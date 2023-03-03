Российские промышленники показали неожиданный оптимизм

С одной стороны, компании частично научились справляться с последствиями санкций, с другой — предпосылок для восстановительного роста пока нет и не предвидится.

Индекс промышленного оптимизма и ожидания спроса в России находятся на максимуме за последние 12 месяцев, пишет РБК со ссылкой на ежемесячные опросы руководителей предприятий, которые проводит Институт экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара. Рост зафиксировали и зарубежные наблюдатели: в феврале индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global, который показывает активность в обрабатывающем секторе России, вырос до 53,6 пункта с 52,6 месяцем ранее, это самый высокий показатель с 2017 г.

После года «санкционной войны» экономика РФ выглядит не так плохо, как изначально ожидалось: динамика спроса лучшая за период санкций, прогнозы стабильны, уровень удовлетворенности продажами хороший, отмечает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергей Цухло.

Оптимизм предприятий в отношении заказов и спроса можно объяснить рядом факторов, считает замглавы департамента ТЭКа Института проблем естественных монополий Евгений Рудаков.

Российский бизнес успел привыкнуть жить в условиях санкционных реалий: устоялись новые транспортно-логистические цепочки, наладились каналы страхования и оплаты, наступила определенность с активами ушедших из России иностранных компаний, — говорит он.

Ситуация в промышленном производстве близка к стагнации, судя по объективным показателям, возражает заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

Какой-то фундаментальной истории роста сейчас не просматривается. Слабенькое восстановление идет в некоторых особенно сильно пострадавших секторах — это автопром, деревообработка, — указывает он.

При это сокращение в нефтяном секторе может перебить эту тенденцию к восстановлению. К тому же сейчас сложно оценить реальное состояние экономики, так как объем публичной статистики сокращается. Реализации планов предприятий сейчас чаще всего мешает «неясность текущей ситуации и ее перспектив».

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