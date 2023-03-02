Проект уральского застройщика выиграл в ТОП ЖК-2023

Российская строительная неделя открылась торжественной церемонией награждения самой масштабной премии жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК‑2023.

Жилой комплекс «Атмосфера» девелоперской компании «Прогресс» стал первым в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, дома повышенной этажности».

Обладатель федеральных и европейских наград «Прогресс» обошел в номинации 25 жилых комплексов из 14 регионов.

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин лично вручил награду президенту группы компаний «Прогресс» Виктору Тарасенко.

Кстати, Виктор Тарасенко был приглашен к участию в пленарном заседании строительной недели, где вместе с Никитой Стасишиным, Сергеем Пахомовым, председателем Комитета ГД по строительству и ЖКХ, и другими экспертами отрасли принял участие в обсуждении развития жилищного строительства страны. Кульминацией заседания и стало награждение в премии.

Титулованный застройщик возводит в Академическом районе уникальный жилой квартал отельного формата Amundsen. А в ближайшее время «Прогресс» планирует анонсировать еще несколько проектов на Урале.