МТС и МегаФон разместят ЦОД в индустриальном парке ПРО-БИЗНЕС-ПАРК

Первыми клиентами ЦОД станут резиденты парка. Они смогут арендовать услуги ЦОД и готовые облачные сервисы, развернутые на базе выбранного дата-центра, в 2024 г.

Предприниматели Свердловской области уже в следующем году смогут использовать инфраструктуру новых дата-центров для хранения и обработки данных, резервного копирования и переноса ИТ-систем на облачные платформы.

В 2022 г. компания ПРО-БИЗНЕС-ПАРК подписала договоры на размещение в парке центров обработки данных сразу с двумя федеральными операторами связи — ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон».

Первыми клиентами ЦОД станут резиденты парка. Для компаний это финансово выгодно. Не нужно выделять отдельное помещение, покупать дорогостоящее оборудование и нанимать персонал. Достаточно арендовать все это в уже существующем дата-центре.

Основное требование, предъявляемое к центрам обработки данных, — надежность. Само здание должно быть защищено от воздействия негативных факторов окружающей среды, укомплектовано системами вентиляции и отвода тепла и соответствовать жесточайшим нормативам к надежности всех инженерных сетей и оборудования. Не меньше требований предъявляется и к площадке размещения ЦОД. Бесперебойное электроснабжение с обязательным резервированием мощности — главное функциональное условие. Также не менее важна развитая и многоуровневая система охраны: огороженная территория, КПП, видеонаблюдение.

Поэтому выбор площадки для размещения дата-центра сопровождается глубинными проверками и длительными согласованиями. На протяжении 20 месяцев компания ПРО-БИЗНЕС-ПАРК предоставляла будущим резидентам техническую документацию, экспертизы, проводила осмотры. Операторы связи тщательно проверяли инженерные сети и инфраструктуру парка, возможность организации магистральных линий связи, а также каждый квадратный метр предложенных участков, вплоть до исследования грунта.

Гендиректор УК ПРО-БИЗНЕС-ПАРК Денис Ремезов отметил, что выбор индустриального парка ПРО-БИЗНЕС-ПАРК для размещения дата-центров МТС и МегаФон — это показатель уровня как самой площадки, так и работы Управляющей компании. У данных операторов связи особая система сроков реализации проектов.

На выбор и проверку площадки ушло два года. Но при этом первый ЦОД откроется уже в 2023 г., а второй в 2024 г. То есть строят они быстрее, чем выбирают. Конечно, были жесткие требования по электроснабжению, и мы их выдержали. Как рассказали наши резиденты, в Свердловской области катастрофически мало парков, готовых предоставить энергоресурсы под дата-центры прямо сегодня и в необходимом количестве. Проектируемая мощность ЦОД компании МегаФон — 1 МBт для 120 стоек в двух залах. ПАО МТС на первом этапе планирует 4 модуля по 125 стоек в каждом, под которые мы выделили 4 МВт, — отметил Денис Ремезов.

Открытие подобных объектов в Екатеринбурге говорит об инвестиционной привлекательности и большом потенциале города. Предприниматели Свердловской области уже в 2024 г. смогут арендовать как услуги ЦОД (размещение оборудования, аренду юнитов, стоек и модулей), так и готовые облачные сервисы, развернутые на базе выбранного дата-центра.

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