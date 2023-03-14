Бизнесу Екатеринбурга расскажут, как управлять командой в эпоху перемен
21 и 22 марта в конгресс-центре AZIMUT Сити Отель состоится двухдневный тренинг консультанта по развитию руководителей Максима Овчаренко. От расскажет о тонкостях управления командой в кризис.
Программа Максима Овчаренко, с которой он выступит в Екатеринбурге по приглашению Центра бизнес-образования, называется «Поведение лидера и управление командой: что надо знать и уметь каждому, чтобы быть успешным».
Конференция спикера поделена на два дня. В первый — 21 марта — Максим Овчаренко расскажет о том, как выстраивать эффективные взаимоотношения со своей командой.
Основные темы:
- Вызовы руководителя и особенности реализации его роли в условиях неопределенности;
- Особенности применения практик регулярного менеджмента в условиях неопределенности;
- Мотивация команды: поддержание продуктивной среды в команде в условиях неопределенности;
- Самомотивация и профилактика выгорания лидера команды в условиях неопределенности;
- Перевод полученных знаний в практику.
22 марта гостям расскажут о мета-компетенциях руководителя, которые будут востребованы в ближайшие пять лет.
Основные темы:
- Управленческий масштаб, как его развивать и как отличить руководителя от исполнителя на собеседовании (как не взять «не того» человека);
- Мета-компетенции руководителя;
- Что делает руководителя устойчивым в неустойчивом мире;
- Мышление роста (Growth Mindset) и практики его развития;
- Принципы и практики энерджи менеджмента;
- Креативность, когнитивная гибкость и адаптивность;
- Осознанность и осознанное мировоззрение руководителя; осознанность как элемент процесса принятия бизнес-решений.
Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.
Справка
— Входит в ТОП-800 просветителей России;
— Эксперт Университета управления Правительства Москвы;
— Консультант по развитию руководителей из ТОП-100 компаний России;
— Экс-директор проектов консалтинговой компании №1 в России в ЭКОПСИ;
— Автор книги для руководителей «Работа без выгорания»;
— Имеет многолетний опыт жизни и обучения в Тибете.
Клиентами Максима Овчаренко являются представители таких крупных компаний как: «Газпромбанк», «Норникель», РЖД, «Пятерочка», «Авито», «Ростелеком» и др.