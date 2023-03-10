Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию

Ожидается, что полностью импорт через Турцию блокирован не будет, он лишь подорожает на величину НДС. Тем не менее, ввоз подсанкционных товаров в Россию будет ужесточаться и дальше.

Транзит санкционных товаров в Россию через Турцию фактически закрыт, подтверждают многочисленные логистические компании. С 6 на 7 марта турецкие таможенные органы начали отклонять транзитные декларации на грузы из санкционного список ЕС, страны назначения которых — Россия и Беларусь, говорит руководитель отдела продаж компании Novelco Юрий Давар.

С 8 марта власти Турции запретили поставки в РФ любой продукции, кроме той, что производится внутри страны, утверждает руководитель логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло. При этом участники внешнеэкономической деятельности указывают, что официальных уведомлений от турецких властей не было и они вряд ли последуют, иначе это означало бы, что раньше в стране придерживались иной позиции, говорит президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.

Турецкий партнер российских импортеров считает, что ситуация «возникла как результат давления ЕС на Турцию в отношении транзита европейских товаров, и она носит временный характер». Европа пытается остановить транзит через Турцию в Россию: в 2022 г. страна стала главным транспортным хабом санкционных товаров, включая параллельный импорт, говорит коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский.

Пока участники рынка видят один выход: растаможивать груз в Турции, делать турецкий сертификат происхождения и отправлять груз на Россию, это займет еще 3-4 дня и НДС (18%). Следующим шагом станет полный запрет реэкспорта товаров из западных санкционных пакетов в Россию на законодательном уровне, считает Кирилл Латинский.