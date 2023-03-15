«Провала не произошло»: на Среднем Урале занятость в секторе МСП выросла на 10,1%

За прошлый год количество самозанятых увеличилось на 61%, а число субъектов МСП — на 2,2%. Региональные власти ожидают, что 2023 год будет легче, чем 2022.

В Свердловской области подвели итоги поддержки малого и среднего бизнеса в регионе в 2022 г. Как рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин, по итогам года численность сотрудников таких предприятий составила 913,7 тыс. чел. — это на 10,1% больше, чем годом ранее.

Количество индивидуальных предпринимателей за год пусть немного, но выросло — на 2,2% до 201 тыс. чел. Количество самозанятых увеличилось на 61% до 182,2 тыс. чел. Как и в 2021 г. в среднем число плательщиков налога на профессиональный доход ежемесячно прирастало на 5 тыс. чел.

Прошлый год по ожиданиям был крайне тревожным для сектора МСП, поскольку он всегда чувствителен к колебаниям конъюнктуры. Однако цифры по итогам года достаточно оптимистичные. В частности, мы видим, что продолжается рост числа самозанятых — это уже не диковинное явление. Провала, который предрекали скептики, не произошло. По нашим ожиданиям 2023 г. должен быть легче, чем предыдущий, — отметил Дмитрий Ионин.

Директор Свердловского фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев добавил: рост числа самозанятых связан с тем, что это достаточно комфортный режим для легальной работы предпринимателя. Размер налога на профессиональный доход для предпринимателей, которые работают с физлицами, составляет 4%, для тех, кто работает с юрлицами — 6%.

По словам Валерия Пиличева, в 2022 г. на финансовую поддержку предпринимателей области было направлено 7,4 млрд руб: на займы для МСП направлено 1,8 млрд руб, еще 5,6 млрд руб. — на поручительства по кредитам предпринимателей:

В первые месяцы текущего года спрос на поручительства фонда вырос: поступают запросы как из Свердловской области, так и из близлежащих территорий. Это связано с достаточно низкой ставкой и быстрым рассмотрением заявок. Предприниматели заинтересованы и в других инструментах фонда. В частности, традиционно у нас в работе находится от 200 до 400 заявок по микрозаймам, также поступают заявки в Центр поддержки экспорта.

Ранее DK.RU писал, что представители ФНС России по Свердловской области заявили о взрывном росте самозанятости еще в начале 2022 г.. Количество самозанятых в регионе на 1 января составило 114,5 тыс. чел., а спустя три месяца их насчитывалось уже 132 тыс. чел. По предварительным итогам 2022 г. налоговые поступления от самозанятых на Среднем Урале выросли в два раза. По данным Минфина Свердловской области, за 9 мес. прошлого года в бюджет поступило 454,8 млн руб. Объем поступивших налогов от этой категории плательщиков в 2021 г. превысил показатель 2020 г. в 10 раз.