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Бизнесу Екатеринбурга расскажут, как управлять командой в эпоху перемен

Бизнесу Екатеринбурга расскажут, как управлять командой в эпоху перемен
Иллюстрация: ЦБО

21 и 22 марта в конгресс-центре AZIMUT Сити Отель состоится двухдневный тренинг консультанта по развитию руководителей Максима Овчаренко. От расскажет о тонкостях управления командой в кризис.

#НОВОСТИ

Программа Максима Овчаренко, с которой он выступит в Екатеринбурге по приглашению Центра бизнес-образования, называется «Поведение лидера и управление командой: что надо знать и уметь каждому, чтобы быть успешным».

Конференция спикера поделена на два дня. В первый — 21 марта — Максим Овчаренко расскажет о том, как выстраивать эффективные взаимоотношения со своей командой.

Основные темы:

  • Вызовы руководителя и особенности реализации его роли в условиях неопределенности;
  • Особенности применения практик регулярного менеджмента в условиях неопределенности;
  • Мотивация команды: поддержание продуктивной среды в команде в условиях неопределенности;
  • Самомотивация и профилактика выгорания лидера команды в условиях неопределенности;
  • Перевод полученных знаний в практику.

22 марта гостям расскажут о мета-компетенциях руководителя, которые будут востребованы в ближайшие пять лет.

Основные темы:

  • Управленческий масштаб, как его развивать и как отличить руководителя от исполнителя на собеседовании (как не взять «не того» человека);
  • Мета-компетенции руководителя;
  • Что делает руководителя устойчивым в неустойчивом мире;
  • Мышление роста (Growth Mindset) и практики его развития;
  • Принципы и практики энерджи менеджмента;
  • Креативность, когнитивная гибкость и адаптивность;
  • Осознанность и осознанное мировоззрение руководителя; осознанность как элемент процесса принятия бизнес-решений.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Справка

 
Максим Овчаренко — российский бизнес-тренер, один из самых известных мотивирующих спикеров. В своих лекциях он фокусируется на вопросах внутренних коммуникаций, отношениях внутри команд, конфликтах, а также занимается сонастройкой команд.
— Входит в ТОП-800 просветителей России;
— Эксперт Университета управления Правительства Москвы;
— Консультант по развитию руководителей из ТОП-100 компаний России;
— Экс-директор проектов консалтинговой компании №1 в России в ЭКОПСИ;
— Автор книги для руководителей «Работа без выгорания»;
— Имеет многолетний опыт жизни и обучения в Тибете.
Клиентами Максима Овчаренко являются представители таких крупных компаний как: «Газпромбанк», «Норникель», РЖД, «Пятерочка», «Авито», «Ростелеком» и др.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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