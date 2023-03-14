Уральские строители и подрядчики отправили 38 строительных инициатив правительству

Корректировки федеральных законов были предложены участниками всероссийского и международного форума о закупках в строительстве и проектировании World Build/State Contract.

В мероприятии принимали участие свыше двух тысяч представителей строительной отрасли из десятков регионов РФ. В общей сложности они создали 38 предложений, которые позволят строить лучше и выгоднее. Все предложения направлены в адрес правительства России.

DK.RU публикует топ-пять предложений строителей и проектировщиков.

1. Срыв сроков стройки из-за неграмотной проектной документации — головная боль для большинства строителей. Исполнитель выигрывает контракт на стройработы, а после знакомства с проектом выясняется, что он «сырой». Приходится тратить время на внесение изменений в проект. В свою очередь, к некачественному проектированию приводят три причины. Во-первых, нет официально нормированных сроков для проектных работ. Заказчик, как обычно, просит проект «вчера», в спешке возникают ошибки. Кроме того, стоимость создания проектной документации может складываться из данных всего лишь трех коммерческих предложений. Такое сужение конкуренции дает поле для коррупции: выбор «своих», необязательно опытных поставщиков. Наконец, муниципальные заказчики порой не обладают должными знаниями, чтобы принять к работе верный проект.

Чтобы на свет «выходили» лучшие проектные решения, строители просят федеральные власти установить официальные нормы в сроках исполнения проекта и его стоимости, а также создать в каждом регионе государственную службу единого заказчика (ЕЗ) вместо огромного количества отдельных муниципальных заказчиков. В ЕЗ можно будет отбирать опытных специалистов.

2. Еще одна причина срыва сроков строительства — существующая привязка к лимитам бюджетных средств. Зачастую срок выполнения строительных работ запланирован на конец года. По объективным обстоятельствам стройка своевременно не завершена. 1 января нового года у заказчика нет средств. Процесс восстановления неиспользованных лимитов занимает 3-4 месяца, все это время заказчик не может рассчитаться с подрядчиком, стройка стоит.

Для ускорения строительства строители просят правительство автоматически переносить неиспользованные лимиты по строительству на следующий год.

3. Строительство бюджетных объектов становится для первоклассных строителей невыгодным. Либо заказчики искусственно снижают цену контракта до бюджетных лимитов, либо недобросовестные подрядчики «падают» по цене ниже 25% от стоимости. В том и в другом случае, заниженная цена влечет за собой выбор некачественных материалов и неквалифицированных рабочих, поскольку рентабельность строительной отрасли, по оценке Росстата, всего 4%. В свою очередь, демпинг приводит к некачественной работе и срывам исполнения строительных контрактов.

Для избавления от демпинга законодатели должны предусмотреть прямой запрет на снижение цены до бюджетных лимитов и ниже 10%.

4. Субподрядные компании (малый бизнес, третье лицо, те, кого нанимает подрядчик для «работы руками» на стройке) «обделены» в правах. По закону подрядчику платится аванс от заказчика, но деньги не доходят до субпорядчика, пока тот не выполнит работу. Закончив объект, исполнитель получает постоплату в нормативный срок, но субподрядчику деньги достаются с большой задержкой. Получается, что у субподрядчиков законодательно отсутствуют такие же права, как у подрядчиков, в части авансирования (до 50%) и периода постоплаты (10 дней).

Чтобы субподрядчикам было выгодно работать, важно законодательно установить равенство их прав с подрядчиками.

5. Для участия в бюджетных стройках, компания должна иметь определённый финансовый уровень ответственности. Например, чтобы получить уровень ответственности в 500 млн руб., строителю придется заплатить 2.5 млн руб. Подрядчики вынуждены брать кредиты, тем самым дважды переплачивать за участие в контрактах. Но главное — закон вынуждает подрядчика вносить взносы до заключения контракта. В момент торгов исполнитель еще не знает, будет ли заключен контракт, но уже несет убытки.

Строители требуют снизить оплату за уровни ответственности, перечислять взносы только в момент заключения контракта.

Безусловно, наша главная задача — помогать строителям, проектировщикам в решении их проблем. На полях форума World Build/State Contract, который ежегодно принимает Екатеринбург, создаются несколько десятков свежих инициатив по улучшению федеральных норм, законов в сфере строительства и проектирования бюджетных объектов. Новые предложения 2023 года отправлены в Минстрой России, в Минфин РФ, в Главгосэкспертизу РФ, в аппарат Правительства и в Госдуму России. Интересно, что одна поправка к законодательству принята Минстроем России во время форума. Уверены, что другие инициативы «снизу», от бизнеса, услышат в федеральных органах власти, — отметил Денис Снетков, заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», организаторы форума.

Остальные предложения и трансляцию форума можно увидеть на сайте www.стройзакупки.рф