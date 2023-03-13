«Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен»: главные победители премии «Оскар»

А работа канадского режиссера «Навальный» признана лучшим документальным фильмом. Какие еще фильмы и в каких номинациях выиграли премию «Оскар»: полный список.

13 марта, ранним утром по московскому времени, прошла 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Фильм «Навальный», в котором рассказывается об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а по требованию Минюста признан иноагентом) и его возвращении в Россию, признан лучшим в категории «Лучший документальный фильм».

Я хотел бы посвятить эту награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным в мире, — сказал режиссер фильма Дэниел Роэр, получая статуэтку.

Лидерами по числу побед в различных номинациях стали фильмы «Всё везде и сразу» (семь статуэток) и «На Западном фронте без перемен» (четыре победы).

Фильм «Всё везде и сразу», смесь боевика, комедии и фантастики, действие которого перемещается из Лос-Анджелеса в одну за другой фантастические вселенные, победил в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (дуэт Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта), «Лучшая женская роль» (Мишель Йео), «Лучшая актриса второго плана» (Джейми Ли Кёртис), «Лучший актер второго плана» (Ке Хюи Куа), «Лучший оригинальный сценарий» (Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт), а также «Лучший монтаж» (Пол Роджерс).

Антивоенный фильм Эдварда Бергера, первая немецкая экранизация романа Эриха Марии Ремарка о катастрофе Первой Мировой войны, победил в номинациях «Лучший иностранный фильм», «Лучшая операторская работа» (Джеймс Френд), «Лучший оригинальный саундтрек» (Фолькер Бертельман) и «Лучшая работа художника-постановщика» (Кристиан М. Гольдбек, Эрнестина Хиппер).

Актер Брендан Фрейзер (фильм «Кит»), сыгравший депрессивного профессора, пытающегося восстановить отношения с семьей, признан лучшим актером. Фрейзеру 54 года, он был звездой таких фильмов, как «Мумия» и «Джордж из джунглей», но в последние 10 лет играл в основном небольшие роли.

Лучшим анимационным фильмом признана версия классической сказки «Пиноккио» режиссера Гильермо дель Торо.

Приз за лучшие визуальные эффекты — фильм «Аватар. Путь воды».

Лучший адаптированный сценарий — Сара Полли, «Говорят женщины».

Лучшие костюмы — Рут Е. Картер, «Черная Пантера: Ваканда навеки».

Лучшая песня — «Naatu Naatu», «RRR: Рядом ревет революция».

Лучший грим и прически — фильм «Кит».

Лучший короткометражный фильм — «Прощание по-ирландски».

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Мальчик, Крот, Лис и Конь».

Лучший документальный короткометражный фильм — «Заклинатели слонов».

Лучший звук — «Топ Ган: Мэверик».