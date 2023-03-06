Трансформационные игры — тур по собственному сознанию. Модно. Дорого. Зачем?

Игры с разумом пользуются большим спросом при цене от 3 тыс. руб. По доходу игропрактик не уступает продвинутому айтишнику. Похоже, наряду с тотальной цифровизацией мир переживает бум самопознания.

Трансформационные игры — увлечение для людей в возрасте от 25 до 50 лет, популярность которого растет в геометрической прогрессии. Растет не только число желающих поиграть — сами игры стали выгодным вложением. Каждая игра это, по сути, готовый бизнес с доходом около 500 тыс. в месяц. Есть мнение, что игропрактик (ведущий игры) — это профессия будущего.

Эксперты уверяют: спрос на трансформационные игры все время растет и подгоняет предложение, но его пока не так много. Ценник участия в одной игре держится на уровне 5-10 тыс. руб. Сама игра — от 25 до 70 тыс. руб. в зависимости от наполнения.

Исходя из названия, цель игры — изменить себя к лучшему. По сути, трансформационные игры — это игры-ходилки для взрослых людей. А та нарисованная пересеченная местность, по которой вы шагаете, — ни что иное, как лабиринты внутри вашего собственного «Я».

По ходу продвижения по полю вы отвечаете на поставленные игрой вопросы и, отвечая, работаете над осмыслением своего прошлого, поступков, мотивов... Есть мнение, что игру можно рассматривать как возможность получить психологическую помощь. Есть еще один момент: игра — хороший способ знакомиться и общаться, ведь в нее играют группами в 5-10 человек.

Впрочем, есть эксперты, которые настроены скептично: полученные в игре «откровения», как и эйфория от игры, быстро пройдут. Никакая игра не сможет кардинальным образом повлиять на человека и изменить его жизнь.

DK.RU изучил матчасть — попытался разобраться, что же это все-таки такое — трансформационные игры, почему они стали выгодным бизнесом на какие потребности современного человека они отвечают.

«Лила» — самая древняя трансформационная игра, можно сказать, что с нее-то все и началось, правда, очень давно — где-то на рубеже нашей и не нашей эры. Сейчас это самая популярная и дорогая игра. Сколько можно на ней заработать? Каким потребностям современного человека она отвечает?

Никита Виноградов, игропрактик, ведущий игры «Лила», профессиональный актер и один из основателей екатеринбургского театра «Нитья»:

— Лила — одна из игр, которая находится в пространстве людей, интересующихся самопознанием. Да, считается, что она одна из самых древних. По некоторым предположениям, ей больше двух тысяч лет. То есть она была создана для людей, которые находились в теме духовности. Географически родина «Лилы» — Индия.

В 80-е гг. прошлого века индус Хариши Джахари перевел на английский язык значения клеток и правила «Лилы», а в начале 2000-х гг. одно известное российское издательство сделало перевод английской книги про «Лилу» на русский, и в нее стали играть у нас. Я услышал про «Лилу» в 2013 г., а в 2014 г. начал ее проводить. В последнее время «Лила» стала очень популярной. Я путешествую с ней по России, а мой учитель Владимир Скобелев — и по России, и по Европе.

Почему «Лила» стала настолько популярной? Эта игра про глубину роста, развитие, проживание определенных состояний, решение широкого спектра вопросов. С этим могут помочь психологи, но в России люди не склонны к ним обращаться.

В последнее время ко мне часто всего приходят с вопросом «Как пробить свой финансовый потолок и выйти из некого тупика?», но наиболее популярный вопрос «Куда мне двигаться дальше?».

Сама «Лила» представляет из себя поле, на котором 72 клетки или 72 плана бытия. Там есть змеи, которые олицетворяют наши слабые стороны, такие, как зависть, ревность, насилие, эгоизм, есть стрелы — то, что поднимает человека к своим наивысшим состояниям. То есть структура очень интересна и хороша тем, что понятна человеку любой конфессии, взглядов и убеждений.

У меня есть ощущение, что ведущий или проводник «Лилы» — это профессия будущего. Большинство людей на планете в разные периоды своей жизни просыпаются — начинают задаваться вопросами «откуда я?», «кто я?», «зачем я сюда пришел?».

Маркетологи говорили, что пик спроса на трансформационные игры должен был быть в прошлом году, но на самом деле его не было. Я вижу только рост, и непонятно, когда будет пик, потому что спрос действительно очень большой. Появляется очень много ведущих. Что касается «Лилы», уже есть целые школы, где ее дорабатывают, адаптируют, обучают проводников.

В феврале я провел 11 игр, из которых 4 было в онлайн-формате. В среднем на игре присутствует по 8-10 человек. Игра стоит около 6 тыс. руб. Города, в которых я провожу игры, — Сургут, Нижний Тагил, Набережные Челны, Уфа, Москва, Казань, Екатеринбург, Минеральные воды, Крым.

Сейчас «Лилу» можно купить на «Wildberries» или на «Ozon». Я не покупал. Она есть в интернете, можно скачать соответствующее приложение. Моя супруга — художник, она нарисовала мне поле. Сейчас я не только провожу эту игру, но и обучаю ей, в том числе провожу экскурс в маркетинговые вопросы в сфере трансформационных игр.

Как трансформационные игры воздействуют на человека, что с ним происходит во время игры?

Ульяна Мацола, сертифицированный арт-терапевт, арт-коуч, игротехник, соорганизатор международных фестивалей арт-терапии, г. Евпатория:

— Сейчас на рынке появилось большое количество различных игр, которые называются трансформационными. Еще есть развивающие, психологические и коучинговые.

Главное свойство любой игры — легкость принятия изменений своего поведения. Наш ум не воспринимает игру серьезно. Это снимает тревогу, страх, негативные эмоции при принятии неверных решений. Вот это свойство психики человека — легко обучаться в ходе игры — и используется в игротерапии. По сути это метод психологической коррекции поведения человека.

Различие игр в том, как работает их механизм. Трансформационные игры знакомят вас с жизненными ценностями. Есть ценности, которые заложили в нас родители, общество, учителя, значимые люди. Есть ценности, которые мы сами формируем для себя при наблюдении за окружающим миром.

На трансформационных играх происходит осознание себя как личности. «Кто я?», «Зачем Я?», «Зачем я живу?», «Что я могу сделать больше?», «Какие мои роли в этом мире?», «Что ценно, важно и значимо для меня сейчас?».

Механизм таких игр дает четкое понимание причинно-следственных связей между действием и бездействием человека и теми результатами, которые он имеет в жизни.

Известно, что левое полушарие мозга отвечает за такие вещи, как логика, рациональное мышление, способность рассуждать и так далее. А правое руководит такими процессами, как инстинкт, интуиция, творчество, многозадачность, духовность…

В игре задействованы оба полушария мозга. Это усиливает когнитивные процессы, дает легкий доступ к бессознательному и улучшает способность трансформировать интуитивные ответы в логические структуры и действия.

Эффект «случайности» вызывает состояние интереса, эти эмоции усиливают нейронные связи и мозг работает в активном режиме. Человек легче получает информацию, которая до этого была скрыта в памяти.

Почему так происходит? Каждая игра имеет свою логику и структуру. Она опирается на теорию, которая проверена на опыте. Движение игрока по логическим связям и ходам позволяет активировать левое полушарие. Даже если игрок не понимает, куда его забрасывает кубик, его способность устанавливать логические связи между действиями активируется. В нее добавляются метафоры и образы, что, в свою очередь, активирует правое полушарие мозга.

Различные фишки, цветовые решения поля и игровых карточек усиливают способность воспринимать различные цвета, формы, создают эмоциональный подъем. Все вместе позволяет упорядочить информацию, которую игрок получает в ходе игры, и воспринимать ее целостной, усиливает фокус на настоящем моменте.

Интересно, что до 2020 г. на трансформационные игры приходили в основном люди старше 35 лет. После 2021 г. на играх стали появляться люди помладше, даже подростки. Четко виден рост интереса людей к процессам, которые происходят не только в обществе, но и внутри каждого, желание разобраться в себе. Понять, как стать более эффективным.

У меня есть свои авторские игры. Например, трансформационная коучинговая игра «Дом Души». Индивидуальное участие в ней стоит 6 тыс. руб., групповое — 3 тыс. руб. Стоимость приобретения любой игры: 25 тыс. руб. В ее стоимость входит комплект игры (поле, игровые карточки, метафорические карты, кубики, фишки, игровая валюта, рабочие бланки игрока, инструкция), обучение основам игропрактики (три сессии офлайн или очно) и супервизии по проведенным играм (три обязательно + поддержка в течение трех лет), а также сертификат на использование игры в коммерческих целях.

Действительно, ли игра помогает найти ответы на фундаментальные вопросы типа «Кто я?», «Зачем я здесь?», какую роль в этом процессе играет игропрактик, должен ли он иметь специальное образование?

Юлия Есаулкова, массажист, тренер, игропрактик:

— Я считаю, что человек всегда получает ответы на все свои вопросы. Другое дело, что он не всегда слышит, понимает и принимает ответы. Бывает, что человек заранее придумал себе ответ и категорически не хочет видеть другие варианты. Тогда, конечно, наступает разочарование игрой.

Из своего опыта ведущего и участника игр я могу сказать, что в игре всегда есть вау-эффект: «А что, так можно было?». В этом заключается ее прелесть: ты не знаешь, что у тебя получится в итоге. Но в любом случае это будет полезный опыт — посмотреть на себя, на свои реакции и задать себе уже другие вопросы.

Игра сама ведет участника. Человек приходит с конкретным запросом, который он хочет решить, а в процессе игры вполне может оказаться, что запрос совсем другой. Можно прийти вовсе без запроса и сформулировать его во время игры.

Отвечая на вопросы или делая действия по ходу игры, участник видит другие, возможно, более легкие способы решения проблем. И, скорее всего, они будут неожиданными. Таким образом запускаются новые процессы в сознании, человек начинает мыслить чуть по-другому, видеть задачи с другого ракурса, на который он раньше не обращал внимания.

Роль ведущего в трансформационной игре частично похожа на роль ведущего в любой игре: знать и рассказывать правила, вести, задавать наводящие вопросы, следить за временем, отвечать за атмосферу игры. Конкретно в моей — «смотреть на игроков любящими глазами».

Трансформационная игра — это не психотерапия. Ее нельзя приравнивать к походу к психологу. Ведущий не обязан иметь психологическое образование.

Более того, когда я проходила обучение игре «Путешествие Героя», там особенно подчеркивалось, что трансформационная игра — это не психотерапия. И ведущему не нужно ковырять травмы игрока или задавать ему психотерапевтические вопросы. Зато это может быть хорошим поводом пойти на прием к психологу, чтобы разобраться со своими травмами.

Трансформационные игры абсолютно несерьезны и ненаучны. Этим они и хороши. Само слово «игра» настраивает на несерьезный лад. Снимается груз ответственности, важности принимаемых решений. Игра — это про легкость, детство, волшебство. Это про другой взгляд на мир, про доверие миру. Это про подсознание, интуицию и немножко магию. Людям с «опухшим серьезом» не нужно играть в трансформационные игры.

Игра — это безопасное пространство. Человек как бы возвращается в детство, где ему не нужно принимать жизненно важных решений, над ним не висит груз ответственности. И в таком расслабленном состоянии ему приходят ответы на вопросы.

Я провожу трансформационную игру «Путешествие Героя». Автор игры — Антон Нефедов. Игра про то, как достичь цели и не убиться, а сделать это легко и с удовольствием. Найти помощников, услышать неожиданные подсказки. Увидеть, где у тебя таятся ресурсы, что тебя вдохновляет и дает силы. Про то, что любая преграда может стать опорой. Посмотреть на следующую цель.

Игра проводится в двух форматах: индивидуальный и групповой. По времени индивидуальный формат занимает два часа и стоит 6 тыс. руб. Групповая игра (3-6 участников) длится 3-4 часа и стоит 4 тыс. руб. с игрока. Игра подходит любому психически здоровому человеку от 16 лет и до бесконечности.

Чем можно объяснить появление и мощное развитие индустрии трансформационных игр? Ведь можно сказать, что уже налажено их потоковое производство и распространение.

Софья Кремлева, клинический психолог и гипнотерапевт:

— Я бы сказала, что современное общество переживает бум интереса к самопознанию — мир меняется, это неизбежно. Начиная с 2020 г. люди видят как меняется мир, и стремятся понять, что происходит, найти способы жить дальше. Спрос на трансформационные игры и другие способы самопознания сильно растет. Впрочем, так же, как и на эзотерику, астрологию, медитативные практики.



В последние пару лет игропрактика стала вполне себе самостоятельной профессией. Люди зарабатывают, проводя разные трансформационные игры. А в условиях меняющегося мира еще и делают это онлайн. То есть профессия игропрактик не привязана к определенной локации. Есть специализированные платформы, на которых игропрактики размещают свои игры, набирают группы участников, и это приносит хороший доход.



Игры набирают популярность, они на слуху. Часто проводятся фестивали игропрактик, на которых желающие могут попробовать решить свою проблему с помощью игры, и получают хороший опыт, о котором рассказывают.

Игра — это более доступный и менее страшный способ получить психологическую помощь. В отличие от западного опыта, в России еще плохо понимают, чем психолог отличается от психиатра, есть много мифов и страхов. Если ты обращаешься к психологу, значит, с тобой что-то не так, а игра — это просто игра. Хорошо, что качественных психологических игр сейчас много, и они доступны.

Часто разработчики игр — профессиональные психологи и психотерапевты, которые таким образом оформляют свои практические наработки. Поэтому, с помощью таких игр люди действительно получают качественную помощь и часто потом приходят в психотерапию, поняв причины своих проблем и увидев возможности их решения.



Цель любой игры — получить новый опыт в данном игровом пространстве. Игра моделирует какую-то сферу жизни и предлагает игрокам экспериментировать с поисками новых решений в заданных игровых ситуациях. Участвуя в игре, принимая решения, делая выбор, взаимодействуя с ведущим и игроками, человек лучше узнает себя, выбирает новые стратегии мышления и поведения.

Поэтому игры называют трансформационными — в результате игры человек трансформирует свое мышление и поведение. И получает возможность использовать в жизни новые, эффективные сценарии поведения, что автоматически улучшает его отношения с окружающими и самим собой, а значит, качество жизни, удовлетворенность жизнью.

Есть игры про семью, про отношения, про развитие женственности или мужественности, самопознание, профориентацию, достижение целей. Есть отдельная категория трансформационных бизнес-игр. Например, в коучинговые бизнес-игры играют, чтобы научиться управлять финансами и включить бизнес-мышление.

Люди вообще издревле любят играть в игры. Считается, что «Лила» — самая древняя из известных игр. Сейчас она самая популярная. Я создала свою психологическую версию «Лилы» — «Лила Чайлд» — и использую ее для того, чтобы в игровой форме научить распознавать свои эмоции, чувства, осознавать и управлять автоматическими мыслями.

Свою первую трансформационную игру AinSof я создала полтора года назад, и с тех пор обучаю решать с помощью этой технологии самые разные жизненные задачи. Ведущие этой игры есть не только в России, но и в Европе.

После определения запроса участники игры входят в игровое поле, где движутся по клеткам, направляемые броском кубика. В игре используются карточки с метафорами, заданиями, вопросами и упражнениями, а также МАК карты. Вытягивая карточку случайным образом и исследуя ее смысл с помощью ведущего и группы, участник собирает решение своего запроса, как паззл. В нее можно играть и онлайн.



Участие в AinSof сейчас стоит 11 тыс. руб. индивидуально и 3,5 тыс. руб. в группе, 70 тыс. руб. стоит сама игра и обучение для мастера. Групповые игры я провожу буквально каждые выходные. В среднем в группе играет 5-7 человек. Иногда бывает 10. На неделе я один-два раза провожу индивидуальные игры.

Действительно ли игра может трансформировать сознание? Возможно, это кажущийся, временный эффект эйфории? С чем можно связать бум игромании в наши дни?

Ирина Доценко, эксперт по отношениям, психолог, коуч:

— Людям нравится играть, это любимый вид деятельности с детства. Игра — очень хороший способ высветить собственные задачи, которые для человека важно решить, в игре это очень хорошо видно. Иногда игра может дать волшебный пендель: «Ага, я понял, в какую сторону двигаться». То есть человек понимает — что где ему мешает достичь того, что нужно именно ему.

Вообще, игровой формат — а игра это чаще группа — предполагает, что подсказки идут еще от других участников. То есть идет хорошая групповая динамика. Когда можно послушать посмотреть других людей и увидеть что-то свое.

Вряд ли в ходе игры может произойти глубокая трансформация, с моей точки зрения. Игра может послужить началом приближения к решению каких-то задач, может подвинуть в нужную сторону, помочь. Иногда игра помогает подвести итог, найти основание и фундамент, на который можно опираться, чтобы двигаться дальше.

Игра, конечно, дает эмоции, в которых мы нуждаемся. Такой же эффект случается, когда люди приходят на одну-две консультации и делают вывод, что они решили свои глобальные задачи. Или прошел один мастер-класс и решил, что все ясно…

Часто, если посмотреть на отзывы одноразового вовлечения, первое ощущение у человека бывает действительно такое, как вы сказали, — эйфория, появляется вдохновение, желание двигаться. Особенно если ведущий харизматичный, который умеет заряжать эмоциями. Но это, как правило, быстро затухает, если человек не получает дальнейшей поддержки.

Мне нравится, когда именно психолог сочетает игропрактику и консультирование, индивидуальное групповое сопровождение. В таком случае у человека есть возможность закреплять результат. Это более реальный и эффективный вариант для глубоких трансформаций.

Я не отрицаю, что игропрактика — это хорошо, но нельзя останавливаться, схватив что-то по верхам. Я сама играю в эти игры и получаю тот же самый эффект, то есть вот я сыграла, увидела что-то, и это здорово. Но проходит буквально неделя, и я могу вообще забыть про эффект, который получила, и дальше не двигаться.

Я заметила такой момент, что когда пандемия от нас ушла и людям стало разрешено встречаться и общаться вживую, не виртуально, то пошел бум открытия мест для встреч и живого общения. Игропрактика в этом смысле дает шикарные возможности.

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