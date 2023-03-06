Отключение Visa и другие трудности: как интернет-магазины выходят сейчас за рубеж

Еще пару лет назад российские онлайн-продавцы с большим интересом смотрели на зарубежные рынки. Однако прошлый год заставил всех пересмотреть приоритеты и изменить стратегии.

Как местные интернет-магазины сейчас выходят на новые рынки и зачем они это делают, DK.RU рассказала директор службы доставки Boxberry в макрорегионе Урал Наталия Коробейникова.

Visa, прощай

Для экспорта 2022 г. стал трудным: объем отправлений в западные страны упал до минимума, отправки в страны ближнего зарубежья остались практически на уровне 2021 г. На Урале, впрочем, зафиксирован небольшой рост числа заказов (порядка 10%) в Беларусь, Казахстан и Армению.

Одним из самых сильных ударов по рынку стало отключение Visa и MasterCard. Продавцы просто растерялись: как теперь принимать платежи от зарубежных покупателей? Несколько месяцев ушло на поиск альтернативных решений для приёма оплаты. В итоге, конечно, нашлись нормальные варианты, позволяющие получать международные переводы. Можно, например, подключить к сайту зарубежный платежный сервис с функцией конвертации платежа в рубли.

Мы в Boxberry начали доставлять в Казахстан заказы с наложенным платежом в местной валюте с последующей конвертацией в рубли, т.к. на этом направлении был большой спрос на этот вид оплаты, — рассказывает Наталия Коробейникова.

В странах ближнего зарубежья, к слову, довольно много держателей российских карт. Тысячи россиян, работающих удаленно в РФ, живут сейчас в странах ближнего зарубежья. Эти покупатели без проблем могут расплатиться картами в отечественных интернет-магазинах.

Анализ рынков

Рынок интернет-торговли ближнего зарубежья тянется за российским и показывает в последние годы хорошие результаты. Лидирующие позиции здесь удерживают Беларусь и Казахстан. В Беларуси рынок e-commerce вырос, по разным оценкам, на 10-15% за прошлый год. Жители этой страны стали чаще заказывать онлайн одежду, товары для строительства и ремонта, книги, товары для хобби.

В Казахстане доля е-commerce превысила 10% от общего торгового оборота в 2021 г. По прогнозам местных экспертов, рост продаж через интернет достигнет 3,5 млн тенге к 2025 г.

Электронная торговля в Кыргызстане и Армении только начала развиваться. Спрос в этих странах растёт довольно быстро: товарная матрица там значительно меньше, чем в РФ, а конкуренция среди интернет-магазинов ниже. При этом курс на развитие отрасли уже взят: меняется законодательство для развития рынка, осваиваются новые технологии, население привыкает покупать в сети.

При этом в ближнем зарубежье довольно много русскоговорящих покупателей, которым не мешает языковой барьер.

Таможня и логистика

Многие боятся связываться с международной торговлей из-за трудностей с логистикой и таможней. Но если речь идёт о странах Таможенного союза, то там всё устроено довольно просто. В ЕАЭС действует соглашение о свободной торговле, благодаря которому движение грузов внутри границ союзных государств осуществляется свободно.

Досмотр грузов на границе при наземной доставке производится выборочно. Дополнительных документов на товары таможня здесь не требует, в отличие, к примеру, от экспорта в Китай. Единственный ежемесячный отчет, который добавится для продавца, — статистическая форма учета перемещения товаров, — продолжает Наталия Коробейникова.

Перед началом продаж стоит убедиться, что товары интернет-магазина не попадают в категорию запрещенных для перевозки в другие страны грузов. Эти списки есть в открытом доступе, их можно скачать на сайте Boxberry.

По большинству направлений перевозка осуществляется наземным транспортом, только в Армению все грузы уходят авиадоставкой. Но сроки при этом сравнимы с внутрироссийскими: из Екатеринбурга в Алма-Ату или Минск посылка идёт от 7 рабочих дней, в Душанбе — от 8 рабочих дней, в Ереван — от 9 рабочих дней, в Бишкек — от 14 рабочих дней. Стоимость доставки — от 500 руб. в зависимости от страны и города назначения. Это намного бюджетнее доставки из западных стран. При этом организовать всё можно меньше чем за час и полностью онлайн.

Зачем уральцам экспорт

В Екатеринбурге онлайн-продавцы пока осторожно присматриваются к новым рынкам. Самым активным отправителем в ближнее зарубежье стал крупный универсальный магазин. Среди лидеров по отправкам — также магазины одежды, сувениров и товаров для хобби.

Однако практика показывает, что в соседних странах достаточно лояльной и платежеспособной аудитории, чтобы диверсифицировать свои продажи. Особенно если товар специализированный или уникальный (региональный бренд, который производится только у нас).

В декабре Boxberry запустила доставку в страны СНГ для крупного федерального продуктового ритейлера. Первые заказы пошли сразу после запуска. Казалось бы, продукты — не та категория, которую будут покупать за границей. Однако качественный состав и вес бренда обеспечивают ему устойчивый спрос. Поэтому местным производителям есть смысл предложить развивающимся рынкам свои товары и занять нишу, пока конкуренция еще невелика, — резюмирует спикер.

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