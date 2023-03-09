В России возник острый дефицит технического кремния. Запрос предприятий — колоссальный

По словам профессора Владимира Бажина, сейчас на долю страны приходится лишь 1% мирового производства технического кремния. Это угроза для оборонной и высокотехнологической промышленности.

В 2022 году размер мирового рынка технического кремния достиг $18,31 млрд, а к 2026 г. показатель вырастет до $33,74 млрд. Об этом говорят аналитики Data Bridge. Трамплином для рынка технического кремния служат сектора производства электрических авто и компонентов для «зеленой» энергетики.

Аналитики отмечают прямую зависимость между потреблением «чистого» поликристаллического кремния в отдельно взятой стране и уровнем развития высокотехнологических направлений промышленности. Наглядный пример — Китай. Сегодня это крупнейший производитель технического кремния, на долю которого приходится около 75% мировых мощностей и 64% мирового производства. В России сосредоточен лишь 1% мирового производства технического кремния. Примерно столько же занимает российский высокотехнологический сектор.

О том, что в России необходимо расширять производство технического кремния, говорят на самом высоком уровне. В частности, вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в 2021 г. поддержал предложение ГК «Хевел» по созданию в Чувашии первого в России производства поликристаллического кремния для солнечных панелей. А в прошлом году на выставке «Иннопром-2022» холдинг «Росэлектроника», входящий в Ростех, представил образец монокристаллического кремния, который был создан из полностью российских материалов. В Ростехе тогда заверили, что технология позволит заместить иностранное сырье при производстве электронных силовых приборов.

Как отмечает профессор, доктор технических наук, заведущий кафедрой металлургии Санкт-Петербургского горного университета, почетный металлург России считает Владимир Бажин, для решения этой проблемы запускать новые заводы необходимо стахановскими темпами. Наиболее перспективной территорией для размещения с точки зрения логистики видится Свердловская область.

Кремний во всех смыслах стратегическое сырье. Без него невозможно производство силуминов, которые являются основным материалом для сборки двигателей и узлов бронетехники, авиации и прочих машин военного назначения. А поскольку несравнимо большая часть потребностей нашей страны удовлетворяется импортом из Китая, мы находимся в крайне зависимом положении. И вот тут мы коснулись ни много ни мало вопросов национальной безопасности. Ибо создалась ситуация, когда от воли иностранного государства зависит практически вся оборонная и высокотехнологичная промышленность России, — считает ученый.

Владимир Бажин отметил, что у нового производства технического кремния должна быть большая проектная мощность — необходимо вдвое увеличить объемы производства сырья XXI в. в России, которое сегодня активно используется в металлургии, строительстве, ОПК и IT-отрасли. Его технологическая концепция производства предусматривает современные «чистые» — влияние таких заводов на экологию минимально. А отходы производства превращаются в ликвидный продукт для строительной отрасли — из этого сырья могут, в частности, изготавливаться дорожные покрытия и тротуарная плитка.