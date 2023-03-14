Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.03
75,94
80,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ПСБ запустил сервис дистанционного подтверждения дохода

ПСБ запустил сервис дистанционного подтверждения дохода
Иллюстрация: https://unsplash.com/

ПСБ предоставил клиентам возможность при подаче заявки на ипотеку в интернет-банке или мобильном приложении подтвердить доход и трудовую занятость выпиской из ПФР.

#НОВОСТИ

При оформлении онлайн-заявки на ипотеку клиенту будет предложено авторизоваться на Госуслугах. После ввода логина и пароля банк попросит согласие заемщика на получение сведений о доходах, и в случае согласия эта информация предоставляется в ПСБ автоматически через цифровой профиль клиента на Едином портале Госуслуг.  Далее, получив предварительное одобрение по ипотечному кредиту, заявителю останется загрузить только скан паспорта.

Мы активно используем современные и удобные цифровые приложения в обычной жизни, начиная от заказа такси до покупки товаров первой необходимости в интернет-магазинах. Такой же высокий уровень сервиса и возможности пользоваться передовыми цифровыми решениями люди ожидают и при покупке квартиры в ипотеку. Интеграция банковских систем ПСБ с Единым порталом Госуслуг позволяет максимально оптимизировать многоступенчатую процедуру оформления ипотечного кредита. Услуга дистанционного подтверждения дохода даст банку возможность за считанные минуты получить актуальную и достоверную информацию из официальных источников, усилить конкурентные преимущества, а клиентам — значительно упростить процесс сбора и подачи необходимых документов и сэкономить время, — отметил директор департамента цифрового розничного бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" Константин Хайсанов.


 

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Стратегия продаж? Нет, не слышали». И это системная проблема российского бизнеса«Стратегия продаж? Нет, не слышали». И это системная проблема российского бизнеса
  • Уральский производитель опор освещения и осветительного оборудования построит новый заводУральский производитель опор освещения и осветительного оборудования построит новый завод
  • В Екатеринбурге завершилась реставрация 200-летней плотины на реке ОльховкаВ Екатеринбурге завершилась реставрация 200-летней плотины на реке Ольховка
  • Бум неизбежен, но не в этом году. Чего ждут застройщики и почему заходят в новые проектыБум неизбежен, но не в этом году. Чего ждут застройщики и почему заходят в новые проекты
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.