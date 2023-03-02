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Свердловчанин Андрей Федяев улетел в Космос на корабле Илона Маска

Свердловчанин Андрей Федяев улетел в Космос на корабле Илона Маска
Иллюстрация: пресс-служба Московского авиационного института

Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен сегодня утром из Космического центра NASA во Флориде. На МКС Федяев присоединится к екатеринбуржцу Сергею Прокопьеву.

#НОВОСТИ

Андрей Федяев родился 26 февраля 1981 г. в Серове. Он закончил Краснодарский военный авиационный институт. Был военным летчиком на Камчатке. В 2014 г. прошел обучение в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и стал космонавтом-испытателем.

Для Андрея Федяева это первая космическая миссия. Экипаж Crew-6 состоит из четырех человек: помимо российского космонавта в него входят американцы Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также Султан аль-Нейади из ОАЭ.

Утром 3 марта Crew Dragon должен пристыковаться к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС. На станции экипаж ждут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Договор о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA действует с 2022 г. до 2024 г.

Напомним, первый в мире космический корабль частной компании — Dragon Endeavour SpaceX Илона Маскапристыковался к МКС в мае 2020 г. До этого момента астронавты NASA летали в космос на «Союзах». 

Ранее DK.RU сообщил, что космический телескоп NASA сделал самую детальную фотографию вселенной. На снимке самого мощного в мире космического телескопа James Webb показан «участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки».

Автор: Виктория Говорковская
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