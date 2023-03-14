«Король батутов» вернется на улицы Екатеринбурга. Но уже с ларьками

Скандально известный предприниматель Максим Пыцко нашел очередную лазейку в законодательстве, позволяющую обойти запреты городских властей. Он планирует воспользоваться новой схемой этим летом.

Максим Пыцко собирается развернуть торговлю с помощью мобильных ларьков. Стационарные точки продаж необходимо размещать в специально отведенных местах, в противном случае им грозит снос. По мнению бизнесмена, «колеса» помогут обойти это правило.

Предприниматель, чей ларек мэрия хочет принудительно снести, размещает его на транспортном средстве (прицеп, фургон и т. п.) или непосредственно в автомобиле. Затем, не нарушая правил благоустройства, паркует его в разрешенном месте и ведет предпринимательскую деятельность, — объяснил свою идею Максим Пыцко (цитата по It’s My City (сайт издания заблокирован Роскомнадзором)).

И платить за землю не нужно, и власти с ларьком на колесах ничего не смогут сделать, поскольку у них нет полномочий.

Экс-«король батутов» сообщил, что уже протестировал новую схему на ул. Хохрякова, и даже выиграл судебный процесс с мэрией:

Мы мэрию вынудили в суде дважды отозвать уведомление о выносе, как следствие прекратить спор, а затем еще содрали с них судебные издержки, чтоб не повадно было так себя вести в будущем.

Напомним, ранее Максим Пыцко нашел лазейку в законодательстве, которая позволяет любому человеку взять бесплатно в аренду участок государственной и муниципальной собственности на 49 лет и заниматься там бизнесом. Максим Пыцко таким способом получил в пользование 279 участков и поставил батуты на десяти.

В июле 2021 г. начался конфликт Максима Пыцко с администрацией города. Сотрудники Ельцин Центра препятствовали развороту батута возле набережной и требовали документы на использование земли.

В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что в законодательстве возник пробел, позволяющий предпринимателям зарабатывать на государственной собственности. Глава региона обещал закрыть пробел, а батуты убрать подальше от парков и достопримечательностей города.

В результате, чтобы остановить Максима Пыцко, свердловским властям пришлось вносить изменение в Постановление № 482-ПП «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».