Владельцы крупнейшего производителя шампанских вин в России продали хозяйство в престижном винодельческом регионе, которое приобрели в 2010 г. Последние годы работать там было все труднее.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала французский шампанский дом Chateau d'Avize, который приобрела в 2010 г, пишет РБК со ссылкой на президента группы Павла Титова. По его словам, сделка состоялась еще в январе 2022 г. В последние годы работа российской компании во Франции затруднялась, и «Абрау-Дюрсо» решила найти для актива нового владельца — им стал местный винодел, уточнил г-н Титов, не раскрывая условия сделки.

Chateau d'Avize основано в XIX веке в Шампани, винодельческом регионе на северо-востоке Франции. С 1970-х гг. и до 2009 г. шато принадлежало французской группе LVMH, которая специализируется на производстве товаров роскоши. В 2010 г. его приобрела у местного винодела нефтехимическая компания SVL Group, связанная с бизнес-омбудсменом и владельцем «Абрау-Дюрсо» Борисом Титовым, отцом Павла Титова. Тогда же SVL Group получила права на продажу шампанского под маркой Louis XIV, Chateau d’Avize и Chateau d’Avize Blanc de Blanc.

Читайте также на DK.RU: Что с поставками Moet Hennessy в РФ после скандала с маркировкой шампанского как игристого

Chateau d'Avize имело производство мощностью 2 млн бутылок шампанского в год, в его подвалах можно было хранить примерно 5 млн бутылок вина. В 2017 г. на предприятии выпустили первую коммерческую партию именного шампанского — Chateau d’Avize. Сейчас хозяйство выпускает вина под тремя марками: Foliage, Chateau d’Avize, Titov & Fils. После сделки бренд Titov & Fils остается за семьей Титовых.

В «Абрау-Дюрсо» также договорились с новым владельцем о дальнейшем производстве и импорте в Россию этого вина. Но сейчас поставки могут быть затруднительны из-за санкций, признает г-н Титов: после начала специальной военной операции Евросоюз запретил поставлять в Россию свои вина дороже 300 евро за бутылку.

В 2010 г. шампанский дом Chateau d'Avize оценивался в 5-10 млн евро, в развитие в течение пяти лет планировалось вложить 10–12 млн евро. Для «Абрау-Дюрсо» это был имиджевый проект, который не имел значительной доли в обороте, считает руководитель информационного агентства WineRetail Александр Ставцев.