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Альфа-банк покидает здание бывшего Приборостроительного завода. Это ожидалось 2 года назад

Альфа-банк покидает здание бывшего Приборостроительного завода. Это ожидалось 2 года назад
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Офис банка на набережной городского пруда на следующей неделе закроется и возобновит работу через несколько дней в здании неподалеку. На месте УПЗ, напомним, планируется построить храм.

#БАНКИ#ХРАМ-НА-ДРАМЕ#НОВОСТИ

Альфа-банк съезжает из здания бывшего Приборостроительного завода, где находился его головной офис, отделение и ипотечный центр. Как пишет ЕАН, из объявления следует, что офис кредитной организации закроется 11 марта, а 16 марта откроется по адресу Горького, 7а, в бизнес-центре «Сенат». В банке подтвердили информацию о переезде. 

Переезд банка из здания УПЗ, в котором он занимал 9,6 тыс. кв. м, ожидался еще несколько лет назад: на его месте планируется возвести храм Святой Екатерины. Выбор локации в центре Екатеринбурга для строительства храма вызывает споры и конфликты в городе уже много лет: сначала его планировалось построить на месте фонтана на площади Труда, затем — прямо в акватории городского пруда, в 2019 г. — на месте сквера возле театра Драмы. Каждый раз это вызывало протесты населения, особенно сильно разгоревшиеся в 2019 г. 

После этого горожанам предоставили на выбор две локации: территорию Приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и территории за Макаровским мостом, по итогам голосования большинство участников выбрали первый вариант.

Позднее, в апреле 2021 г., РМК Игоря Алтушкина приобрела недвижимость в бизнес-центре «Сенат», чтобы туда мог переехать банк. Игорь Алтушкин вместе с крупнейшими бизнесменами Екатеринбурга Андреем Козицыным и Андреем Симановским является основным инвестором строительства храма Святой Екатерины.

Автор: Андрей Пермяков
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