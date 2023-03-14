Ведущие риелторы из соседнего региона оценили преимущества жилой экосистемы 4YOU

Участники тура рассказали, что, как правило, жители соседнего региона рассматривают покупку недвижимости в Екатеринбурге как инвестицию, но некоторые покупают квартиры и с перспективой переезда.

Делегация риелторов из Челябинской области посетила несколько строящихся объектов в Екатеринбурге. Одним из них стала жилая экосистема 4YOU, возведением которой занимается «Атлас Девелопмент». Мероприятие прошло в рамках сотрудничества застройщика с Уральской палатой недвижимости по проекту FlatSeller — застройщик вместе с УПН будет организовывать обучение риелторов и автобусные туры по своим объектам, а доступ к квартирам «Атлас Девелопмент» в базе FlatSeller будут иметь более 480 агентств недвижимости.

Гостям из Челябинской области показали квартиры 15-этажной секции 4YOU, которая будет сдана весной текущего года. Менеджер отдела продаж «Атлас Девелопмент» Ольга Федорова рассказала о преимуществах жилой экосистемы. Среди них — трехступенчатая система очистки холодной воды до уровня питьевой, предустановленные датчики контроля протечек, удобная система взаимодействия с сервисной компанией Atlas Service — обратиться к ее сотрудникам можно через мобильное приложение, а показания счетчиков будут уходить в сервисную компанию автоматически. На первом этаже предусмотрены авторское лобби, колясочные и помывочные для собак.

Квартирография каждой секции 4YOU проработана так, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни разных групп целевой аудитории. Например, в секции, где побывали гости, в основном представлены однокомнатные и двухкомнатные квартиры с совмещенными кухнями-гостиными и мастер-спальнями. Отдельно в жилой экосистеме построили уникальную секцию семейного формата, где представлены только трехкомнатные квартиры.

В помещениях много света — за счет заниженных подоконников (60 см от пола) и расширенных оконных проемов. При этом используются стеклопакеты, которые позволяют существенно снизить теплопотери. А на теплых балконах, которые отделены от основных комнат стеклянной перегородкой, можно оборудовать небольшой кабинет или комфортную зону отдыха. Отделка в квартирах — под чистовую.

Гости из соседнего региона с интересом осматривали квартиры, задавали вопросы.

Организатор тура со стороны Уральской палаты недвижимости Ольга Комарова рассказала, что выезды на площадки строящихся жилых комплексов в рамках совместного проекта с FlatSeller проходят регулярно.

В данном случае коллеги из Челябинска самостоятельно организовали группу и попросили нас договориться с застройщиками. Мы, со своей стороны, постарались подобрать объекты разных форматов, чтобы у гостей сложилось комплексное впечатление о Екатеринбурге. Несомненно, объекты «Атлас Девелопмент» заслуживают внимания коллег, — отметила Ольга Комарова.

Оказалось, что многие участники делегации посещают Екатеринбург не в первый раз. Среди клиентов есть как челябинцы, так и жители уральской столицы.

Конечно, есть те, кто приобретает жилье в Екатеринбурге для дальнейшего переезда из Челябинска. Но в основном жители нашего региона интересуются недвижимостью в Екатеринбурге с целью инвестирования. Приобретать объекты за рубежом, в Москве и Санкт-Петербурге побаиваются. Екатеринбург — роднее и ближе, тем более что выбор на рынке большой, — отметила представитель агентства недвижимости «Фамиан» Альбина Шахвалеева.

Как уже писал DK.RU, жилая экосистема 4YOU возводится недалеко от станции метро «Ботаническая». В жилом комплексе — четыре дома переменной этажности. Проектом предусмотрены пешеходные галереи на первых этажах, связывающие три дома, — там откроются магазины, кафе, салоны красоты. Секции 1,2 и 4 застройщик планирует сдать весной текущего года.

Офис продаж:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;

+7 (343) 286-88-86

Реклама atlasgroup.su