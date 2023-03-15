Евразийская Неделя Бизнеса пройдет в новом формате
13 апреля в Екатеринбурге в восьмой раз пройдёт ежегодный бизнес-форум «Евразийская Неделя Бизнеса». Уральские предприниматели поделятся личным опытом и управленческими «фишками».
Бесплатная регистрация на Евразийскую Неделю Бизнеса для предпринимателей, собственников бизнеса и топ-менеджеров уже открыта.
Перед гостями форума выступят:
Александр Долгов, серийный предприниматель, создатель и сооснователь CheburekMe, LaserLove, SneakNFresh, Стрижевский и CutMan и др.;
Евгения Грамотеева, генеральный директор сети магазинов Жизньмарт;
Юрий Вундер, директор Артемовской и Ирбитской птицефабрик;
Ирина Екимовских, основатель аудиторской группы «Капитал»;
Евгения Дорофеева, создатель бизнес-клуба «Только суть»;
Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизациии процессов NAUMEN;
Игорь Щедрин, оперативный управляющий ГК Пив&Ко;
Елена Раззаренова, региональный менеджер по франчайзингу «Фасоль»;
Мария Кукушкина, директор по маркетингу Z&G.Branding;
Ксения Плешкова, директор по маркетингу РОСЭК.
Темы конференции:
- Тренды и тенденции бизнеса в 2023-2024 г.г.
- Выход на федеральный и международный уровень. Куда идти в 2023 году?
- Адаптация бизнеса под современные реалии
- Команда: управление и мотивация в условиях и удаленной работы собственника и сотрудников
- Внедрение современных цифровых инструментов в бизнес. Как не слить бюджет?
- E-commerce как драйвер роста
- Digital, креатив и инструменты маркетинга – что поможет привлечь и удержать клиента
- Финансы и инвестиции как дополнительный заработок предпринимателя
В этом году Евразийская Неделя Бизнеса предстанет в новом формате. Форум будет поделен на конференцию, посвященную трендам и тенденциям бизнеса в современных реалиях и секцию «Маркетинг и Digital», где будут раскрыты темы многоканального маркетинга, возможности новых технологий для развития бренда, разработка бренд-стратегии.
Евразийская Неделя Бизнеса проходит уже в восьмой раз, раскрывая самые актуальные темы. Участники получат много новой информации, необходимую для развития своего дела, а также получат заряд энергии на достижение новых целей и обменяются перспективными деловыми контактами — поделился руководитель «Евразийской Недели Бизнеса», директор Z&G.BrandingВладимир Жолобов.
Организаторы: Z&G.Branding, Z&G.Event
Место проведения: Hyatt Regency Ekaterinburg
Дата проведения: 13 апреля
Бесплатная регистрация онлайн участников на сайте b-week.ru или по телефонам: +7(932) 613-88-66 / +7(932) 613-88-77.