В моде — спокойный беж. Какие материалы используют в оформлении застройщики

На рынке недвижимости появляется все больше предложений от застройщиков с чистовой отделкой. Что называется, заезжай и живи. Каким материалам отдают предпочтение девелоперы?

По запросу «квартиры с чистовой отделкой в Екатеринбурге» сервис «Домклик» выдает более 16 тыс. объявлений. Продавать готовые квартиры и тем самым экономить деньги покупателей на ремонт — новый тренд. По словам аналитиков, все чаще среди предложений застройщиков можно встретить квартиры «под ключ» — с полноценным ремонтом и даже бытовой техникой.

Неотъемлемый элемент такого оформления — зоны из керамической плитки. Как правило, ею оформляются ванные комнаты и отдельные участки кухни. Многие собственники, получив заветные ключи от квартиры, уже самостоятельно приобретают плитку для оформления гостиных комнат, которая придает интерьеру комфорта.

Решить все вышеперечисленные задачи для отделки жилищных комплексов и девелоперам, и частным лицам помогает Завод керамических изделий в Екатеринбурге. Его продукция широко известна под брендами ALMA CERAMICA, Alta Cera, Delacora, Newtrend. За последние несколько лет предприятие прошло полную техническую модернизацию, чтобы отвечать современным трендам жилищного строительства и дизайна.

Справка АО «ЗКИ» — стабильно развивающийся производитель керамической плитки. В 2022 г. предприятие завершило основной этап модернизации и увеличило объемы выпуска крупноформатного керамогранита. Производительность предприятия составляет более 10 млн м2 в год. На заводе работает девять производственных линий, которые оснащены европейским высокотехнологичным оборудованием Sacmi, Welko, Siti, B&T.

Гордость производства — цифровой квалитрон, который считывает возможные сколы и дефекты поверхности и отбраковывает такую продукцию. Таким образом, продукция соответствует высоким показателям качества и ГОСТам РФ.

На данный момент АО «ЗКИ» производит керамическую плитку и керамогранит в форматах: 249x500; 200x600; 246x740; 600x600: 600x1200; 570x570; 570x1140; 200x900; 300x900.

Завод керамических изделий производит керамическую плитку в более чем 200 дизайнах. Соответственно, подобрать подходящий вариант смогут и поклонники традиционных дизайнов, и те, кому хочется привнести в интерьер красок.

При заказе керамической плитки покупатели обращают внимание на модные тренды. Так, в этом сезоне популярностью пользуется крупноформатный керамогранит с минималистичными текстурами. Ежедневно мы сталкиваемся со множеством ярких красок и визуальным шумом, поэтому дома стремимся создать спокойный и простой интерьер. Серый или бежевый становятся основой палитрой модного тренда в дизайне интерьера. Нейтральная гамма оттенков, состоящая из близких по тону цветов, создает эффект уютного, обволакивающего пространства, которое дает ощущение безопасности и помогает расслабиться. Поэтому сейчас особенно востребованы коллекции Amsterdam, Stockholm в формате 570х1140 и Gravity, Berlin в формате 600х600, — рассказывает заместитель начальника отдела продаж Завода керамических изделий Инна Низамова.

Кроме того, не выходят из моды природные текстуры мраморов и древесины. Они гармонично соединяются в одном пространстве и создают оригинальный и стильный интерьер. Выпускает завод и настоящие «хиты» — керамическую плитку, которая остается трендовой несколько сезонов подряд. Например, из настенных коллекций в формате 249*500 лидирующие позиции занимает коллекция Dublin.

Эта коллекция выполнена в экостиле с рельефной поверхностью шестиугольников с использованием природных текстур древесины и белого мрамора, — продолжает Инна Низамова.

В формате 600х600 бренда ALMA CERAMICA актуальным остаётся керамогранит серии Oxide. Для создания этой текстуры в лабораторию завода были доставлены фрагменты промышленных металлических листов, графику которых получилось перенести на поверхность керамогранита и произвести яркие, многоцветные градиенты оксидного металла.

В широкоформатном керамограните 570х1140 отмечается особый интерес к новой минималистичной коллекции Stockholm, которая обладает сатинированной поверхностью.

Керамическая плитка пользуется популярностью не только при оформлении жилой недвижимости. Застройщики социальных объектов часто использует этот материал для оформления санузлов в школах и детских садах, а также при благоустройстве территории.

Для оформления социальных объектов большое значение имеют сертификаты качества строительных материалов. Керамическая плитка и керамогранит ЗКИ постоянно проходят различные исследования, в том числе на износостойкость, морозостойкость, уровень водопоглощения и коэффициент скольжения. Присвоение высокого класса по данным показателям продукции ЗКИ подтверждает возможность её использования в помещениях социального назначения. В частности, керамическая плитка ALMA Сeramica одной из первых получила сертификат на измерение напряжённости электростатического поля, что позволяет ее использовать ее в медицинских учреждениях, — отметила заместитель начальника отдела продаж Завода керамических изделий.

Сейчас АО «ЗКИ» активно участвует в тендерах и крупных проектах, т.к. предприятие может обеспечить не только большими объёмами качественной продукции, но и гарантировать соблюдение сроков и договоренностей. Не все производители могут похвастаться тем же. Особенно учитывая возникшие из-за санкций сложности с иностранным сырьем и комплектующими.

Завод керамических изделий, напротив, использует отечественное сырье, обеспечивает бесперебойные поставки материалов, обладает внушительным запасом иностранных компонентов и грамотно выстраивает логистику, что способствует доставке индивидуальных заказов в короткие сроки без удорожания самой продукции.

В настоящее время предприятие сотрудничает с проектными отделами застройщиков как регионального, так и федерального уровня. Из года в год екатеринбургский Завод керамических изделий увеличивает число партнеров, а его продукция получила широкое распространение в стране, — резюмирует Инна Низамова.

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