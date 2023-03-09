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Бизнесу Среднего Урала предложили линейку отечественного ПО в облаке

Бизнесу Среднего Урала предложили линейку отечественного ПО в облаке
Иллюстрация: freepik

Теперь в «МегаФон Облаке» доступны системы на базе ядра Linux — Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», входящие в единый реестр российского ПО Минцифры.

#НОВОСТИ

МегаФон предложил корпоративным клиентам альтернативу иностранным операционным системам. Теперь в «МегаФон Облаке» доступны отечественные системы на базе ядра Linux — Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», входящие в единый реестр российского ПО Минцифры.

Отечественные Linux-системы имеют адаптивный интуитивно понятный интерфейс и высокий уровень безопасности. Функционал и комплектация решений позволяет пользователям легко адаптироваться после зарубежного аналога и продолжить работу в привычной среде. Облачная модель дает возможность компаниям использовать экспертизу провайдера и сохранить эффективность текущих бизнес-процессов при переходе на новое ПО.

После ухода иностранных вендоров многие компании остались без обновления продуктов и поддержки. Мы предоставляем своим клиентам линейку продуктов от ведущих российских разработчиков программных решений. Использование отечественных операционных систем по облачной модели упрощает процесс импортозамещения как для крупных заказчиков, выбравших облачный подход развития информационных систем, так и для малого и среднего бизнеса, ищущего надежную инфраструктуру под небольшой объем задач, — говорит Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона.  

«МегаФон Облако» аттестовано в соответствии с ФЗ-152 и ФЗ-187 и ГОСТ 57580. В нем можно размещать государственные информационные системы, в том числе попадающие под категории критической информационной инфраструктуры, а также информационные системы финансового сектора.

Теперь бесшовный переход на виртуальные операционные системы доступен как коммерческим компаниям, в том числе оказывающим финансовые услуги по лицензии Центрального банка России, так и государственным заказчикам, которые законодательно обязаны использовать реестровое ПО.

Программные решения доступны по подписочной модели с ежемесячной оплатой. Для развертывания виртуального рабочего пространства пользователю достаточно оформить подписку в соответствии с выбранным шаблоном в личном кабинете.

Ранее на DK.RU: Связисты создали отечественное решение для организации офисной телефонии

Автор: Александра Клименко
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