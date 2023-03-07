Ситуация, аналогичная 2009 г., или начало ямы? Свердловские предприятия подвели итоги-2022

Как закончил год крупный, средний и мелкий бизнес региона, где ситуация сложнее всего и почему из более чем 300 мер поддержки государства не всегда есть возможность выбрать хотя бы одну?

1 марта Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) презентовал итоги проведенного в ноябре – декабре 2022 г. опроса руководителей компаний-членов Союза. Собственников и директоров просили рассказать о том, как их организация пережила 2022 г. и с чем входит в 2023 г., о том, какими мерами поддержки государства они пользовались (и пользовались ли). Также бизнес рассказал, как происходит импортозамещение, что отняли и что дали предприятиям санкции, как обстоят дела с рабочим персоналом.

Об основных итогах опроса журналистам рассказал первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

Кто принимал участие в опросе:

Оценивая экономическое состояние своего предприятия, 23,9% респондентов отметили, что в 2022 г. ситуация улучшилась, предприятие имело положительную динамику и развивалось. Показатель на 10,1% ниже аналогичного показателя 2021 г., когда их доля составляла 34%. Вместе с тем значение показателя в 2,3 раза выше аналогичного показателя 2020 г. Тогда таких компаний было только 10,3% (самое низкое значение за весь период проведения опросов, начиная с 2013 г.), что объяснялось кризисными явлениями, связанными с пандемией.

Ухудшение экономического состояния на предприятии отметили 12% от общего числа респондентов, что выше аналогичного показателя 2021 г. в 2,3 раза.

При этом экономическое состояние 13,2% крупных предприятий-респондентов опроса в 2022 г. ухудшилось (в 2021 г. ни одно крупное предприятие не отмечало ухудшения экономической ситуации). Доля крупных предприятий, у которых ситуация на предприятии улучшилась в 2022 г., сократилась по сравнению с 2021 г. в два раза и достигла 21%.

Доля средних компаний-респондентов, у которых в 2022 г. ухудшилось экономическое состояние, выросла в два раза, достигнув 14,3%. На 7,4% по сравнению с 2021 г. сократилась доля средних компаний, у которых в 2022 г. экономическая ситуация улучшилась, по итогам года это 28,6% от числа средних компаний — респондентов опроса.

Экономическая ситуация на малых предприятиях в 2022 г. по сравнению с 2021 г. не изменилась — 49% работали стабильно, без выраженной динамики, и еще 18,2% отметили стабильно тяжелую ситуацию.

Таким образом, экономическая ситуация в стране и последствия международных экономических санкций в 2022 г. оказали наибольшее негативное влияние на крупные и средние предприятия Свердловской области, чем на малые компании. При этом наименее благоприятные экономические условия для развития сложились для компаний сферы обрабатывающей промышленности, а наилучшие — для предприятий строительной сферы. Это может объясняться широким пакетом мер поддержки, принятым правительством в 2022 г. для поддержания строительной отрасли, — констатировал Александр Породнов.

Что затрудняло развитие

Самыми острыми проблемами, затрудняющими эффективную работу и рост предприятий, более половины респондентов назвали рост цен поставщиков и недостаток квалифицированных кадров (54,2% и 52% соответственно, в 2021 г. цифры составляли 60,4% и 51,5%). Как отметил первый вице-президент СОСПП, в этом году ответы респондентов впервые поделили на ответы собственников компаний и ответы генеральных директоров. Оказалось, что проблему нехватки кадров собственники считают в несколько раз более серьезной, нежели директора.

Факторами, способствовавшими развитию предприятия, респонденты, как и в предыдущие годы, назвали эффективную кадровую политику, чье значение выросло за год на 7,6% до 46,2%, позитивное влияние выхода на новые рынки сбыта, модернизацию оборудования.

Оценка поддержки правительства

В 2022 г. в анкете СОСПП появился новый раздел, посвященный оценке принятых Правительством Российской Федерации, федеральными и региональными органами власти ключевых мер поддержки предприятий для преодоления последствий международных экономических санкций. Предприятиям нужно было оценить работу 309 мер поддержки по следующим пунктам:

оценить востребованность и дать оценку эффективности ключевых мер поддержки предприятий, принятых Правительством РФ в 2022 г.;

обозначить ключевые причины, по которым компании не пользовались мерами господдержки и услугами институтов развития в 2022 г.

Лидерами по востребованности стали меры, которые касались наиболее широкого круга предприятий различных отраслей. Каждая третья компания воспользовалась такими мерами поддержки, как автоматическое продление лицензий и разрешений (32,6% от общего количества респондентов), мораторий на плановые проверки (30,4% от общего количества респондентов), отсрочка уплаты страховых взносов (28,6% от общего количества респондентов).

Наименее востребованными мерами поддержки в 2022 г. стали гранты (например, на разработку конструкторской документации для создания аналогов критических комплектующих, на IT-проекты), биржа импортозамещения, снижение ответственности в части нарушений валютного законодательства.

Максимальную удовлетворенность (9 из 10 компаний, которые пользовались мерами поддержки) показали:

легализация параллельного импорта;

автоматическое продление лицензий и разрешений на 12 месяцев;

мораторий на плановые проверки бизнеса.

Сложные процедуры получения мер господдержки и связанная с получением обязательная отчетность останавливает от их использования каждое третье предприятие. Кроме того, 29,4% предприятий считают, что требования, установленные для получения мер поддержки, и критерии соответствия являются неадекватно завышенными. Еще 6,6% респондентов отметили отсутствие доверия к государственной поддержке в любой форме.

Импортозамещение

Еще одним новым разделом в анкете стала оценка новых подходов правительства к импортозамещению и формированию технологического суверенитета страны в 2022 г.

Предприятиям было предложено:

оценить актуальность для компании вопроса импортозамещения сырья, материалов, комплектующих и оборудования;

ответить, осуществляла ли компания в 2022 г. замену сырья, материалов, комплектующих, оборудования, которые ранее поставлялись компанией, ушедшей с российского рынка;

указать положительные и отрицательные последствия для компании в связи с уходом с российского рынка компаний из «недружественных» стран;

выделить ключевые проблемы, с которыми столкнулась компания при реализации стратегии импортозамещения.

Оказалось, что для компаний в 2022 г. максимально критическую значимость имели вопросы замены комплектующих, узлов и оборудования — 37 и 38% респондентов соответственно. У значимого числа предприятий региона возникала эпизодическая потребность в материалах (40,2%), комплектующих, узлах (32,6%) и оборудовании (42,4%).

Положительные последствия для предприятий в связи с уходом компаний из «недружественных» стран в 2022 г.:

Большинство респондентов опроса — 62,2% — ответили об отсутствии для них положительных последствий сложившейся ситуации. Вместе с тем 23% респондентов ответили о снижении конкуренции. Это компании из обрабатывающей промышленности, строительной сферы, транспорта, логистики, IT, торговли и сферы услуг.

Потеря поставщиков и трудности с обслуживанием оборудования и сервисов коснулись каждого второго респондента опроса. Среди респондентов, отметивших отсутствие отрицательных последствий в связи с уходом с рынка компаний из «недружественных» стран, 60% респондентов — это малые предприятия сферы услуг, пищевой промышленности и сельского хозяйства и несколько респондентов — малые компании строительной сферы.

Ключевые проблемы, с которыми компании столкнулись при реализации стратегии импортозамещения:

Административная нагрузка

По итогам 2022 г. доли респондентов, указавших на отсутствие изменений в контрольно-надзорной сфере либо на незначительные изменения, сократились до 27% и 27,2% от всех респондентов (в 2021 г. доли составляли 46,4% и 23,7% соответственно). Одновременно с этим за год в 3,2 раза выросла доля компаний, почувствовавших значительные улучшения в контрольно-надзорной сфере, — их доля составила 13% от всех респондентов.

Значительное улучшение в сфере КНД почувствовали предприятия IT-сферы, строительства, транспортные и логистические компании, а также отдельные предприятия обрабатывающей промышленности. Среди наиболее острых проблем, которые мешали таким предприятиям осуществлять эффективную работу в 2022 г., — недостаток квалифицированных кадров, неплатежи контрагентов и неэффективная судебная система.

Проблема с кадрами не исчезает

Негативные тенденции с кадровыми вопросами на предприятиях, обострившиеся еще в 2020 г. в связи с пандемией, усилились в 2022 г.:

Кратно сократилась доля компаний, у которых не было и нет проблем с кадрами (2022 г. — 6,5%, 2021 г. — 12% от общего количества опрошенных).

У каждой третьей компании ситуация с кадрами ухудшилась по сравнению с 2021 г. (2022 г. — 31,5% от опрошенных респондентов, 2021 г. — 20,6% опрошенных). Незначительно сократилась доля компаний, у которых негативная ситуация с кадрами в 2022 г. осталась без изменений (22,8% от опрошенных) по сравнению с 2021 г. (23,7% опрошенных). Кроме того, доля компаний, которым удалось решить кадровые проблемы, сократилась по сравнению с 2021 г. на 4,7% и составила 28,3% от общего количества опрошенных респондентов.

Больше всего предприятиям Свердловской области, как и в 2021 г., не хватает квалифицированных рабочих, об этом заявили 61,5% респондентов. За прошедший год выросла потребность у предприятий по четырем категориям работников:

с 33% в 2021 г. до 41,7% в 2022 г. — в специалистах высшего уровня профессиональной квалификации;

с 34% в 2021 г. до 39,6% в 2022 г. — в специалистах среднего уровня профессиональной квалификации;

с 11,3% в 2021 г. до 17,7% в 2022 г. — в руководителях организаций и их структурных подразделений;

с 5,2% в 2021 г. до 11,5% в 2022 г. — в работниках, занятых подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием.

Присутствовавшие на встрече генеральный директор ООО «ПУМОРИ-ИНЖИНИРИНГ ИНВЕСТ» Владимир Ревзин и директор АО «Уральский хризолит» Марк Розин рассказали об основных проблемах, с которыми столкнулись их компании в ушедшем году и которых они опасаются в году наступившем.

— Для нас 2022 год — год ухудшения работы. За последние десятилетия станкоинструментальная промышленность в России практически уничтожена — осталось очень немного предприятий, которые в этой отрасли еще что-то делают. Из-за этого промышленность России была вынуждена приобретать станки и инструменты за границей. Мы сами занимались поставками, параллельно со своим небольшим производством. Сейчас мы отброшены в район 2009 г., время мирового экономического кризиса, — рассказал Владимир Ревзин.

Мир ушел очень далеко и по качеству, и по возможностям металлообрабатывающего оборудования. Наши предприятия конкурировать в этом могут очень плохо. Еще в 2014 г., когда Крым стал наш, были объявлены программы импортозамещения, но работали они неэффективно. К сегодняшнему дню в импортозамещении станков мы продвинулись очень слабо. Попытки государства создать некие холдинги не увенчались успехом. Страна полностью зависима от иностранных поставщиков, просто вектор сменился с европейского и американского импорта на юго-восточный. Раньше везли из Германии и Италии, сейчас это Индия и Китай, но у последних и качество хуже, и цены начали сильно расти.

Ситуация позволяет российским предприятиям импортозамещать, для этого и программы поддержки есть. Но мы не смогли ни одну программу для себя применить. Их много, но либо отчетность невероятная, которую мы не в состоянии предоставить, либо условия, на которых эта программа работает, для нас не подходят, — пояснил глава «ПУМОРИ-ИНЖИНИРИНГ ИНВЕСТ».

— Мы занимаемся разработкой сами. Убедили собственников, что это необходимо. Свои средства вкладываем в создание продуктов, но риски гигантские. С моей точки зрения, тут тоже необходимо вмешательство государства — мы инвестируем огромные средства в создание продукта и не можем предсказать, будет ли этот продукт востребован на рынке. Мы же все знаем, что импорт продолжается, поэтому роль госрегулирования здесь должна быть. Компания, которая инвестирует ресурсы в разработку, неважно, свои или государственные, должна быть уверена, что будет гарантирован сбыт, — констатировал Владимир Ревзин.

Марк Розин отметил, как его удивили результаты опроса относительно ухода иностранных компаний из России:

Так много компаний ответили, что снижение конкуренции — это хорошо. Но это же единственная возможность развиваться. Если ее не будет, ничего слаще УАЗика мы не увидим.

— Мы производим продукты импортозамещающие, сейчас у нас большая инвестиционная программа по модернизации мощностей, будем покупать листоформовочные машины для производства кровельных фасадных продуктов — все из Китая и Индии. Не потому, что мы не хотим российское — мы хотим, но в России их нет. Пытались найти, но есть только вариант, когда в одном месте производят одну часть, в другом — другую. А вы там соедините сами как-нибудь, — рассказал директор «Уральского хризолита».

Если говорить в целом о том, где мы… 2022 год — еще не кризисный, мы его по инерции пролетели. Сейчас только появляются серьезные проблемы с санкциями.

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