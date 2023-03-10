Уральские девелоперы приняли участие в Российской строительной неделе

Генеральный директор компании «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер стал спикером конференции «Тренды в жилом девелопменте 2023-2024», которая состоялась в рамках мероприятия.

Конференция проходила в интерактивном формате. После докладов федеральных спикеров, обозначивших некоторые тренды, которые будут наблюдаться на рынке жилой недвижимости в ближайшие годы, застройщики разделились на команды. Им предстояло ответить на несколько вопросов ведущих и обосновать свою точку зрения.

Капитаном одной из команд стал гендиректор «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер. Он и другие участники конференции получили возможность подискутировать о спросе на рынке, существующих предложениях и ценах на новостройки.

Блок выступлений федеральных спикеров открыл исполнительный директор дивизиона Сбера «ДомКлик» по работе с партнерами Алексей Чапик. Он отметил, что в Сбере средний срок погашения ипотечных кредитов составляет 4 года (а не 7 лет, как в среднем по рынку) и медленно уменьшается.

При этом специалист отметил рост среднего срока погашения по льготным ипотечным кредитам от застройщиков по ставке от 0,01%. Аналитическая модель Сбера показала, что средний срок погашения таких кредитов составляет 28 лет. По словам Алексея Чапика, это может быть связано с тем, что заемщики воспринимают кредиты от застройщиков как программу рассрочки с небольшими ежемесячными платежами, а потому не торопятся их закрывать.

Руководитель Циан-аналитики Алексей Попов рассказал, что в 2022 г. возникли предпосылки к монополизации строительной отрасли, а из-за роста стоимости и стагнации доходов населения снизилась доступность жилья. В этих условиях между застройщиками обострилась конкуренция, что привело к улучшению качества девелоперских продуктов.

Качественный продукт, как известно, невозможно сделать без качественных материалов. А стоимость стройматериалов резко увеличилась еще в 2022 г. В ближайшее время динамика цен на стройматериалы не вернется в общую линию потребительских цен, хоть и разрыв между ними немного сократится, уверен Владимир Городенкер.

Еще один обсуждавшийся на конференции вопрос — рост рублевой денежной массы, которая по итогам января 2023 г. достигла 82,3 трлн руб. По прогнозу ЕРЗ.РФ, в случае резкого роста курса доллара и евро граждане, стремясь сберечь накопления, начнут вкладываться в недвижимость, а значит, следует ждать всплеска спроса на новостройки.

Команды, однако, были более скромны в своих оценках будущего потребительского спроса.

Скорее всего, всплесков продаж, связанных с желанием людей сохранить сбережения, не будет. Дело в том, что граждане уже потратили свои накопления. Но в случае существенного ослабления рубля возможны кратковременные всплески спроса. На мой взгляд, этот год в целом покажет незначительный рост стоимости жилой недвижимости — сопоставимый или чуть ниже инфляции. Однако в каждом регионе будет своя динамика. Все зависит от множества факторов: где-то до сих пор существует серьезная нехватка нового жилья, и там, естественно, цены будут идти вверх активнее. В Москве, думаю, все будет крутиться плюс-минус на текущих уровнях цен, а вот объем поглощения, возможно, немного просядет относительно 2022 г., — высказался Владимир Городенкер.

Эксперты поддержали высказывание Владимира Городенкера и отметили, что небольшие всплески спроса на новостройки могут произойти только при очень резких и существенных скачках курсов валют.

В завершение конференции участники и представители застройщиков обсудили, как именно изменится предложение новостроек. По их мнению, в ближайшие три года девелоперы будут выводить на рынок больше проектов эконом-класса с элементами комфорта. Именно в этом сегменте наблюдается рост спроса. Одновременно укрепится тренд на «усушку» девелоперских продуктов, что продиктовано внешними условиями.

Добавим, что в рамках Российской строительной недели Владимиру Городенкеру вручили благодарственное письмо за подписью генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко за участие в совместном исследовании «Оценка деловой активности застройщиков».