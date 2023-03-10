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Фридман и Авен хотят продать доли в Альфа-банке, чтобы выйти из-под санкций

Фридман и Авен хотят продать доли в Альфа-банке, чтобы выйти из-под санкций
Автор фото: Andrey Brateevsky. Иллюстрация: Wikimedia.org

Предполагаемая сделка оценивается в $2,3 млрд, с продажей доли в банке Фридман и Авен намерены выйти из-под западных санкций. Покупателем выступит их партнер Андрей Косогов.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать доли в Альфа-банке другому акционеру банка Андрею Косогову за 178 млрд руб. ($2,3 млрд), пишет РБК со ссылкой на Financial Times. Об этом британской газете рассказали четыре источника, которые знают о договоренности и ознакомлены с документами о сделке.

Доля Авена в Альфа-банке год назад составила 12,4%, у Фридмана — 32,9%, в совокупности им принадлежит более 45% Альфа-банка. Они контролируют банк через люксембургскую холдинговую компанию ABH Holdings S.A. Другие сооснователи «Альфа-групп» Герман Хан и Алексей Кузьмичев, которые владели 21% и 16,3% акций банка соответственно, вышли из числа его акционеров в марте 2022 г. Сейчас Андрей Косогов является крупнейшим акционером с долей 41%.

Сделка по продаже долей Авена и Фридмана может быть закрыта этой весной, но ее должны одобрить регуляторы разных стран: российского ЦБ, а также, вероятно, санкционных органов США и Евросоюза. До начала военной спецоперации России в Украине балансовая стоимость банка составляла $10,6 млрд, отмечает FT.

Путем продажи банка Фридман и Авен стремятся выйти из-под западных санкций. Один из источников сказал, что они «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов и добиться снятия санкции». 

Выход Фридмана и Авена из числа акционеров Альфа-банка, по словам источников FT, призвана ослабить давление на банк в России: контрсанкции против «недружественных стран» создали трудности для управления Альфа-банком.

Автор: Андрей Пермяков
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