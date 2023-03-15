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Евразийская Неделя Бизнеса пройдет в новом формате

Евразийская Неделя Бизнеса пройдет в новом формате
Иллюстрация: Евразийская Неделя Бизнеса

13 апреля в Екатеринбурге в восьмой раз пройдёт ежегодный бизнес-форум «Евразийская Неделя Бизнеса». Уральские предприниматели поделятся личным опытом и управленческими «фишками».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Бесплатная регистрация на Евразийскую Неделю Бизнеса для предпринимателей, собственников бизнеса и топ-менеджеров уже открыта.

Перед гостями форума выступят:

Александр Долгов, серийный предприниматель, создатель и сооснователь CheburekMe, LaserLove, SneakNFresh, Стрижевский и CutMan и др.;

Евгения Грамотеева, генеральный директор сети магазинов Жизньмарт;

Юрий Вундер, директор Артемовской и Ирбитской птицефабрик;

Ирина Екимовских, основатель аудиторской группы «Капитал»;

Евгения Дорофеева, создатель бизнес-клуба «Только суть»;

Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизациии процессов NAUMEN;

Игорь Щедрин, оперативный управляющий ГК Пив&Ко;

Елена Раззаренова, региональный менеджер по франчайзингу «Фасоль»;

Мария Кукушкина, директор по маркетингу Z&G.Branding;

Ксения Плешкова, директор по маркетингу РОСЭК.

Темы конференции:

  • Тренды и тенденции бизнеса в 2023-2024 г.г.
  • Выход на федеральный и международный уровень. Куда идти в 2023 году?
  • Адаптация бизнеса под современные реалии
  • Команда: управление и мотивация в условиях и удаленной работы собственника и сотрудников
  • Внедрение современных цифровых инструментов в бизнес. Как не слить бюджет?
  • E-commerce как драйвер роста
  • Digital, креатив и инструменты маркетинга – что поможет привлечь и удержать клиента
  • Финансы и инвестиции как дополнительный заработок предпринимателя

В этом году Евразийская Неделя Бизнеса предстанет в новом формате. Форум будет поделен на конференцию, посвященную трендам и тенденциям бизнеса в современных реалиях и секцию  «Маркетинг и Digital», где будут  раскрыты темы многоканального маркетинга, возможности новых технологий для развития бренда, разработка бренд-стратегии.

Евразийская Неделя Бизнеса проходит уже в восьмой раз, раскрывая самые актуальные темы. Участники получат много новой информации, необходимую для развития своего дела, а также получат заряд энергии на достижение новых целей и обменяются перспективными деловыми контактами — поделился руководитель «Евразийской Недели Бизнеса», директор Z&G.BrandingВладимир Жолобов.

Организаторы: Z&G.Branding, Z&G.Event
Место проведения: Hyatt Regency Ekaterinburg
Дата проведения: 13 апреля

Бесплатная регистрация онлайн участников на сайте b-week.ru или по телефонам: +7(932) 613-88-66 / +7(932) 613-88-77.

Автор: Гринина Ирина
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