Бизнесу Екатеринбурга расскажут, как управлять командой в эпоху перемен

21 и 22 марта в конгресс-центре AZIMUT Сити Отель состоится двухдневный тренинг консультанта по развитию руководителей Максима Овчаренко. От расскажет о тонкостях управления командой в кризис.

Программа Максима Овчаренко, с которой он выступит в Екатеринбурге по приглашению Центра бизнес-образования, называется «Поведение лидера и управление командой: что надо знать и уметь каждому, чтобы быть успешным».

Конференция спикера поделена на два дня. В первый — 21 марта — Максим Овчаренко расскажет о том, как выстраивать эффективные взаимоотношения со своей командой.

Основные темы:

Вызовы руководителя и особенности реализации его роли в условиях неопределенности;

Особенности применения практик регулярного менеджмента в условиях неопределенности;

Мотивация команды: поддержание продуктивной среды в команде в условиях неопределенности;

Самомотивация и профилактика выгорания лидера команды в условиях неопределенности;

Перевод полученных знаний в практику.

22 марта гостям расскажут о мета-компетенциях руководителя, которые будут востребованы в ближайшие пять лет.

Основные темы:

Управленческий масштаб, как его развивать и как отличить руководителя от исполнителя на собеседовании (как не взять «не того» человека);

Мета-компетенции руководителя;

Что делает руководителя устойчивым в неустойчивом мире;

Мышление роста (Growth Mindset) и практики его развития;

Принципы и практики энерджи менеджмента;

Креативность, когнитивная гибкость и адаптивность;

Осознанность и осознанное мировоззрение руководителя; осознанность как элемент процесса принятия бизнес-решений.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.