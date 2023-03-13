«Бесплодие — не приговор и не прямая дорога к ЭКО. Надо работать с головой и привычками»

«Диагноз «бесплодие» выставляется просто на основании жалоб: когда пациентка говорит, что за год регулярной половой жизни беременность не наступила. Но это просто термин. Его не надо бояться».

В каком возрасте современные мамы идут за первым ребенком, почему отменили термин «старородящая», и почему нельзя увлекаться антибиотиками — об этом DK.RU рассказала Алена Туреева, заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья Екатеринбургского клинического перинатального центра.

Справка Екатеринбургский клинический перинатальный центр специализируется на оказании медицинской помощи семьям с проблемами, связанными с бесплодием, беременным и родильницам групп высокого риска, детям с различными заболеваниями периода новорожденности, в том числе глубоко недоношенным детям (с массой тела при рождении от 500 гр.).

В структуру Центра входит два роддома, консультативно-диагностическая поликлиника и педиатрический стационар.

В состав поликлиники входит четыре отделения:

— Отделение охраны репродуктивного здоровья (кабинет по патологии шейки матки, кабинет бесплодного брака и акушерских потерь);

— Акушерское отделение (для наблюдения во время беременности);

— Дневной стационар и операционная (лечение патологии шейки матки, эндометрия и пр.);

— Отделение ультразвуковой диагностики (скрининги и узи).

Алена Владимировна, среди современных факторов бесплодия начали называть ковид. Правда ли, что эта болезнь способна повлиять на репродуктивную систему?

— Есть исследования, в которых говорится, что перенесенный коронавирус может повлиять на фертильность как у мужчин, так и у женщин. Но это не фатальное влияние. Однако в голове у будущих мам сидит мысль о том, что из-за перенесенного ковида беременность лучше отложить. В итоге девочки попадают к нам с более низким овариальным резервом.

На этапе прегравидарной подготовки мы всегда объясняем будущим мамам, почему необходимо пройти вакцинацию. Потому что в любом случае лучше сделать прививку, чем перенести болезнь на ногах. Более того, идти на вакцинацию можно после 16-й недели беременности, т.е. даже тем, у кого под сердцем уже появилась новая жизнь, можно и нужно прививаться, чтобы защитить себя от возможных рисков. Мы даже открыли специальный кабинет для вакцинации на базе нашего Перинатального центра.

Давайте поговорим про прегравидарную подготовку. Что это и зачем она вообще нужна?

— Начнем с того, что возраст рождения первого ребенка довольно сильно сместился. Редкая женщина рожает сегодня до 25-ти лет. До этого возраста у нас в приоритетах карьера, рост, благоустройство жизни, потому что ребенка надо на что-то кормить, одевать и давать ему образование. Проблема в том, что, пока мы строим карьеру, наш овариальный резерв снижается и яйцеклетка становится не такая качественная. Кроме того, чем старше будущая мама, тем больше у нее отклонений по здоровью. Так что к нам на прегравидарную подготовку попадают женщины уже, как говорится, с анамнезом.

Прегравидарная подготовка включает в себя ряд исследований параметров мужского и женского здоровья:

Последний пункт очень важен, т.к. именно смежные специалисты назначают поддерживающую терапию, которая помогает нормальному развитию беременности, и делают все для того, чтобы беременность не замерла и не прервалась.

Какие отклонения чаще всего выявляются во время прегравидарной подготовки?

— Чаще всего мы сталкиваемся с недолеченными половыми инфекциями. Почему? Первая причина распространенности половых инфекций — большое количество партнеров и у мужчины, и у женщины до момента зачатия ребенка.

Вторая — доступность антибиотиков широкого спектра. Поясню: женщина заболела ОРЗ, купила антибиотик, параллельно у нее была вялотекущая половая инфекция. Выпила антибиотик — приглушила ОРЗ, приглушила инфекцию, но долечить не долечила. А половая инфекция, например, хламидиоз, со временем прогрессирует и дает спайки в органах малого таза, которые могут стать причиной бесплодия

Кроме того, мы часто сталкиваемся с патологиями шейки матки. Рак шейки матки, кстати, занимает второе место по распространённости среди женщин после рака молочной железы. В нашем центре работает кабинет профилактики патологий шейки матки и эндометрия, а также малая операционная, где мы проводим операции. Добавлю, скрининговое обследование на патологию шейки матки входит в обязательную прегравидарную подготовку.

Выявленная патология шейки матки сильно отодвигает наступление беременности?

— Шейка матки — прекрасный орган: быстро заметили, быстро полечили, быстро забыли. Женщина приходит, сдает анализы, мы делаем биопсию, гистологические анализы — все это занимает около месяца. Потом врачи принимают решение о лечении: это либо обычное прижигание, либо электроконизация (удаление конусообразного участка ткани шейки матки и цервикального канала при помощи специального прибора — электродиатермокоагулятора, прим.ред). Через три месяца — повторный прием. Если все хорошо, то можно смело идти в беременность.

На базе Перинатального центра есть не только кабинет патологии шейки матки, но и кабинет бесплодного брака. Расскажите о нем.

— Этот кабинет создан специально для пациенток из тяжелой гинекологической группы, которые имеют в анамнезе потерю беременности или серьезные заболевания. Специалисты проводят диагностику обоим партнерам, чтобы определить причину бесплодия: у женщины проверяют гормональный статус, делают ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез, исследуют проходимость маточных труб и так далее. Мужчина тоже сдает анализы для исключения мужского фактора бесплодия. После этого паре назначается лечение. И уже после его проведения, если беременность не наступила в течение года, пациенты направляются на ЭКО по ОМС.

Но, как показывает практика, очень многие женщины получают долгожданную беременность уже после применения терапии. У нас из диспансерной группы в 4 тыс. человек, которые наблюдаются в кабинете бесплодного брака, беременность без применения ЭКО наступила у 920 женщин. Это высокий показатель.

Я знаю пары, которые прошли довольно долгий путь до беременности, потому что зачать ребенка не получалось. И это несмотря на то, что и мама, и папа по анализам не имели каких-то серьезных отклонений.

— Психосоматический фактор бесплодия никто не отменял. Смотрите, 40-45% случаев бесплодия — это мужской фактор. Еще столько же — женский. Остальные 10-15% — сочетание женского фактора и мужского, тот самый психосоматический. Довольно часто пары, которым ставят диагноз «бесплодие», впадают в ступор. А на самом деле его не надо бояться. Он выставляется просто на основании жалоб: если пациентка говорит, что за год регулярной половой жизни беременность не наступила.

Так вот, когда мы сталкиваемся с психосоматическими причинами бесплодия, на помощь нашим пациентам приходят психологи (их у нас три в штате) и акушеры-гинекологи, которые прописывают витаминотерапию. Выше я рассказывала про процент забеременевших после лечения в кабинете бесплодного брака без применения ЭКО. Так вот, 420 женщин из 920 как раз принимали витаминотерапию.

Про ЭКО хочется поговорить отдельно: кто может получить квоту на эту процедуру по ОМС?

— Смотрите, если к нам обращается женщина в возрасте 40+ и мы видим, что у нее сниженный овариальный резерв, то мы не будем даже предлагать консервативную терапию, а сразу дадим направление на ЭКО. В этом случае важен не то что каждый день, а каждая минута. Но! Существуют ограничения. ЭКО по ОМС можно делать только со своей яйцеклеткой. Показанием к процедуре является наличие не мене пяти фолликулов в яичниках и уровень антимюллерова гормона (белковый гормон, который вырабатывается репродуктивными органами, прим.ред.) не ниже 1,2. В противном случае процедура возможна только с донорской яйцеклеткой, которая, конечно, не бесплатна.

Вы уже упомянули о том, что возраст рождения первого ребенка сместился на 25+ лет, а на ЭКО приходят женщины в возрасте 40+. Им до сих пор ставят диагноз «старородящая»?

— Этот термин больше не используется. Сначала этот диагноз ставили девочкам старше 24 лет, потом «старородящими» называли тех, кому больше 28-ми, потом определение и вовсе вышло из обихода и мам после 30-ти начали называть «возрастными первородящими». Сейчас на женщин вообще не вешают никаких «ярлыков».

Насколько я знаю, после родов вы рассказываете женщинам о методах контрацепции.

— Да, этот блок входит в перечень обязательных консультаций. Дело в том, что появляются новые средства, о которых пока мало что известно. Начнем с традиционных препаратов: есть оральные контрацептивы, барьерные и внутриматочные спирали. Среди последних появилось ноу-хау — гормон-продуцирующая спираль «Кайлина». Она подходит молодым пациенткам, у нее меньше гормонов. Ставится такая спираль на пять лет, и, т.к. она гормональная, она обладает еще и лечебным эффектом.

Кроме того, у нас в операционной можно поставить «Импланон». Этот имплантат можно ставить на четвертой неделе после родов, при этом он не подавляет лактацию.

Современная гормональная терапия отличается от той, что была раньше?

— Конечно. Еще 10 лет назад достучаться до пациенток и рассказать им о плюсах гормональной терапии было невозможно. Сейчас все довольно легко на нее соглашаются, потому что врачи начали рассказывать, как будет действовать тот или иной препарат, какие могут быть побочные эффекты и т.д. Главное, донести до пациентки мысль о том, что недостаток гормонов может приводить к дисбалансу в женском организме.

Что бы вы сказали в качестве резюме нашим читателям?

— Если вы хотите детей, надо двигаться. Причем вместе. Беременность — это совместный путь мужчины и женщины, совместная работа со своим здоровьем и совместная радость от рождения здорового малыша.