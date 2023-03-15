Накануне съезда РСПП и встречи с Путиным из правления союза исключат более 15 бизнесменов

В частности, выйти из бюро правления РСПП планируют Леонид Федун, Алишер Усманов, Араз Агаларов и другие. Многие из них объясняют это отставкой со своих постов после ввода санкций.

На предстоящем 16 марта съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) из числа участников правления союза планируется исключить более 15 бизнесменов, пишет РБК со ссылкой на источники. Так, правление РСПП могут покинуть следующие бизнесмены: бывший вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун, совладелец USM Алишер Усманов, владелец Crocus Group Араз Агаларов, бывший гендиректор «Сибура» Дмитрий Конов, экс-управляющий партнер консалтинговой компании EY по странам СНГ Александр Ивлев, бывший гендиректор «Почты России» Максим Акимов и другие.

Главная причина покинуть правление РСПП для большинства бизнесменов — уход со своих постов после введения санкций против России либо них лично: формально они не имеют отношения к бизнесу и хотят «как можно меньше публичности», говорит собеседник издания. Так, например, поступил Дмитрий Конов, который сейчас оспаривает санкции ЕС в суде.

Дмитрий Конов давно, еще с марта 2022 г., не работает в «Сибуре», вместе с чем перестал быть активным бизнесменом и работодателем. В деятельности РСПП не принимает участия с того же момента, а формально оставаться в роли члена правления союза видит неправильным, так как де-факто уже давно ее не выполняет, — сказал представитель бизнесмена.

Алишер Усманов подал заявление о выходе из бюро правления РСПП еще в январе, как сообщалось, «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности».

Ожидается также, что 16 марта президент Владимир Путин впервые с 24 февраля 2022 г. проведет встречу с представителями крупного бизнеса. Год назад многие из участников той встречи из бизнесменов попали под санкции. По данным Bloomberg, в этом году Путин намерен говорить о восстановлении экономического роста и повышенной ответственности компаний, а бизнес — о растущей роли государства в экономике и о либерализации бизнес-среды, в том числе об отмене уголовной ответственности за некоторые экономические преступления.