Екатеринбургский музей ИЗО открыл Большой выставочный зал после восьми лет перерыва

Как отметил директор ЕМИИ, это единственное большое пространство в городе, которое может принимать проекты из крупных музей Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Большой выставочный зал располагается в здании делового центра «Малышева, 36», посетители смогут попасть в него через центр «Эрмитаж-Урал». С 2015 г. пространство было закрыто для посещения — в связи с тем, что началась реконструкция здания музея на Вайнера, 11 и строительство центра «Эрмитаж-Урал».

Событие волнительное, это один из последних шагов в инфраструктурном развитии музея, которое происходит последние 5–6 лет. Мы надеемся, что это станет хорошим заделом для работы нашего подразделения, которое занимается советским искусством и искусством XXI века, залы ждет очень интересный выставочный план. Наверное, это единственное настолько большое пространство в городе, которое соответствует музейным требованиям и может принимать масштабные проекты из крупных музеев Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов, — цитирует директора ЕМИИ Никиту Корытина портал «Культура-Урала.РФ».

На днях журналистам представили первый проект в обновленном пространстве — выставку знаковых художников Уфы и Челябинска Михаила Назарова и Павла Ходаева «Земля, небо и их обитатели». Всего представлено более 70 работ. Оба художника родом из Башкирии. Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, тесно общались, имели и общие темы в творчестве.

Напомним, «Эрмитаж Урал» открылся в 2021 г. Ранее DK.RU сообщал, что проекты центра поддерживает Государственный Эрмитаж. В прошлом году губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение с Михаилом Пиотровским в режиме онлайн во время видеоконференции. Они договорились, что в обновленном экспозиционном пространстве будут проходить выставки из собрания Государственного Эрмитажа и других музеев. Также на площадке будут проводиться встречи с современными художниками и лекции.

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