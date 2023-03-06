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СОСПП и СПП Челябинской области будут вместе улучшать деловой климат в регионах

СОСПП и СПП Челябинской области будут вместе улучшать деловой климат в регионах
Иллюстрация: СОСПП

Стороны будут помогать в продвижении значимых инвестпроектов и подготовке квалифицированных рабочих кадров, повышать производительность труда, внедрять на производствах современные технологии.

#НОВОСТИ

Соответствующий документ подписали Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский и Президент СПП Челябинской области Виктор Рашников.

Сегодня кооперация и сотрудничество являются основой стабильной работы бизнеса, в том числе для решения важнейшей задачи по восстановлению технологического суверенитета страны, ресурсного обеспечения и необходимого рынка для сбыта продукции и услуг компаний. Совместными усилиями будем способствовать формированию благоприятного климата на Урале, внедрению лучших региональных практик, успешному развитию бизнеса, росту его конкурентоспособности и укреплению позитивной репутации в стране, — сказал Дмитрий Пумпянский.

Президент СОСПП также предложил проводить совместные заседания отраслевых комитетов и комиссий на крупных деловых мероприятиях Урала. Например, в рамках Челябинского Промышленного Форума и на ИННОПРОМе. Также Дмитрий Пумпянский призвал объединить усилия бизнеса при формировании экспертной позиции по ключевым проектам федеральных нормативных правовых актов. Это поможет отстаивать интересы бизнеса и исключить излишнее административное давление и издержки предприятий. 

Комментируя документ, президент Челябинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Рашников отметил, что Челябинская и Свердловская области — это мощные в экономическом отношении регионы, с развитой промышленностью, наукой и хорошим кадровым потенциалом.

Учитывая схожесть наших областей, бизнес решает во многом похожие вопросы и проблемы. Совместными усилиями мы сможем более эффективно работать по таким направлениям, как улучшение инвестиционного климата, продвижение значимых инвестиционных и общественных проектов и по ряду других направлений. Мы также рассчитываем на усиление межрегиональной кооперации. Это даст дополнительный импульс для дальнейшего развития производства, науки и технологий, кадрового потенциала, а также для внедрения лучших экологических и социальных практик, — подчеркнул Виктор Рашников.

Автор: Андрей Каяк
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