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Худрук «Урал Опера Балет» покинет свой пост. Он возглавлял театр с 2011 г.

Худрук «Урал Опера Балет» покинет свой пост. Он возглавлял театр с 2011 г.
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Вячеслав Самодуров руководил театром 12 лет и с его приходом балет перестал оставался на вторых ролях. Его преемник также учился в Петербурге и танцевал в Мариинском театре.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Художественный руководитель театра «Урал Опера Балет» Вячеслав Самодуров покинет свой пост, его место с августа займет главный балетмейстер театра Максим Петров, назначенный на свою должность 7 марта, сообщили в пресс-службе театра. Г-н Самодуров руководил театром с 2011 г., его контракт истекает в этом году. 

Наше сотрудничество со Славой было плодотворным. До его прихода балет, как принято считать, оставался на вторых ролях. Слава переломил эту ситуацию. Труппа получила оригинальный репертуар и «Золотые Маски», театр вышел в мировой телеэфир, — рассказал директор театра Андрей Шишкин.

Г-н Самодуров поставил для «Урал Опера Балета» 10 оригинальных спектаклей, получил три премии «Золотая Маска» в номинации «балет — работа хореографа» и две в номинации «балет — спектакль», а также другие награды.

Максим Петров, как и Вячеслав Самодуров, петербургский хореограф (они оба танцевали в Мариинском театре), но он уже сотрудничал с екатеринбургским театром. Г-н Петров поставил здесь балет «Три тихие пьесы» в спектакле L. A. D., в опере «Евгений Онегин» выступил режиссером по пластике и хореографом. Он дебютировал как хореограф в 2014 г. и тогда же впервые работал в «Урал Опере».

 
Автор: Андрей Пермяков
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