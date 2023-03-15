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В Екатеринбурге пройдет конференция «Инвестирование в 2023 году — риски и возможности»

В Екатеринбурге пройдет конференция «Инвестирование в 2023 году — риски и возможности»
Иллюстрация: «Открытие Инвестиции»

Конференция состоится 22 марта. Главный спикер — финансовый аналитик, ведущий РБК ТВ Владимир Левченко. Он расскажет о перспективах мировой экономики и специфике инвестирования в различные активы.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

В открытой дискуссии гости конференции обсудят с финансовым аналитиком, ведущим РБК ТВ Владимиром Левченко следующие вопросы:

  • Что происходит с мировой экономикой и глобальным финансовым рынком — состояние рынков и перспективы.
  • Российские или мировые биржи? Нужно ли брать на себя дополнительные риски?
  • Какие секторы экономики и рынка станут бенефициарами, а какие, наоборот, аутсайдерами в текущей ситуации?

В конференции примут участие инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Григорий Гороховский и директор филиала в Екатеринбурге Константин Ванеев. Они познакомят гостей с инструментами эффективного инвестирования в период нестабильности на финансовых рынках.

Наша конференция будет интересна широкой аудитории — мы приглашаем и тех, кто намерен повысить эффективность управления личными финансами, но пока еще не имеет достаточного опыта работы на фондовом рынке, и тех, кто профессионально занимается инвестициями. Мы постарались затронуть самые «горячие» темы в экономике и инвестировании, наши эксперты расскажут о собственном опыте работы с ценными бумагами, представят свои модели инвестирования, и, конечно же, ответят на все вопросы гостей, — отметил Константин Ванеев.

Участие в мероприятии бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте.

Конференция состоится 22 марта 2023 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, отель «ОНЕГИН», 9 этаж, зал «Форум». Регистрация гостей в 18:30, начало конференции в 19:00. Организатор мероприятия — компания «Открытие Инвестиции».

Справка

 
«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. «Открытие Инвестиции» (на рынке с 1995 г.), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн руб., а число обслуживаемых клиентов — 417 тыс.
 

В Екатеринбурге пройдет конференция «Инвестирование в 2023 году — риски и возможности» 1

Реклама. АО «Открытие Брокер»

Автор: Гринина Ирина
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