнутом и тиражировать приобретенные навыки, обучать им других сотрудников завода для совершенствования системы мультифункциональности и повышения производительности труда.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про обучение, которое проходят сотрудники ПНТЗ, чтобы стать мультифункциональными?

— Новотрубники проходили обучение по профессиям «стропальщик», «резчик труб и заготовок», «слесарь-ремонтник», «контролер», «оператор дистанционного управления мостовым краном». Сотрудники также могут получить дополнительные навыки на тренингах, курсах и мастер-классах. Например, в этом году в обязательную программу обучения инженерно-технического персонала будет включен курс по углубленному изучению Excel.

Что касается руководителей, то они тоже могут расширить свои компетенции, пройдя курсы, которые помогут восполнить недостающие знания. Например, недавно для сотрудников состоялось обучение «Экономика для нефинансовых менеджеров». Руководители подразделений регулярно формируют бюджеты, отчитываются о расходах, рассчитывают премии и так далее, хотя имеют профильное образование в другой сфере. Чтобы говорить на одном языке со специалистами других служб, ПНТЗ дает им возможность получать углубленные знания и знакомиться с нюансами из тех сфер, с которыми работники сталкиваются при выполнении ежедневных трудовых обязанностей.

Перед тем как обучать сотрудников смежным специальностям, необходимо, наверное, составить общую матрицу компетенций?

— Да. Мы составляли матрицу компетенций на участках, где работает более 10 человек — проверяли наличие у сотрудников определенных навыков и их применение в рабочем процессе. Также учитывалось необходимое минимальное количество персонала на участке, исходя из расстановочной численности, то есть объема работ. Далее мы рассчитывали необходимость обучения сотрудников второй профессии или дополнительным навыкам. И, как итог работы матрицы, составляли план обучения на год.

В этом году мы планируем запустить еще один поток — составить новую матрицу компетенций и предложить работникам расширить область своей профессиональной деятельности.

Какие есть плюсы в работе с мультифункциональной командой?

— Очевидное преимущество — возможность предупредительной перестановки персонала при отсутствии одного из сотрудников, а также дополнительная заинтересованность работников в производственном процессе. Кроме того, у предприятия пропадает необходимость набирать новый персонал и проводить обучение с нуля. Действующие сотрудники уже знакомы с технологическим процессом и времени на их обучение требуется гораздо меньше. Например, обучение второй профессии «стропальщик» длится 1 месяц, «резчик труб и заготовок» — 2 месяца, «слесарь-ремонтник», «электромонтер» — 3-4 месяца, «вальцовщик» — до 6 месяцев. Полгода — максимальный период обучения дополнительной профессии.

Как ведут себя в коллективе сотрудники, которые прошли обучение и стали мультифункциональными? Тянут ли они за собой остальных?

— Сотрудники ПНТЗ, которые приобрели дополнительные компетенции, более эффективно в дальнейшем выстраивают взаимодействие в команде. Это связано с тем, что они погрузились в смежную профессию, и выполняя свои основные функции, лучше понимают тонкости работы напарника — от этого совместная деятельность становится еще более продуктивной. Конечно, многофункциональность сотрудника мотивирует его коллег тоже расширять свои компетенции, расти профессионально.

Какой эффект дала работа с многофункциональной командой? Что изменилось на предприятии?

— Практику подготовки мультифункциональной команды мы начали в 2017 г. За это время второй профессии на ПНТЗ обучились более 3 500 человек. Положительный эффект, связанный с расширением компетенций сотрудников, мы наблюдаем, к примеру, в процессе переналадок оборудования. Ранее все обязанности по переналадке строго делились между слесарями-ремонтниками, электриками и вальцовщиками. Каждый отвечал за свой процесс и ждал другого сотрудника для перехода к следующей операции. Сейчас же вальцовщики, освоив новые компетенции, работают совместно со слесарями-ремонтниками, не ждут профильного специалиста, а решают задачу совместно. Такой подход позволяет гораздо быстрее проводить перевалку — настройку оборудования для смены сортамента — на трубопрокатных установках.

В целом наш пример показал, что мультифункциональность сотрудников — это залог непрерывной работы предприятия. Такая система позволяет быстро подобрать временную замену работнику, который отсутствует по какой-то причине, тем самым исключая риск простоя оборудования. Кроме этого, есть возможность эффективно перераспределять рабочую силу при отсутствии загрузки на одном участке и повышенной загрузке на другом.

Так мы можем увеличить объемы производства без формирования новых бригад. А использование матрицы компетенций позволяет увидеть уникальные навыки сотрудников, которые можно тиражировать. К тому же благодаря системе многофункциональности растет вовлеченность персонала. Такие работники имеют более масштабное представление о производстве трубной продукции, чувствуют более высокий уровень ответственности и свою значимость, в ответ получая достойное поощрение за свой труд. Все это в комплексе становится залогом непрерывной работы и постоянного развития предприятия.

Ксения Шмелева старший руководитель проектов РЦК У каждого коллектива есть скрытый потенциал для самореализации. Очевидные признаки того, что сотрудники предприятия работают не на 100% эффективно, видны уже при обходе пилотного потока (потока, на котором оттачиваются принципы бережливого производства, прим.ред.). Выявляется неэффективность при хронометраже процессов или рабочего дня сотрудников: лишние перемещения, длительная ручная работа, исправление погрешностей.

Однако на ПНТЗ мы столкнулись с совсем другой картиной. В качестве потока-образца был взят поток, на котором каждый год реализуется какая-либо программа по повышению производительности труда. Резервов было мало, совместными усилиями мы их нашли и использовали. Это говорит о том, что нет предела совершенству: каждый процесс, даже, казалось бы, самый совершенный, можно улучшить.

Конечно, всегда будут те, кто всеми силами будет препятствовать внедрению улучшений. Коллектива без бунтарей не бывает, но вычислить их просто. Они не скрывают свой настрой и отношение к проекту. Но изменить их отношение к общему делу несложно. Достаточно заручиться поддержкой вышестоящего руководства либо решить какой-то их вопрос.

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